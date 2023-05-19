https://sputnikarabic.ae/20230519/هنغاريا-خطة-السلام-الصينية-يمكن-أن-تكون-أساسا-لبدء-محادثات-بين-موسكو-وكييف-1077203326.html

هنغاريا: خطة السلام الصينية يمكن أن تكون أساسا لبدء محادثات بين موسكو وكييف

هنغاريا: خطة السلام الصينية يمكن أن تكون أساسا لبدء محادثات بين موسكو وكييف

أكد وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو، اليوم الجمعة، أن بلاده ترحب بخطة التسوية الصينية بشأن أوكرانيا، إذ يمكن أن تصبح أساسا لبدء محادثات السلام بين موسكو... 19.05.2023, سبوتنيك عربي

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جاء ذلك في تصريحات الوزير الهنغاري لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، على هامش المنتدى الاقتصادي الثاني "الاتحاد الأوروبي - آسيا الوسطى" المقام حاليا في العاصمة الكازاخستانية ألما آتا.وقال سيارتو: "إذا تحدثنا عن خطة السلام الصينية، فإننا ندعمها لسببين: أولا، لأنها موجودة، وثانيا، لأنها تتعلق بالسلام. حيث يمكن أن تكون قاعدة جيدة للمفاوضات". وأضاف أنه من الضروري إيجاد مفهوم معين يمكننا من خلاله التوصل إلى مفاوضات.وتابع: "لا يجب بالضرورة أن تكون الخطة الأولية اتفاقا نهائيا، لذلك لا ينبغي لأحد أن يخاف من بدء المفاوضات بشأن أي خطة".وأوضح سيارتو: "أعتقد أن المشكلة الرئيسية هي أن بعض المناقشات يجب أن تبدأ، لأن هذا هو الطريق الذي يؤدي إلى السلام". وأشار إلى أن بودابست مستعدة لتوفير منصة للمفاوضات بين موسكو وكييف. وأردف: "في بداية الأزمة، اقترحت على كلا الجانبين توفير مكان لمحادثات السلام في أي وقت. وهذا العرض لا يزال ساري المفعول"، موضحا أن بلاده مستعدة لتهيئة جميع الظروف اللازمة لذلك.

https://sputnikarabic.ae/20230505/الاتحاد-الأوروبي-يرفض-خطة-السلام-الصينية-ويتمسك-بمقترح-زيلينسكي-1076696688.html

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