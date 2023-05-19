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https://sputnikarabic.ae/20230519/مدير-جامعة-محمد-بن-زايد-قمة-قازان-تعكس-مبادىء-التسامح-والتعايش-بين-الأديان-1077218401.html
مدير جامعة محمد بن زايد: قمة قازان تعكس مبادىء التسامح والتعايش بين الأديان
مدير جامعة محمد بن زايد: قمة قازان تعكس مبادىء التسامح والتعايش بين الأديان
تحدث خليفة مبارك الظاهري، المدير التنفيذي لمنتدى أبو ظبي الدولي لبناء السلام، ومدير جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، في لقاء مع "سبوتنيك"، عن المشاركة في... 19.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-19T12:46+0000
2023-05-19T12:46+0000
قمة قازان 2023
حصري
روسيا
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وقال الظاهري لوكالة "سبوتنيك"، خلال مشاركته في اجتماع مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا - العالم الإسلامي" حول موضوع "روسيا - العالم الإسلامي: القيم الروحية والأخلاقية التقليدية كأساس للتعاون بين الأديان": "اليوم حضرنا على هامش قمة روسيا والعالم الإسلامي بحضور رئيس تتارستان، القمة الروحية للقيم الدينية والتعاون بين الأديان".وأشارإلى أن "هذه القمة تعكس التنوع الجميل في روسيا وتعكس مبادىء احترام الأديان، ومبادىء التسامح والتعايش بين الأديان واهتمام العالم بهذا الملف والمبدأ".وأضاف الظاهري: "كان اليوم حضور كبير من روسيا والعالم الإسلامي وغير الإسلامي والعالم ككل، وهذا يعكس وجود قيادات دينية، يعكس أهمية هذه القمة وأهمية ملف الحوار والتعاون بين الأديان".
https://sputnikarabic.ae/20230519/المنتدى-الاقتصادي-الدولي-روسيا-العالم-الإسلامي-منتدى-قازان-1077167372.html
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قمة قازان 2023, حصري, روسيا
قمة قازان 2023, حصري, روسيا

مدير جامعة محمد بن زايد: قمة قازان تعكس مبادىء التسامح والتعايش بين الأديان

12:46 GMT 19.05.2023
© Sputnik . Alexei Danichev / الانتقال إلى بنك الصورأعلام الدول خلال المنتدى الاقتصادي الدولي الرابع عشر "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان".
أعلام الدول خلال المنتدى الاقتصادي الدولي الرابع عشر روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2023
© Sputnik . Alexei Danichev
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حصري
تحدث خليفة مبارك الظاهري، المدير التنفيذي لمنتدى أبو ظبي الدولي لبناء السلام، ومدير جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، في لقاء مع "سبوتنيك"، عن المشاركة في اجتماع مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا - العالم الإسلامي".
وقال الظاهري لوكالة "سبوتنيك"، خلال مشاركته في اجتماع مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا - العالم الإسلامي" حول موضوع "روسيا - العالم الإسلامي: القيم الروحية والأخلاقية التقليدية كأساس للتعاون بين الأديان": "اليوم حضرنا على هامش قمة روسيا والعالم الإسلامي بحضور رئيس تتارستان، القمة الروحية للقيم الدينية والتعاون بين الأديان".
وأشارإلى أن "هذه القمة تعكس التنوع الجميل في روسيا وتعكس مبادىء احترام الأديان، ومبادىء التسامح والتعايش بين الأديان واهتمام العالم بهذا الملف والمبدأ".
نساء ترتدي ازي التقليدي في قازان خلال المنتدى الاقتصادي الدولي روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2023
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منتدى قازان الاقتصادي الدولي "روسيا-العالم الإسلامي"
06:56 GMT
وأضاف الظاهري: "كان اليوم حضور كبير من روسيا والعالم الإسلامي وغير الإسلامي والعالم ككل، وهذا يعكس وجود قيادات دينية، يعكس أهمية هذه القمة وأهمية ملف الحوار والتعاون بين الأديان".
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