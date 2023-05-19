https://sputnikarabic.ae/20230519/نائب-رئيس-الوزراء-الروسي-حركة-الشاحنات-على-جسر-القرم-لن-تنطلق-حاليا-لأسباب-أمنية--1077197548.html
نائب رئيس الوزراء الروسي: حركة الشاحنات على جسر القرم لن تنطلق حاليا لأسباب أمنية
نائب رئيس الوزراء الروسي: حركة الشاحنات على جسر القرم لن تنطلق حاليا لأسباب أمنية
أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، مارات خوسنولين، اليوم الجمعة، أنه في الوقت الحالي لن يتم السماح بحركة شاحنات نقل البضائع، بما في ذلك الشحنات الفارغة، على جسر... 19.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-19T00:51+0000
2023-05-19T00:51+0000
2023-05-19T00:51+0000
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قازان - سبوتنيك. وأوضح خوسنولين لوكالة "سبوتنيك": "نحن نظرنا في هذه المسألة. علاوة على ذلك، خططنا لإطلاق [حركة الشحن على جسر القرم]. ولكن الآن، من وجهة النظر الأمنية، قررنا عدم القيام بذلك حالياً، لأن هناك محاولات استفزاز مستمرة بحق جسر القرم والتأثير عليه".وأَاف: "لذلك، ما دام هناك هذه المحاولات، مع الأخذ في الاعتبار أن لدينا ممراً بريًا مضموناً [عبر المقاطعات الروسية الجديدة ]، بالإضافة إلى أن خدمة العبارات لا تتوقف عن العمل، ومع ذلك، نحن، من خلال لجنة مشتركة مع جميع الأجهزة الأمنية المسؤولة عن ذلك، اتخذنا قراراً، حالياً لا يُسمح للشاحنات بعبور الجسر".ولفت نائب رئيس الوزراء الروسي إلى أن هذا ينطبق أيضًا على الشاحنات الفارغة، وأن فتح حركة المرور على جسر القرم لها في الوقت الحالي غير آمن.وختم خوسنولين بالقول: "نحن لا نرى أنه من الضروري المخاطرة في هذا الوضع الحالي".وفي 8 أكتوبر/تشرين الأول، انفجرت شاحنة على جسر القرم، مما تسبب في اشتعال النار في سبعة خزانات وقود في قطار شحن. وقتل أربعة أشخاص في الهجوم. ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الانفجار بأنه هجوم إرهابي يهدف إلى تدمير البنية التحتية المدنية.
https://sputnikarabic.ae/20221210/منع-مؤقت-للشاحنات-التي-تزيد-حمولتها-عن-15-طن-من-عبور-جسر-القرم-1071051590.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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جمهورية القرم الروسية, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم
جمهورية القرم الروسية, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم
نائب رئيس الوزراء الروسي: حركة الشاحنات على جسر القرم لن تنطلق حاليا لأسباب أمنية
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أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، مارات خوسنولين، اليوم الجمعة، أنه في الوقت الحالي لن يتم السماح بحركة شاحنات نقل البضائع، بما في ذلك الشحنات الفارغة، على جسر القرم بسبب أسباب أمنية ولتجنب الاستفزازات.
قازان - سبوتنيك
. وأوضح خوسنولين لوكالة "سبوتنيك": "نحن نظرنا في هذه المسألة. علاوة على ذلك، خططنا لإطلاق [حركة الشحن على جسر القرم]. ولكن الآن، من وجهة النظر الأمنية، قررنا عدم القيام بذلك حالياً، لأن هناك محاولات استفزاز مستمرة بحق جسر القرم والتأثير عليه".
10 ديسمبر 2022, 13:38 GMT
وأَاف: "لذلك، ما دام هناك هذه المحاولات، مع الأخذ في الاعتبار أن لدينا ممراً بريًا مضموناً [عبر المقاطعات الروسية الجديدة ]، بالإضافة إلى أن خدمة العبارات لا تتوقف عن العمل، ومع ذلك، نحن، من خلال لجنة مشتركة مع جميع الأجهزة الأمنية المسؤولة عن ذلك، اتخذنا قراراً، حالياً لا يُسمح للشاحنات بعبور الجسر".
ولفت نائب رئيس الوزراء الروسي إلى أن هذا ينطبق أيضًا على الشاحنات الفارغة، وأن فتح حركة المرور على جسر القرم لها في الوقت الحالي غير آمن.
وختم خوسنولين بالقول: "نحن لا نرى أنه من الضروري المخاطرة في هذا الوضع الحالي".
وفي 8 أكتوبر/تشرين الأول، انفجرت شاحنة على جسر القرم
، مما تسبب في اشتعال النار في سبعة خزانات وقود في قطار شحن. وقتل أربعة أشخاص في الهجوم. ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الانفجار بأنه هجوم إرهابي يهدف إلى تدمير البنية التحتية المدنية.