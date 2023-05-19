https://sputnikarabic.ae/20230519/فيورنتينا-الإيطالي-يتأهل-إلى-نهائي-دوري-المؤتمر-الأوروبي-على-حساب-بازل-1077203664.html

فيورنتينا الإيطالي يتأهل إلى نهائي دوري المؤتمر الأوروبي على حساب بازل

فيورنتينا الإيطالي يتأهل إلى نهائي دوري المؤتمر الأوروبي على حساب بازل

تمكن نادي فيورنتينا الإيطالي من التأهل إلى نهائي دوري المؤتمر الأوروبي على حساب بازل السويسري، بعد فوزه بثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراة امتدت لـ120 دقيقة. 19.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-19T08:55+0000

2023-05-19T08:55+0000

2023-05-19T08:55+0000

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وذكر موقع "بطولات" أن مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بخسارة فيورنتينا على ملعبه 2/1، ليرد بنفس الطريقة في سويسرا بثنائية نيكولاس جونزاليس في الدقيقتين 35 و72، بينما سجل هدف بازل زكي امدوني.بهده النتيجة أصبح التعادل بمجموع اللقاءين سيد الموقف، لتمتد المباراة إلى وقت إضافي، وعند الدقيقة 129، بعد احتساب الحكم 10 دقائق وقتا بدلًا من الضائع، سجل أنتونين بارك ليكون الهدف بمثابة الضربة القاضية للفريق السويسري.يشار إلى أن المباراة كانت قد توقفت لمدة 10 دقائق إثر إصابة أحد المشجعين في الملعب وإسعافه من قبل الطاقم الطبي الخاص بملعب المباراة، قبل أن يتعافى.من ناحية أخرى، كرر فريق وست هام فوزه على إزد الكمار، بهدف قاتل لـ بابلو فورناس في الدقيقة 90، وذلك بعدما تفوق في إنجلترا بنتيجة 2/1.يذكر أن وست هام تأهل بهذا الفوز لأول مرة في تاريخه إلى نهائي بطولة أوروبية ليضرب موعدًا مع فيورنتينا يوم 7 يونيو/ حزيران المقبل المقبل على ملعب فورتونا أرينا بالعاصمة التشيكية براغ.

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