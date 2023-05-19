https://sputnikarabic.ae/20230519/طائرة-مسيرة-روسية-تحيد-ضابطا-أوكرانيا-بضربة-دقيقة-بالقرب-من-أفدييفكا-فيديو--1077198578.html
طائرة مسيرة روسية تحيد ضابطا أوكرانيا بضربة دقيقة بالقرب من أفدييفكا... فيديو
طائرة مسيرة روسية تحيد ضابطا أوكرانيا بضربة دقيقة بالقرب من أفدييفكا... فيديو
قضت طائرة بدون طيار روسية على ضابط أوكراني بضربة دقيقة على مخبأ بالقرب من أفدييفكا في جمهورية دونيستك الشعبية. 19.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-19T02:55+0000
2023-05-19T02:55+0000
2023-05-19T02:55+0000
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دونيتسك - سبوتنيك. وحصلت وكالة "سبوتينك" على مقطع فيديو لعمل مشغل الطائرة المسيرة تابعة لمجموعة القوات المسلحة الروسية "يوغ"، التي قامت بمراقبة سرية لمواقع القوات الأوكرانية على محور أفدييفكا، وعندما لاحظ المشغل حركة الضابط وجه الطائرة المسيرة إلى موقع الهجوم وقام بضربة دقيقة نحو العدو.وتمت تصفية الضابط الأوكراني، وتمكن المشغل من سحب المسيرة بسرعة من منطقة تدمير القوات الأوكرانية وإعادتها إلى القاعدة.هذا وتصعد القوات الروسية من عملياتها على كافة المحاور، في سياق تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة، لتحرير الأقاليم الأربعة، التي انضمت إلى روسيا (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون)، وإزالة التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230519/القوات-الروسية-تدمر-5-قطع-مدفعية-و3-مواقع-لقذائف-الهاون-الأوكرانية-على-محور-مارينسكي-في-دونيتسك--1077198259.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا
طائرة مسيرة روسية تحيد ضابطا أوكرانيا بضربة دقيقة بالقرب من أفدييفكا... فيديو
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قضت طائرة بدون طيار روسية على ضابط أوكراني بضربة دقيقة على مخبأ بالقرب من أفدييفكا في جمهورية دونيستك الشعبية.
دونيتسك - سبوتنيك
. وحصلت وكالة "سبوتينك" على مقطع فيديو لعمل مشغل الطائرة المسيرة تابعة لمجموعة القوات المسلحة الروسية "يوغ"، التي قامت بمراقبة سرية لمواقع القوات الأوكرانية على محور أفدييفكا، وعندما لاحظ المشغل حركة الضابط وجه الطائرة المسيرة إلى موقع الهجوم وقام بضربة دقيقة نحو العدو.
وتمت تصفية الضابط الأوكراني، وتمكن المشغل من سحب المسيرة بسرعة من منطقة تدمير القوات الأوكرانية وإعادتها إلى القاعدة.
هذا وتصعد القوات الروسية من عملياتها على كافة المحاور، في سياق تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة، لتحرير الأقاليم الأربعة، التي انضمت إلى روسيا (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون)، وإزالة التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية
العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.