عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20230519/علاج-فاشل-للسرطان-يصبح-فتاكا-بالأورام-بعد-دمجه-بدواء-جديد-1077224750.html
علاج فاشل للسرطان يصبح فتاكا بالأورام بعد دمجه بدواء جديد
علاج فاشل للسرطان يصبح فتاكا بالأورام بعد دمجه بدواء جديد
يعود السرطان في أغلب الأحيان في غضون عامين بعد استئصال الأورام لدى المصابين بسرطان الكبد، وإلى الآن لم يحدد العلماء علاجا فعالا يمكنه منع هذه الانتكاسة. 19.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-19T15:25+0000
2023-05-19T15:25+0000
مجتمع
الصحة
منوعات
الأخبار
علوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/11/1069142946_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_737a7792e670bc4f9db7335b16d1b2a3.jpg
وبحسب موقع مجلة "ساينس"، فإن هذا الوضع قد يتغير بفضل أدوية كان يُنظر إليها قبل ذلك على أنها فاشلة في علاج السرطان، وهي مثبطات تكوّن الأوعية الدموية، التي تخنق الأورام عن طريق قطع إمدادها بالدم، حيث أنها لم تقدم نتائج مرضية عندما وصلت إلى التجارب السريرية منذ أكثر من عقدين.فتحت مجموعة من الأدوية تعرف بمثبطات نقطة التفتيش باب الأمل أمام العلماء لمكافحة الأورام حيث قدم الباحثون دليلا على أن الجمع بينها وبين مثبطات تكون الأوعية يؤخر تكرار الإصابة في مرضى سرطان الكبد، وهو العلاج الأول من نوعه لهذا النوع من السرطان.وإذا حصل الجمع بين هذين الدوائين على موافقة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) ، فسيكون هذا هو الإقران الثامن لأنواع الأدوية التي يتم قبولها في السنوات الأربع الماضية.ويجري الباحثون حاليا أكثر من 200 تجربة سريرية لهذا النهج في العلاج لمكافحة أنواع مختلفة من السرطانات، وهي تجارب مدفوعة بالأدلة على أن مثبطات تكوّن الأوعية تساعد الخلايا التائية المكافحة للسرطان على التغلل في عمق الأورام، حسبما يقول روبرت كيربل، اختصاصي مناعة الأورام بجامعة تورنتو.وفي وقت سابق، طوّرعلماء روس طريقة لعلاج "التهاب الكبد" باستخدام تقنية "المقص الجزيئي"، التي تسمح بالتخلص التام من خلايا الكبد المصابة.باستخدام التقنيات الجزيئية، أنشأ فريق الباحثين نظام CRISPR / Cas9 الذي يستهدف الحمض النووي الدائري المغلق للفيروس، والذي لا تستطيع الأدوية التقليدية اكتشافه، ليختبر الخبراء عملها في ظروف اصطناعية في زراعة الخلايا البشرية، بحسب ما صرحت به مؤسسة العلوم الروسية لـ"سبوتنيك".أظهرت التجربة أن "المقص الجزيئي" يدمر أكثر من 98 في المئة من جزيئات الحمض النووي المقابلة، بينما يتفكك مركب CRISPR Cas9 نفسه في يوم واحد، ليتوصل العلماء إلى استنتاج مفاده أنه إذا تم تطبيقه على جسم الإنسان، فلن يكون قادرًا على إتلاف المناطق غير المستهدفة في الحمض النووي البشري.
