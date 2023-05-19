https://sputnikarabic.ae/20230519/لحظة-اعتراض-الدفاع-الجوي-الروسي-صاروخ-هيمارس-أمريكي-في-اتجاه-زابوروجيه-فيديو--1077198101.html

لحظة اعتراض الدفاع الجوي الروسي صاروخ "هيمارس" أمريكي في اتجاه زابوروجيه… فيديو

لحظة اعتراض الدفاع الجوي الروسي صاروخ "هيمارس" أمريكي في اتجاه زابوروجيه… فيديو

أظهر مقطع فيديو، حصلت وكالة "سبوتنيك" عليه، عملية إسقاط قوات الدفاع الجوي الروسية صاروخًا من نظام القصف الصاروخي "هيمارس" الأمريكي في اتجاه مقاطعة زابوروجيه... 19.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-19T03:09+0000

2023-05-19T03:09+0000

2023-05-19T03:10+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار روسيا اليوم

سلاح روسيا

العالم

أخبار أوكرانيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102462/87/1024628704_0:64:3133:1826_1920x0_80_0_0_3fc0272448cb37babd80354b994c97d2.jpg

وعلق قائد مجموعة قوات روسية على مقطع فيديو الملتقط بالتصوير الحراري: "شاهدنا في اتجاه زابوروجيه بالقرب من ستيبنوغورسك كيف عمل نظام القصف الصاروخي هيمارس، أطلق صاروخًا وأسقطته قوات الدفاع الجوي لدينا بدقة عالية".ويظهر في مقطع الفيديو لحظة تدمير الصاروخ، حيث يطير جسم مضيء بسرعة عالية في السماء الليلية، ومن ثم يحدث اصطدام وانفجار في السماء، ثم يتوقف الجسم عن التحرك على المسار السابق ويبدأ في السقوط بشكل شبه عمودي.وأمس الخميس، أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة زابوروجيه، يفغيني باليتسكي، أن القوات الأوكرانية تقصف بالكاد يوميًا مرافق البنية التحتية والمدارس والمنشآت الزراعية في المنطقة.يذكر أن مقاطعة زابوروجيه أصبحت كيانا فيدراليا ضمن تشكيل روسيا بعد الاستفتاء الذي جري فيها في سبتمبر/ أيلول عام 2022. ولم يعترف نظام كييف بنتائج الاستفتاء ويواصل قصف المناطق السكنية في المقاطعة.وتقع أكثر من 70 %من مساحة مقاطعة زابوروجيه حاليا تحت سيطرة روسيا، في حين أن المركز الإداري للمقاطعة وهو مدينة زابوروجيه، لا يزال تحت سيطرة القوات الأوكرانية.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.

https://sputnikarabic.ae/20230518/سلطات-زابوروجيه-القوات-المسلحة-الأوكرانية-تخسر-فرص-نجاح-الهجوم-المضاد-في-المقاطعة-1077179657.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا