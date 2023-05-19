https://sputnikarabic.ae/20230519/مجموعة-دول-السبع-كوريا-الشمالية-لا-يمكنها-ولن-يكون-لها-وضع-دولة-نووية-1077223061.html
مجموعة دول السبع: كوريا الشمالية لا يمكنها ولن يكون لها وضع دولة نووية
مجموعة دول السبع: كوريا الشمالية لا يمكنها ولن يكون لها وضع دولة نووية
قال زعماء مجموعة دول السبع، اليوم الجمعة، إن كوريا الشمالية لا يمكنها ولن تتمتع أبدا بوضع دولة نووية، بموجب معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية. 19.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-19T14:39+0000
2023-05-19T14:39+0000
2023-05-19T14:39+0000
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موسكو - سبوتنيك. وذكروا في بيان مشترك: "نطالب كوريا الشمالية بالامتناع عن أي أعمال أخرى مزعزعة للاستقرار أو استفزازية، بما في ذلك أي تجارب نووية أخرى، أو عمليات إطلاق تستخدم تكنولوجيا الصواريخ الباليستية 3".وتابعوا: "لا يمكن لكوريا الشمالية ولن يكون لها وضع دولة حائزة للأسلحة النووية، بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية".وفي سبتمبر/ أيلول 2022، أعلن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أونغ، أنه في ظل القانون الجديد أصبح وضع بلاده كدولة تمتلك أسلحة نووية لا رجعة فيه.وقال كيم خلال الإعلان عن توقيع قانون يجعل بلاده دولة نووية: "لن نقبل نزع سلاحنا النووي أبدا"، مضيفًا أن "السلاح النووي هو الخيار الأخير لو تعرضنا لغزو أو لتهديد وشيك"، بحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية.ولفت الزعيم الكوري الشمالي خلال خطابه في اجتماع مجلس الشعب الأعلى، إلى أنه "لن تكون هناك أي مفاوضات من أجل نزع السلاح النووي في بلادنا".وتُعقد قمة مجموعة السبع (G7) في محافظة هيروشيما اليابانية، في الفترة من 19 إلى 21 مايو/ أيار.بالإضافة إلى قادة سبع دول كبرى، دعت قمة مجموعة السبع أيضا ثماني دول، بما في ذلك الهند، التي تتولى رئاسة مجموعة العشرين، وإندونيسيا، التي تتولى رئاسة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، فضلا عن رؤساء سبع منظمات دولية، بما في ذلك الأمم المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20230402/كوريا-الشمالية-لا-ندلي-بـأحاديث-فارغة-بشأن-قدراتنا-النووية-1075421561.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
كوريا الشمالية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
كوريا الشمالية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
مجموعة دول السبع: كوريا الشمالية لا يمكنها ولن يكون لها وضع دولة نووية
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قال زعماء مجموعة دول السبع، اليوم الجمعة، إن كوريا الشمالية لا يمكنها ولن تتمتع أبدا بوضع دولة نووية، بموجب معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.
موسكو - سبوتنيك. وذكروا في بيان مشترك: "نطالب كوريا الشمالية بالامتناع عن أي أعمال أخرى مزعزعة للاستقرار أو استفزازية، بما في ذلك أي تجارب نووية أخرى، أو عمليات إطلاق تستخدم تكنولوجيا الصواريخ الباليستية 3".
وتابعوا: "لا يمكن لكوريا الشمالية ولن يكون لها وضع دولة حائزة للأسلحة النووية، بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية".
وفي سبتمبر/ أيلول 2022، أعلن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أونغ، أنه في ظل القانون الجديد أصبح وضع بلاده كدولة تمتلك أسلحة نووية لا رجعة فيه
.
وقال كيم خلال الإعلان عن توقيع قانون يجعل بلاده دولة نووية: "لن نقبل نزع سلاحنا النووي أبدا"، مضيفًا أن "السلاح النووي هو الخيار الأخير لو تعرضنا لغزو أو لتهديد وشيك"، بحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية.
ولفت الزعيم الكوري الشمالي خلال خطابه في اجتماع مجلس الشعب الأعلى، إلى أنه "لن تكون هناك أي مفاوضات من أجل نزع السلاح النووي في بلادنا".
وتُعقد قمة مجموعة السبع (G7) في محافظة هيروشيما اليابانية، في الفترة من 19 إلى 21 مايو/ أيار.
بالإضافة إلى قادة سبع دول كبرى، دعت قمة مجموعة السبع أيضا ثماني دول، بما في ذلك الهند، التي تتولى رئاسة مجموعة العشرين، وإندونيسيا، التي تتولى رئاسة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، فضلا عن رؤساء سبع منظمات دولية، بما في ذلك الأمم المتحدة.