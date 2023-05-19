https://sputnikarabic.ae/20230519/موسكو-خطة-لبناء-مجمع-صناعي-في-موقع-آزوفستال-بعد-الانتهاء-من-إزالة-الألغام-1077197801.html
موسكو: خطة لبناء مجمع صناعي في موقع "آزوفستال" بعد الانتهاء من إزالة الألغام
موسكو: خطة لبناء مجمع صناعي في موقع "آزوفستال" بعد الانتهاء من إزالة الألغام
أكد نائب رئيس الوزراء الروسي، مارات خوسنولين، اليوم الجمعة، أن القرار النهائي بإنشاء مجمع صناعية على أرض مصنع أزوفستال في مدينة ماريوبول قد تم اتخاذه، وسيتم... 19.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-19T01:32+0000
2023-05-19T01:32+0000
2023-05-19T01:32+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقال خوسنولين لوكالة "سبوتنيك": "نحن نعتقد أنه يجب أن يكون هناك مدينة صناعية. كانت هناك أفكار مختلفة، ولكن يجب أن نفهم أن هناك مئات الآلاف من الأطنان من المعدن في أزوفستال وحدها. وعند انتهاء عمليات إزالة الألغام في الأراضي، سيكون من الضروري ترتيبها، وهذا ليس أمرًا بسيطًا، سيكلف مليارات الروبل".وأضاف: "فكرة إقامة مدينة صناعية هناك موجودة في الوقت الحالي. ونحن الآن نقوم بعملية إزالة الألغام المخططة. وبحلول وقت انتهاء عمليات إزالة الألغام، ستكون الخطة لتطوير أزوفستال كمدينة صناعية في المستقبل جاهزة".وذكر نائب وزير الإنشاء والإسكان والمرافق الروسي، فاليري ليونوف الأسبوع الماضي أن القرار بإقامة مدينة صناعية على أرض أزوفستال لم يتم اتخاذه بعد.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.وفي 20 مايو/آيار 2022، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مدينة ماريوبول قد تم السيطرة عليها بالكامل بعد استيلاء القوات الروسية على أراضي مصنع أزوفستال، حيث تم حصار قوات الأوكرانية التابعة للواء أزوف القومي (المعتبر منظمة إرهابية ومحظورة في روسيا) منذ 21 أبريل/نيسان.
https://sputnikarabic.ae/20221005/سلطات-جمهورية-دونيتسك-تعلن-تحويل-مصنع-أزوفستال-إلى-منطقة-صناعية-1068664546.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
موسكو: خطة لبناء مجمع صناعي في موقع "آزوفستال" بعد الانتهاء من إزالة الألغام
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أكد نائب رئيس الوزراء الروسي، مارات خوسنولين، اليوم الجمعة، أن القرار النهائي بإنشاء مجمع صناعية على أرض مصنع أزوفستال في مدينة ماريوبول قد تم اتخاذه، وسيتم استكمال الخطة بعد انتهاء أعمال إزالة الألغام.
موسكو - سبوتنيك
. وقال خوسنولين لوكالة "سبوتنيك": "نحن نعتقد أنه يجب أن يكون هناك مدينة صناعية. كانت هناك أفكار مختلفة، ولكن يجب أن نفهم أن هناك مئات الآلاف من الأطنان من المعدن في أزوفستال وحدها. وعند انتهاء عمليات إزالة الألغام في الأراضي، سيكون من الضروري ترتيبها، وهذا ليس أمرًا بسيطًا، سيكلف مليارات الروبل".
وأضاف: "فكرة إقامة مدينة صناعية هناك موجودة في الوقت الحالي. ونحن الآن نقوم بعملية إزالة الألغام المخططة
. وبحلول وقت انتهاء عمليات إزالة الألغام، ستكون الخطة لتطوير أزوفستال كمدينة صناعية في المستقبل جاهزة".
وذكر نائب وزير الإنشاء والإسكان والمرافق الروسي، فاليري ليونوف الأسبوع الماضي أن القرار بإقامة مدينة صناعية على أرض أزوفستال لم يتم اتخاذه بعد.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
وفي 20 مايو/آيار 2022، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مدينة ماريوبول قد تم السيطرة عليها بالكامل
بعد استيلاء القوات الروسية على أراضي مصنع أزوفستال، حيث تم حصار قوات الأوكرانية التابعة للواء أزوف القومي (المعتبر منظمة إرهابية ومحظورة في روسيا) منذ 21 أبريل/نيسان.