https://sputnikarabic.ae/20230512/ثورة-في-عالم-الطب-علاج-جديد-يقضي-نهائيا-على-سرطان-المعدة-1076967679.html
https://sputnikarabic.ae/20230510/دراسة-تكشف-علامات-مبكرة-لـ-سرطان-القولون-والمستقيم-تظهر-قبل-التشخيص-بعامين-1076888271.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/11/1069142946_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_65fa25401e6e0c1c66430def334d32a5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الصحة, منوعات, الأخبار, علوم
الصحة, منوعات, الأخبار, علوم

علاج فاشل للسرطان يصبح فتاكا بالأورام بعد دمجه بدواء جديد

15:25 GMT 19.05.2023
© AFP 2023 / PHILIP FONGرف أدوية داخل صيدلية
رف أدوية داخل صيدلية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2023
© AFP 2023 / PHILIP FONG
تابعنا عبرTelegram
يعود السرطان في أغلب الأحيان في غضون عامين بعد استئصال الأورام لدى المصابين بسرطان الكبد، وإلى الآن لم يحدد العلماء علاجا فعالا يمكنه منع هذه الانتكاسة.
وبحسب موقع مجلة "ساينس"، فإن هذا الوضع قد يتغير بفضل أدوية كان يُنظر إليها قبل ذلك على أنها فاشلة في علاج السرطان، وهي مثبطات تكوّن الأوعية الدموية، التي تخنق الأورام عن طريق قطع إمدادها بالدم، حيث أنها لم تقدم نتائج مرضية عندما وصلت إلى التجارب السريرية منذ أكثر من عقدين.
فتحت مجموعة من الأدوية تعرف بمثبطات نقطة التفتيش باب الأمل أمام العلماء لمكافحة الأورام حيث قدم الباحثون دليلا على أن الجمع بينها وبين مثبطات تكون الأوعية يؤخر تكرار الإصابة في مرضى سرطان الكبد، وهو العلاج الأول من نوعه لهذا النوع من السرطان.
مشهد لجدار المعدة من الدتحل مع بكتيريا المعدة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2023
مجتمع
"ثورة في عالم الطب".. علاج جديد يقضي نهائيا على سرطان المعدة
12 مايو, 18:02 GMT
وإذا حصل الجمع بين هذين الدوائين على موافقة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) ، فسيكون هذا هو الإقران الثامن لأنواع الأدوية التي يتم قبولها في السنوات الأربع الماضية.
ويجري الباحثون حاليا أكثر من 200 تجربة سريرية لهذا النهج في العلاج لمكافحة أنواع مختلفة من السرطانات، وهي تجارب مدفوعة بالأدلة على أن مثبطات تكوّن الأوعية تساعد الخلايا التائية المكافحة للسرطان على التغلل في عمق الأورام، حسبما يقول روبرت كيربل، اختصاصي مناعة الأورام بجامعة تورنتو.
وفي وقت سابق، طوّرعلماء روس طريقة لعلاج "التهاب الكبد" باستخدام تقنية "المقص الجزيئي"، التي تسمح بالتخلص التام من خلايا الكبد المصابة.
وجع البطن - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2023
مجتمع
دراسة تكشف علامات مبكرة لـ "سرطان القولون والمستقيم" تظهر قبل التشخيص بعامين
10 مايو, 16:34 GMT
باستخدام التقنيات الجزيئية، أنشأ فريق الباحثين نظام CRISPR / Cas9 الذي يستهدف الحمض النووي الدائري المغلق للفيروس، والذي لا تستطيع الأدوية التقليدية اكتشافه، ليختبر الخبراء عملها في ظروف اصطناعية في زراعة الخلايا البشرية، بحسب ما صرحت به مؤسسة العلوم الروسية لـ"سبوتنيك".
أظهرت التجربة أن "المقص الجزيئي" يدمر أكثر من 98 في المئة من جزيئات الحمض النووي المقابلة، بينما يتفكك مركب CRISPR Cas9 نفسه في يوم واحد، ليتوصل العلماء إلى استنتاج مفاده أنه إذا تم تطبيقه على جسم الإنسان، فلن يكون قادرًا على إتلاف المناطق غير المستهدفة في الحمض النووي البشري.
© Sputnikملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية
ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2023
ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية
© Sputnik
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... القمة العربية الـ 32 في جدة12:49 GMT240-мм миномет артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования 2С4 Тюльпан - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:34 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو05:09 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала