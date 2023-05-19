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https://sputnikarabic.ae/20230519/ماذا-يحدث-في-السودان-تغطية-متواصلة-للاشتباكات-بين-الجيش-والدعم-السريع-1075946533.html
تغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو
تغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو
قراءنا الأعزاء، نقدم لكم تغطية متواصلة للاشتباكات الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، منذ السبت الماضي، في العاصمة وأنحاء متفرقة في البلاد. 19.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-19T05:09+0000
2023-05-19T05:09+0000
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اتفاق السودان, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان, العالم العربي, الأخبار, новый онлайн для белой редактуры
اتفاق السودان, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان, العالم العربي, الأخبار, новый онлайн для белой редактуры
الجيش السوداني - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو

05:09 GMT 19.05.2023
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يتبع
قراءنا الأعزاء، نقدم لكم تغطية متواصلة للاشتباكات الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، منذ السبت الماضي، في العاصمة وأنحاء متفرقة في البلاد.
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قائمة المحتوى
الجديد أولاًالقديم أولاً
20:07 GMT 18.05.2023
العلم السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2023
السودان يحتج على استقبال جنوب السودان لمستشار قائد قوات الدعم السريع
أمس, 18:59 GMT
18:38 GMT 18.05.2023
نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف يلتقي مع رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري في موسكو، روسيا 16 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2023
بوغدانوف: روسيا مستعدة لتوفير منصة تفاوض لتسوية النزاع في السودان
أمس, 18:33 GMT
17:58 GMT 18.05.2023
نائب وزير الخارجية الروسي: روسيا مستعدة أن توفر منصة تفاوض لتسوية النزاع السوداني إن لزم الأمر
17:49 GMT 18.05.2023
الخارجية السودانية تقدم مذكرة احتجاج رسمية لجمهورية جنوب السودان لاستقبالها مستشار قائد قوات الدعم السريع وإقامة مؤتمر صحفي في جوبا
14:53 GMT 18.05.2023
جنود الجيش السوداني الموالون لقائد الجيش عبد الفتاح البرهان يشغلون موقعًا في مدينة بورتسودان المطلة على البحر الأحمر ، في 20 أبريل 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2023
الكويت ترسل طائرة مساعدات إغاثية إلى السودان
أمس, 14:36 GMT
14:12 GMT 18.05.2023
الكويت ترسل طائرة محملة بالمساعدات الإغاثية للسودان
10:30 GMT 18.05.2023
لجنة الأطباء : ارتفاع عدد القتلى جراء الاشتباكات الدامية بين الجيش والدعم السريع إلى 833 مدنيا والمصابين إلى 3329
07:12 GMT 18.05.2023
تحليق مكثف للطيران الحربي في سماء أمدرمان و الخرطوم وأصوات مضادات أرضية واشتباكات متقطعة منذ بداية صباح اليوم
00:00 GMT 18.05.2023
إعلام عن شهود عيان: انفجارات وإطلاق نار كثيف جنوبي العاصمة الخرطوم
19:19 GMT 17.05.2023
قوات الدعم السريع في السودان ترحب بوساطة جنوب السودان لإنهاء القتال
قائد قوات الدعم السريع السوداني، الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2023
قوات الدعم السريع في السودان ترحب بوساطة جوبا لإنهاء القتال
17 مايو, 19:41 GMT
13:30 GMT 17.05.2023
قوات الدعم السريع تنشر مقطع فيديو للقبض على من سمتهم المتفلتين بمدنية بحري شمال الخرطوم
12:19 GMT 17.05.2023
مقر انعقاد الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية على مستوى وزراء الخارجية (جدة) - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2023
اجتماع حول السودان على هامش قمة جدة بمشاركة السعودية ومصر والجامعة العربية
17 مايو, 11:47 GMT
11:21 GMT 17.05.2023
الخارجية المصرية: أهمية التعامل مع الأزمة السودانية باعتبارها شأنا داخليا
11:20 GMT 17.05.2023
اجتماع حول السودان على هامش قمة جدة بمشاركة السعودية ومصر والجامعة العربية
10:55 GMT 17.05.2023
قائد قوات الدعم السريع في السودان، محمد حمدان دقلو (حميدتي) - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2023
قوات الدعم السريع تعتبر دمج الشرطة مع الجيش السوداني محاولة للزج بها في الحرب
17 مايو, 10:48 GMT
10:25 GMT 17.05.2023
قوات الدعم السريع تعتبر دمج الشرطة مع الجيش السوداني محاولة للزج بها بالحرب
09:37 GMT 17.05.2023
أشخاص يحملون أمتعتهم يسيرون على طول أحد شوارع الخرطوم في 16 أبريل / نيسان 2023 ، مع استمرار القتال بين قوات الجنرالات المتناحرين. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2023
الأمم المتحدة: نتوقع أن يبلغ عدد الفارين من السودان مليون لاجئ هذا العام
17 مايو, 09:23 GMT
09:04 GMT 17.05.2023
الأمم المتحدة تقدر حاجة السودان للمساعدات بنحو 3 مليارات دولار
09:03 GMT 17.05.2023
الأمم المتحدة تتوقع أن يصل عدد اللاجئين السودانيين هذا العام إلى نحو المليون
09:03 GMT 17.05.2023
الأمم المتحدة: نحو 25 مليون شخص يمثلون أكثر من نصف سكان السودان بحاجة للمساعدات الإنسانية
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