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Морской пехотинец Черноморского флота с письмом школьника на линии фронта на Запорожском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230519/وزارة-الدفاع-الروسية-تعرض-لقطات-لإطلاق-قذيفة-تورنادو-إس-على-أهداف-أوكرانية-فيديو-1077199280.html
وزارة الدفاع الروسية تعرض لقطات لإطلاق قذيفة "تورنادو-إس" على أهداف أوكرانية... فيديو
وزارة الدفاع الروسية تعرض لقطات لإطلاق قذيفة "تورنادو-إس" على أهداف أوكرانية... فيديو
عرضت وزارة الدفاع الروسية لقطات لإطلاق قذيفة من راجمة "تورنادو-إس" على هدف خلال العملية العسكرية الخاصة. 19.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-19T04:43+0000
2023-05-19T04:43+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وفقًا ليفغيني، قائد طاقم المركبة القتالية، يتعين على مقاتليه الآن في أغلب الأحيان إطلاق النار على المعدات الغربية الصنع التي تستخدمها القوات الأوكرانية.وقال يفغيني: "الأهداف متنوعة، من مجموعات الأفراد إلى هيمارس. لقد أصابوا كل الأهداف. الآن يضربون في أغلب الأحيان أهداف غربية الصنع. نتلقى الأمر، ثم نقوم بمعالجة الهدف، ويبدأ الجهاز تلقائيًا في التصويب عليه".وأضاف أن طاقم تورنادو-إس لا يمنح العدو فرصة للرد، لأنه يعمل بسرعة.يُظهر مقطع فيديو نشرته وزارة الدفاع الروسية وقوف مركبة محملة بالذخيرة في موقع مخفي في الغابة. يمكن أن نرى كيف يركب الطاقم ويغادر إلى نقطة إطلاق النار. يمر الطريق عبر الحقول. بعد إطلاق قذيفة واحدة عيار 300 ملم، تعود الراجمة إلى الغابة وتختبئ فيها.
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رصد عسكري
رصد عسكري

وزارة الدفاع الروسية تعرض لقطات لإطلاق قذيفة "تورنادو-إس" على أهداف أوكرانية... فيديو

04:43 GMT 19.05.2023
© Sputnik . Константин Морозов / الانتقال إلى بنك الصورراجمة صواريخ "تورنادو إس"
راجمة صواريخ تورنادو إس - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2023
© Sputnik . Константин Морозов
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عرضت وزارة الدفاع الروسية لقطات لإطلاق قذيفة من راجمة "تورنادو-إس" على هدف خلال العملية العسكرية الخاصة.
وفقًا ليفغيني، قائد طاقم المركبة القتالية، يتعين على مقاتليه الآن في أغلب الأحيان إطلاق النار على المعدات الغربية الصنع التي تستخدمها القوات الأوكرانية.
وقال يفغيني: "الأهداف متنوعة، من مجموعات الأفراد إلى هيمارس. لقد أصابوا كل الأهداف. الآن يضربون في أغلب الأحيان أهداف غربية الصنع. نتلقى الأمر، ثم نقوم بمعالجة الهدف، ويبدأ الجهاز تلقائيًا في التصويب عليه".
وأضاف أن طاقم تورنادو-إس لا يمنح العدو فرصة للرد، لأنه يعمل بسرعة.
يُظهر مقطع فيديو نشرته وزارة الدفاع الروسية وقوف مركبة محملة بالذخيرة في موقع مخفي في الغابة. يمكن أن نرى كيف يركب الطاقم ويغادر إلى نقطة إطلاق النار. يمر الطريق عبر الحقول. بعد إطلاق قذيفة واحدة عيار 300 ملم، تعود الراجمة إلى الغابة وتختبئ فيها.
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