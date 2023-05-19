https://sputnikarabic.ae/20230519/لافروف-العمل-على-نص-معاهدة-السلام-بين-أرمينيا-وأذربيجان-يجري-بنشاط-1077207639.html
لافروف: العمل على نص معاهدة السلام بين أرمينيا وأذربيجان يجري بنشاط
لافروف: العمل على نص معاهدة السلام بين أرمينيا وأذربيجان يجري بنشاط
أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن أمله في أن تكون المحادثات بين روسيا وأرمينيا وأذربيجان في موسكو بناءة. 19.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-19T10:43+0000
2023-05-19T10:43+0000
2023-05-19T10:53+0000
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وقال لافروف في محادثات مع وزيري خارجية أرمينيا وأذربيجان: "كان لقاؤنا آخر مرة منذ وقت طويل، وهناك الكثير من الموضوعات الجديدة جاهزة، وآمل أن يعقد اجتماع اليوم في جو بناء وأن يساعد حواركما المباشر في تحقيق نتائج إضافية".كما أكد وزير الخارجية الروسي أن العمل جار على نص معاهدة السلام بين أرمينيا وأذربيجان.وقال: "سأذكر بشكل منفصل الحاجة، إلى جانب استقرار الوضع في قرة باغ على الحدود، وضرورة حل المشكلات الإنسانية، وفتح روابط النقل الاقتصادي، وأيضا، بالطبع، الاتفاق على نص معاهدة سلام، والذي أنتم تعملون عليه بنشاط".
https://sputnikarabic.ae/20230514/بوساطة-أوروبية-زعيما-أرمينيا-وأذربيجان-يلتقيان-في-بروكسل-1077009901.html
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لافروف: العمل على نص معاهدة السلام بين أرمينيا وأذربيجان يجري بنشاط
10:43 GMT 19.05.2023 (تم التحديث: 10:53 GMT 19.05.2023) تابعنا عبر
أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن أمله في أن تكون المحادثات بين روسيا وأرمينيا وأذربيجان في موسكو بناءة.
وقال لافروف في محادثات مع وزيري خارجية أرمينيا وأذربيجان: "كان لقاؤنا آخر مرة منذ وقت طويل، وهناك الكثير من الموضوعات الجديدة جاهزة، وآمل أن يعقد اجتماع اليوم في جو بناء وأن يساعد حواركما المباشر في تحقيق نتائج إضافية".
كما أكد وزير الخارجية الروسي أن العمل جار على نص معاهدة السلام بين أرمينيا وأذربيجان.
وقال: "سأذكر بشكل منفصل الحاجة، إلى جانب استقرار الوضع في قرة باغ على الحدود، وضرورة حل المشكلات الإنسانية، وفتح روابط النقل الاقتصادي، وأيضا، بالطبع، الاتفاق على نص معاهدة سلام، والذي أنتم تعملون عليه بنشاط".