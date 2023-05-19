https://sputnikarabic.ae/20230519/هل-توقف-قرارات-القمة-العربية-الانتهاكات-الإسرائيلية-في-الأراضي-المحتلة-1077215135.html

هل توقف قرارات القمة العربية الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة؟

هل توقف قرارات القمة العربية الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة؟

حذرت الرئاسة الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية من "الإصرار على تنظيم "مسيرة الأعلام" الاستفزازية للمستوطنين في البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة، مؤكدة أنها... 19.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-19T12:11+0000

2023-05-19T12:11+0000

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هل توقف قرارات القمة العربية الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة؟ هل توقف قرارات القمة العربية الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة؟

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن "دعوات المتطرفين لاقتحام المسيرة للمسجد الأقصى سيشعل المنطقة وستكون العواقب وخيمة لمثل هذه المحاولات"، محمّلا الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد الذي سيؤدي إلى تفجير الأوضاع، مؤكداً أن "الشعب الفلسطيني وقيادته قادرون على حماية القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وستبقى القدس بمقدساتها عاصمة دولة فلسطين الأبدية".وفي حديثه لـ"راديو سبوتنيك"، قال المحلل السياسي، د. أمجد شهاب، إن هناك إصرار بالفعل من الجانب الإسرائيلي لتنفيذ مسيرة الأعلام، لأن لها طابع سياسي في محاولة لإنهاء ملف القدس ومحاولة تثبيت فكرة أن مدينة القدس هى مدينة موحدة وعاصمة لدولة إسرائيل.وأشار إلى أن مسيرة الأعلام هذه المرة تختلف عن السنوات السابقة، لأن هناك مشاركة كبيرة لأعضاء الكنيست من الحزب الحاكم ووجود وزراء لأول مرة في هذه المسيرة، لإضفاء صبغة سياسية على هذه المسيرات بعد حصولهم على عدة غطاءات قانونية وتاريخية ودينية، لفرض وقائع جديدة لصالح الكيان الإسرائيلي على حساب الفلسطينيين والقضية الفلسطينية لتهويد القدس"، بحسب قوله.وأضاف أن التحدي الحقيقي الذي يظهر أمام هذه القمة هو مدى ترجمة هذه المشاريع والقرارات على أرض الواقع، حيث دائمًا ما تطبق بشكل نظري، مع عجزٍ كامل عن تفعيلها عمليًا على أرض الواقع.كما رحب بعودة سوريا لجامعة الدول العربية، وأكد أن فلسطين كانت تطالب بها بشكل دائم، معتبرًا أن هذه الخطوة تصب في صالح القضية الفلسطينية، عبر دعم عربي كامل في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية.إلى ذلك، قال مندوب فلسطين الدائم في الجامعة العربية السفير "مهند العلكوك"، إن الدورة الحالية من القمة العربية في جدة تمثل أهمية خاصة بالنسبة للقضية الفلسطينية، حيث من المقرر أن تعتمد عدة قرارات مهمة وفعالة لنصرة فلسطين، مضيفاً أنه من المقرر أن تعتمد القمة تعريفا قانونيًا للنكبة وإدانة لإنكارها، وكذلك اعتماد تشكيل اللجنة الوزارية الداعمة لفلسطين في ظل تعطيل أمريكا للجنة الرباعية.وأوضح أن مشاركة سوريا في هذه القمة وعودتها للجامعة العربية تمثل مكسبا عربيًا يضفي توازنا في موقف جامعة الدول العربية تجاه القضية الفلسطينية.وأضاف فيما يتعلق بمدى تأثير مسيرة الأعلام على وقف إطلاق النار بين الفصائل وإسرائيل، إن هذا مرتبط بردود الفصائل ومدى حجم الاستفزاز داخل القدس، وما الذي سيحدث خلال هذه المسيرة والدخول للحي الإسلامي أم لا، وإمكانية حدوث مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، لكن حتى الآن لم يكن واضحاً إذا كانت هناك إمكانية لرد الفصائل الفلسطينية أم لا".للمزيد تابعوا حلقة ملفات ساخنة على الرابط الصوتي

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