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Морской пехотинец Черноморского флота с письмом школьника на линии фронта на Запорожском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230519/كيف-تعمل-مدافع-الهاوتزر-مستا-في-منطقة-العملية-الخاصة-فيديو-1077202521.html
كيف تعمل مدافع الهاوتزر "مستا" في منطقة العملية الخاصة... فيديو
كيف تعمل مدافع الهاوتزر "مستا" في منطقة العملية الخاصة... فيديو
تقوم المدافع ذاتية الدفع "مستا-إس" بضرب ملاجئ العدو، وتكشف المشاة في المخابئ والملاجئ، وهي مدافع قوية جدًا وبعيدة المدى، تضرب على بعد عشرات الكيلومترات، لكن... 19.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-19T08:10+0000
2023-05-19T08:10+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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تعمل المدافع ذاتية الدفع "مستا" التابعة للمنطقة العسكرية المركزية في أزواج، مما يزيد بشكل كبير من كفاءة إطلاق النار. تسقط القذيفة بالضبط على المشاة الأوكرانيين، الذين كانوا يحاولون الاختباء في غابة كثيفة. وسرعان ما تغادر المدافع ذاتية الحركة مكان إطلاق النار، وفقا لقناة "زفيزدا".ميزة أخرى لـ"مستا" هي أنه يمكن أن تغير الموقع بسرعة كبيرة. يستغرق الأمر وقتًا قصيرًا جدًا للقيام بذلك.في الآونة الأخيرة دمرت مستا دبابة، وجاءت مهمة إطلاق النار في الساعة الثالثة والنصف ليلاً. كان المدى 21 كم، وانفجرت من القذيفة الرابعة.القتال المضاد للبطارية هو شيء أساسي في عمل المدفعية، إذ إن تدمير سلاح العدو مع الطاقم يعني إنقاذ حياة العسكريين الروس على خط المواجهة. في يوم واحد فقط قصفت القوات الروسية 68 وحدة مدفعية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ومنذ بداية العملية الخاصة، تم تدمير ما يقرب من 5000 قذيفة هاون معادية ومدافع.
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رصد عسكري
رصد عسكري

كيف تعمل مدافع الهاوتزر "مستا" في منطقة العملية الخاصة... فيديو

08:10 GMT 19.05.2023
© Sputnik . Dmitry Makeev / الانتقال إلى بنك الصورمدفعية ذاتية الدفع "مستا-إس" في اتجاه محور خيرسون.
مدفعية ذاتية الدفع مستا-إس في اتجاه محور خيرسون. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2023
© Sputnik . Dmitry Makeev
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تقوم المدافع ذاتية الدفع "مستا-إس" بضرب ملاجئ العدو، وتكشف المشاة في المخابئ والملاجئ، وهي مدافع قوية جدًا وبعيدة المدى، تضرب على بعد عشرات الكيلومترات، لكن الهدف هذه المرة أقرب بكثير، لأن خط التماس قريب جدًا، على بعد 3-4 كيلومترات.
تعمل المدافع ذاتية الدفع "مستا" التابعة للمنطقة العسكرية المركزية في أزواج، مما يزيد بشكل كبير من كفاءة إطلاق النار. تسقط القذيفة بالضبط على المشاة الأوكرانيين، الذين كانوا يحاولون الاختباء في غابة كثيفة. وسرعان ما تغادر المدافع ذاتية الحركة مكان إطلاق النار، وفقا لقناة "زفيزدا".
ميزة أخرى لـ"مستا" هي أنه يمكن أن تغير الموقع بسرعة كبيرة. يستغرق الأمر وقتًا قصيرًا جدًا للقيام بذلك.
في الآونة الأخيرة دمرت مستا دبابة، وجاءت مهمة إطلاق النار في الساعة الثالثة والنصف ليلاً. كان المدى 21 كم، وانفجرت من القذيفة الرابعة.
القتال المضاد للبطارية هو شيء أساسي في عمل المدفعية، إذ إن تدمير سلاح العدو مع الطاقم يعني إنقاذ حياة العسكريين الروس على خط المواجهة. في يوم واحد فقط قصفت القوات الروسية 68 وحدة مدفعية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ومنذ بداية العملية الخاصة، تم تدمير ما يقرب من 5000 قذيفة هاون معادية ومدافع.
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