https://sputnikarabic.ae/20230519/نائب-رئيس-الحكومة-الروسية-يجري-إنشاء-كونسورتيوم-دولي-للممر-شمال-جنوب-1077197386.html
نائب رئيس الحكومة الروسية: إنشاء كونسورتيوم دولي للممر "شمال-جنوب"
نائب رئيس الحكومة الروسية: إنشاء كونسورتيوم دولي للممر "شمال-جنوب"
أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، مارات خوسنولين، خلال المنتدى الاقتصادي الدولي الروسي "روسيا والعالم الإسلامي: منتدى قازان"، بأنه يتم حاليًا إنشاء "كونسورتيوم"... 19.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-19T00:34+0000
2023-05-19T00:34+0000
2023-05-19T00:34+0000
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قازان - سبوتنيك. وقال خوسنولين: "نحن نعمل على إنشاء الكونسورتيوم [ائتلاف تجاري]، وجارٍ التقدم في عملية تسجيل الهيكل القانوني. يعد المشروع مهمًا للشركات اللوجستية والدول، حيث سيستثمر الجميع أموالهم. لقد تم حساب الآلية المالية".ولفت خوسنولين إلى أن سبعة أطراف يشاركون في الكونسورتيوم، وقد تمت مناقشة مسائل النقل والموافقة على الطرق".وأمس الخميس، افتتح في مدينة قازان الروسية المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا-العالم الإسلامي: منتدى قازان"، وسُجل نحو 15 ألف شخص من 85 دولة للمشاركة بفعاليات المنتدى.ويُعقد "منتدى قازان" هذا العام للمرة الـ14 يومي 18-19 أيار/ مايو في عاصمة تتارستان، ويُعد المنتدى منصة لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والعلمية والتقنية والاجتماعية والثقافية بين روسيا ودول منظمة التعاون الإسلامي. ومنذ العام 2023 نال هذا المنتدى الصفة الفيدرالية في روسيا.يتضمن برنامج المنتدى نحو 200 فعالية: جلسات عمل ومؤتمرات وموائد مستديرة وفعاليات ثقافية ورياضية وتعليمية. ومن المقرر مناقشة، على وجه الخصوص، الاتجاهات في التقنيات المالية الإسلامية والاستثمار الأجنبي المباشر، وتطوير التعاون الصناعي بين الأقاليم والدول، وتنمية الصادرات الروسية، وإنشاء منتجات سياحية جديدة، والتعاون بين روسيا ودول منظمة التعاون الإسلامي في المجال العلمي والتعليمي والرياضي وقضايا أخرى.من بين الأحداث الرئيسية لليوم الأول، جلسة "حول تطوير ممر النقل الدولي بين الشمال والجنوب"، وافتتاح منتديات للدبلوماسيين الشباب من دول منظمة التعاون الإسلامي ورواد الأعمال الشباب من دول منظمة التعاون الإسلامي، وجلسات الاستماع البرلمانية الدولية "التعاون الدولي والابتكار: فرص وآفاق جديدة للتعاون مع دول الخليج"، اجتماع سفراء دول منظمة المؤتمر الإسلامي، افتتاح معرض "روسيا حلال إكسبو".في اليوم الثاني، ستُعقد جلسة عامة لمنتدى "اقتصاد الثقة: الشراكة بين روسيا الاتحادية ودول منظمة التعاون الإسلامي"، جلسة لمجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا - العالم الإسلامي"، وستستمر الجلسات الاستراتيجية والموائد المستديرة والاجتماعات الثنائية.
https://sputnikarabic.ae/20230518/افتتاح-المنتدى-الاقتصادي-الدولي-روسيا-العالم-الإسلامي-في-قازان-اليوم-1077156856.html
https://sputnikarabic.ae/20230117/المنتدى-الاقتصادي-الدولي-روسيا-العالم-الإسلامي-يعقد-يومي-18-و19-مايو-في-قازان--1072386447.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, قمة قازان, العالم الإسلامي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, قمة قازان, العالم الإسلامي
نائب رئيس الحكومة الروسية: إنشاء كونسورتيوم دولي للممر "شمال-جنوب"
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أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، مارات خوسنولين، خلال المنتدى الاقتصادي الدولي الروسي "روسيا والعالم الإسلامي: منتدى قازان"، بأنه يتم حاليًا إنشاء "كونسورتيوم" دولي بمشاركة سبع دول لتطوير ممر النقل "شمال-جنوب"، مؤكدا أنه يجري بالفعل تسجيل الهيكل القانوني للشركة.
قازان - سبوتنيك
. وقال خوسنولين: "نحن نعمل على إنشاء الكونسورتيوم [ائتلاف تجاري]، وجارٍ التقدم في عملية تسجيل الهيكل القانوني. يعد المشروع مهمًا للشركات اللوجستية والدول، حيث سيستثمر الجميع أموالهم. لقد تم حساب الآلية المالية".
ولفت خوسنولين إلى أن سبعة أطراف يشاركون في الكونسورتيوم، وقد تمت مناقشة مسائل النقل والموافقة على الطرق".
وأمس الخميس، افتتح في مدينة قازان الروسية المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا-العالم الإسلامي: منتدى قازان"
، وسُجل نحو 15 ألف شخص من 85 دولة للمشاركة بفعاليات المنتدى.
ويُعقد "منتدى قازان" هذا العام للمرة الـ14 يومي 18-19 أيار/ مايو في عاصمة تتارستان، ويُعد المنتدى منصة لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والعلمية والتقنية والاجتماعية والثقافية بين روسيا ودول منظمة التعاون الإسلامي. ومنذ العام 2023 نال هذا المنتدى الصفة الفيدرالية في روسيا.
يتضمن برنامج المنتدى نحو 200 فعالية: جلسات عمل ومؤتمرات وموائد مستديرة وفعاليات ثقافية ورياضية وتعليمية. ومن المقرر مناقشة، على وجه الخصوص، الاتجاهات في التقنيات المالية الإسلامية والاستثمار الأجنبي المباشر، وتطوير التعاون الصناعي بين الأقاليم والدول، وتنمية الصادرات الروسية، وإنشاء منتجات سياحية جديدة، والتعاون بين روسيا ودول منظمة التعاون الإسلامي في المجال العلمي والتعليمي والرياضي وقضايا أخرى.
من بين الأحداث الرئيسية لليوم الأول، جلسة "حول تطوير ممر النقل الدولي بين الشمال والجنوب"، وافتتاح منتديات للدبلوماسيين الشباب من دول منظمة التعاون الإسلامي ورواد الأعمال الشباب من دول منظمة التعاون الإسلامي، وجلسات الاستماع البرلمانية الدولية "التعاون الدولي والابتكار: فرص وآفاق جديدة للتعاون مع دول الخليج"، اجتماع سفراء دول منظمة المؤتمر الإسلامي، افتتاح معرض "روسيا حلال إكسبو".
في اليوم الثاني، ستُعقد جلسة عامة لمنتدى "اقتصاد الثقة: الشراكة بين روسيا الاتحادية ودول منظمة التعاون الإسلامي"، جلسة لمجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا - العالم الإسلامي"، وستستمر الجلسات الاستراتيجية والموائد المستديرة والاجتماعات الثنائية.