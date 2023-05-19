https://sputnikarabic.ae/20230519/مسؤول-مصري-يكشف-تفاصيل-الجوانب-الاقتصادية-لزيارة-سلطان-عمان-للقاهرة-1077219255.html

مسؤول مصري يكشف تفاصيل الجوانب الاقتصادية لزيارة سلطان عمان للقاهرة

مسؤول مصري يكشف تفاصيل الجوانب الاقتصادية لزيارة سلطان عمان للقاهرة

يجري سلطان عُمان هيثم بن طارق زيارة إلى مصر، الأحد المقبل، تستمر يومين تلبية لدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهي الزيارة الأولى له منذ توليه السلطة عام... 19.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-19T12:57+0000

2023-05-19T12:57+0000

2023-05-19T12:57+0000

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يبحث الجانبان توثيق الروابط بين البلدين والشعبين وتعزيز التعاون الثنائي والمصالح المشتركة للبلدين، وكذلك الجوانب الاقتصادية والتحديات التي تعيشها المنطقة.حول تلك الزيارة، قال البروفيسور أحمد رضا نائب رئيس مجلس الأعمال المصري العماني، إن القاهرة تستضيف اجتماعات بين الوزراء المعنيين من الجانبين العماني والمصري، ورجال الأعمال خلال الزيارة التاريخية للسلطان هيثم بن طارق للقاهرة الأحد.ويرافق سلطان عمان خلال الزيارة للقاهرة، وفد حكومي رفيع المستوى من الوزراء المعنيين بشتى القطاعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.تشمل الاتفاقات المرتقب توقيعها "الازدواج الضريبي، النقل البحري" وقطاعات أخرى عدة في إطار التعاون المشترك.وأضاف رضا في حديثه مع "سبوتنيك"، أن الزيارة تشهد توقيع بعض الاتفاقات ومذكرات التفاهم بين البلدين، على هامش اللقاء بين قيادتي البلدين في مختلف القطاعات.وفق المسؤول العماني، فإن الاجتماعات الخاصة بالشق الاقتصادي تأتي بمشاركة مجلس رجال الأعمال العماني-المصري الذي يقوم بدور فعال في رفع معدلات الاستثمار والتبادل التجاري في شتي القطاعات الاستثمارية، والتنسيق بين رجال الأعمال والحكومتين والبعثات الدبلوماسية.ولفت إلى أن الاجتماع السابق بين قائدي البلدين في مسقط، كان أهم مخرجاته دراسة مشروع مقدم من مجلس رجال الأعمال بإنشاء صندوق استثماري مشترك بقيمه 100 مليون دولار، باشتراك الحكومتين ورجال الأعمال من البلدين.يهدف الصندوق لدعم المشاريع الاستثمارية ذات النفع الاقتصادي المشترك في البلدين، يتضمن العديد من المجالات المختلفة، منها القطاع الصحي والأسماك والاستزراع السمكي والصناعات المشتركة.ولفت إلى أن الزيارة تأتي للتأكيد على عمق العلاقات التاريخية والدور المحوري لقيادتي البلدين في ظل التحديات التي تخيم على العالم سياسيا واقتصاديا، وتلبي طموح الشعبيين وشعوب المنطقة العربية، لترسم وتؤكد التوافق المشترك في الرؤى لجميع القضايا والتحديات وخاصة، الملف الاقتصادي والتحديات المترتبة عليه جراء جائحة كوفيد 19، ومرورا بالأزمة الأوكرانية وكذلك الاضطرابات العسكرية في جمهورية السودان.وأشار إلى أن هيئة الاستثمار المصري والوزارات المعنية تعقد لقاءات ومباحثات دورية لتشجيع الاستثمار في القطاعات المتاحة، كما تشمل الاستثمارات المرتقبة قطاع الصحة والمعادن والبنى التحتية، خاصة فيما يتعلق بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومنطقة قناة السويس.وفي يونيو/ حزيران 2022، أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي زيارة إلى سلطنة عمان على مدار يومين.بحث السيسي خلال الجولة، مع السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمان، والملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع مصر مع البلدين، فضلا عن التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا والأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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