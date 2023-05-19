https://sputnikarabic.ae/20230519/نائب-رئيس-الوزراء-العماني-نحن-على-يقين-بأن-سوريا-ستستعيد-موقعها-كمنارة-عربية-1077227121.html
نائب رئيس الوزراء العماني: نحن على يقين بأن سوريا ستستعيد موقعها كمنارة عربية
نائب رئيس الوزراء العماني: نحن على يقين بأن سوريا ستستعيد موقعها كمنارة عربية
قال نائب رئيس وزراء سلطنة عمان أسعد بن طارق آل سعيد، اليوم الجمعة، إن سوريا ستستعيد موقعها كـ"منارة" عربية، وذلك إثر عودة سوريا إلى مقعدها في الجامعة العربية . 19.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-19T15:43+0000
2023-05-19T15:43+0000
2023-05-19T15:43+0000
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جدة- سبوتنيك. جاء ذلك في كلمة له أمام القمة العربية الثانية والثلاثين المنعقدة في مدينة جدة السعودية.وقال آل سعيد: "يسرنا أن نرحب باستئناف سوريا في اجتماع القمة الجارية مع اليقين التام بأن سوريا الشقيقة سوف تستعيد موقعها كمنارة عربية".وأضاف: أن "عجز المجتمع الدولي عن إيجاد تسوية لمعاناة الشعب الفلسطيني هو منبع التوترات بالمنطقة والعالم".وكان الرئيس السوري بشار الأسد قد أكد أن العرب أمام "فرصة تاريخية" لإعادة ترتيب البيت العربي بأقل قدر من التدخل الأجنبي.وأضاف في كلمته أمام القمة العربية: "علينا أن نبحث عن العناوين الكبرى التي تهدد مستقبلنا وتنتج أزماتنا كي لا نغرق ونغرق الأجيال القادمة بمعالجة النتائج لا الأسباب".وتابع الأسد، مؤكدًا أن "العمل العربي المشترك بحاجة إلى أهداف مشتركة وسياسة موحدة ومبادئ واضحة".وقال الأسد: "أدعو لتطوير ومراجعة ميثاق الجامعة العربية ونظامها الداخلي لتتماشى مع متطلبات العصر".وأكد أن "الأمل يتزايد مع التقارب العربي العربي والانطلاق لمرحلة جديدة من العمل المشترك".ومساء أمس الخميس، وصل الرئيس السوري بشار الأسد، إلى مدينة جدة في السعودية للمشاركة في القمة العربية بعد غياب نحو 12 عاما.وأعلنت الجامعة العربية، في 7 مايو/ أيار الجاري، عودة دمشق لمقعدها في الجامعة بعد تجميد دام نحو 12 عاما، مؤكدة "على ضرورة اتخاذ خطوات فاعلة نحو حلحلة الأزمة وفقا لمقاربة خطوة مقابل خطوة"، وذلك عقب حراك عربي قادته السعودية ومصر والأردن، لوضع خريطة حل للأزمة السورية.
https://sputnikarabic.ae/20230519/الرئيس-السوري-نحن-أمام-فرصة-تاريخية-لإعادة-ترتيب-أوضاعنا-1077219839.html
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الأخبار, العالم العربي, سلطنة عمان, أخبار سوريا اليوم, أخبار العالم الآن
الأخبار, العالم العربي, سلطنة عمان, أخبار سوريا اليوم, أخبار العالم الآن
نائب رئيس الوزراء العماني: نحن على يقين بأن سوريا ستستعيد موقعها كمنارة عربية
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قال نائب رئيس وزراء سلطنة عمان أسعد بن طارق آل سعيد، اليوم الجمعة، إن سوريا ستستعيد موقعها كـ"منارة" عربية، وذلك إثر عودة سوريا إلى مقعدها في الجامعة العربية .
جدة- سبوتنيك
. جاء ذلك في كلمة له أمام القمة العربية الثانية والثلاثين المنعقدة في مدينة جدة السعودية.
وقال آل سعيد: "يسرنا أن نرحب باستئناف سوريا في اجتماع القمة الجارية مع اليقين التام بأن سوريا الشقيقة سوف تستعيد موقعها كمنارة عربية".
وأضاف: أن "عجز المجتمع الدولي عن إيجاد تسوية لمعاناة الشعب الفلسطيني هو منبع التوترات بالمنطقة والعالم".
وكان الرئيس السوري بشار الأسد
قد أكد أن العرب أمام "فرصة تاريخية" لإعادة ترتيب البيت العربي بأقل قدر من التدخل الأجنبي.
وأضاف في كلمته أمام القمة العربية: "علينا أن نبحث عن العناوين الكبرى التي تهدد مستقبلنا وتنتج أزماتنا كي لا نغرق ونغرق الأجيال القادمة بمعالجة النتائج لا الأسباب".
وتابع الأسد، مؤكدًا أن "العمل العربي المشترك بحاجة إلى أهداف مشتركة وسياسة موحدة ومبادئ واضحة".
ومضى بقوله: "نحن اليوم أمام فرصة تاريخية لإعادة ترتيب شؤوننا بمعزل عن التدخلات الخارجية"، مضيفًا: "على العالم ترك القضايا الداخلية لشعوبنا وينبغي علينا رفض التدخلات الأجنبية".
وقال الأسد: "أدعو لتطوير ومراجعة ميثاق الجامعة العربية ونظامها الداخلي لتتماشى مع متطلبات العصر".
وأكد أن "الأمل يتزايد مع التقارب العربي العربي والانطلاق لمرحلة جديدة من العمل المشترك".
ومساء أمس الخميس، وصل الرئيس السوري بشار الأسد، إلى مدينة جدة
في السعودية للمشاركة في القمة العربية بعد غياب نحو 12 عاما.
وأعلنت الجامعة العربية
، في 7 مايو/ أيار الجاري، عودة دمشق لمقعدها في الجامعة بعد تجميد دام نحو 12 عاما، مؤكدة "على ضرورة اتخاذ خطوات فاعلة نحو حلحلة الأزمة وفقا لمقاربة خطوة مقابل خطوة"، وذلك عقب حراك عربي قادته السعودية ومصر والأردن، لوضع خريطة حل للأزمة السورية.