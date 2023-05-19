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https://sputnikarabic.ae/20230519/فلاديمير-زيلينسكي-يصل-إلى-السعودية-للمشاركة-في-القمة-العربية-1077207445.html
فلاديمير زيلينسكي يصل إلى السعودية
فلاديمير زيلينسكي يصل إلى السعودية
وصل الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، إلى مدينة جدة السعودية، حيث ستعقد قمة جامعة الدول العربية. 19.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-19T10:38+0000
2023-05-19T10:56+0000
العالم العربي
أخبار أوكرانيا
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وصل الرئيس الأوكراني إلى جدة على متن طائرة فرنسية أقلعت من بولندا.ونشر زيلينسكي تغريدة على حسابه على موقع "تويتر" أكد فيها وصوله إلى المملكة العربية السعودية.وكانت مصادر قد أكدت لوكالة "سبوتنيك"، في وقت سابق من اليوم الجمعة، وصول زيلينسكي إلى المملكة العربية السعودية.وتعقد قمة جامعة الدول العربية في جدة، اليوم الجمعة، والتي سيحضرها الرئيس السوري بشار الأسد لأول مرة منذ سنوات عديدة.
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العالم العربي, أخبار أوكرانيا
العالم العربي, أخبار أوكرانيا

فلاديمير زيلينسكي يصل إلى السعودية

10:38 GMT 19.05.2023 (تم التحديث: 10:56 GMT 19.05.2023)
© Sputnik . Stringer / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2023
© Sputnik . Stringer
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وصل الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، إلى مدينة جدة السعودية، حيث ستعقد قمة جامعة الدول العربية.
وصل الرئيس الأوكراني إلى جدة على متن طائرة فرنسية أقلعت من بولندا.
ونشر زيلينسكي تغريدة على حسابه على موقع "تويتر" أكد فيها وصوله إلى المملكة العربية السعودية.
وكانت مصادر قد أكدت لوكالة "سبوتنيك"، في وقت سابق من اليوم الجمعة، وصول زيلينسكي إلى المملكة العربية السعودية.
وتعقد قمة جامعة الدول العربية في جدة، اليوم الجمعة، والتي سيحضرها الرئيس السوري بشار الأسد لأول مرة منذ سنوات عديدة.
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