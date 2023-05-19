https://sputnikarabic.ae/20230519/وزارة-الدفاع-الروسية-تعرض-لقطات-لإطلاق-قذيفة-تورنادو-إس-على-أهداف-أوكرانية-فيديو-1077199280.html
وزارة الدفاع الروسية تعرض لقطات لإطلاق قذيفة "تورنادو-إس" على أهداف أوكرانية... فيديو
وزارة الدفاع الروسية تعرض لقطات لإطلاق قذيفة "تورنادو-إس" على أهداف أوكرانية... فيديو
عرضت وزارة الدفاع الروسية لقطات لإطلاق قذيفة من راجمة "تورنادو-إس" على هدف خلال العملية العسكرية الخاصة. 19.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-19T04:43+0000
2023-05-19T04:43+0000
2023-05-19T04:43+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وفقًا ليفغيني، قائد طاقم المركبة القتالية، يتعين على مقاتليه الآن في أغلب الأحيان إطلاق النار على المعدات الغربية الصنع التي تستخدمها القوات الأوكرانية.وقال يفغيني: "الأهداف متنوعة، من مجموعات الأفراد إلى هيمارس. لقد أصابوا كل الأهداف. الآن يضربون في أغلب الأحيان أهداف غربية الصنع. نتلقى الأمر، ثم نقوم بمعالجة الهدف، ويبدأ الجهاز تلقائيًا في التصويب عليه".وأضاف أن طاقم تورنادو-إس لا يمنح العدو فرصة للرد، لأنه يعمل بسرعة.يُظهر مقطع فيديو نشرته وزارة الدفاع الروسية وقوف مركبة محملة بالذخيرة في موقع مخفي في الغابة. يمكن أن نرى كيف يركب الطاقم ويغادر إلى نقطة إطلاق النار. يمر الطريق عبر الحقول. بعد إطلاق قذيفة واحدة عيار 300 ملم، تعود الراجمة إلى الغابة وتختبئ فيها.
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2023
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
وزارة الدفاع الروسية تعرض لقطات لإطلاق قذيفة "تورنادو-إس" على أهداف أوكرانية... فيديو
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عرضت وزارة الدفاع الروسية لقطات لإطلاق قذيفة من راجمة "تورنادو-إس" على هدف خلال العملية العسكرية الخاصة.
وفقًا ليفغيني، قائد طاقم المركبة القتالية، يتعين على مقاتليه الآن في أغلب الأحيان إطلاق النار على المعدات الغربية الصنع التي تستخدمها القوات الأوكرانية.
وقال يفغيني: "الأهداف متنوعة، من مجموعات الأفراد إلى هيمارس. لقد أصابوا كل الأهداف. الآن يضربون في أغلب الأحيان أهداف غربية الصنع. نتلقى الأمر، ثم نقوم بمعالجة الهدف، ويبدأ الجهاز تلقائيًا في التصويب عليه".
وأضاف أن طاقم تورنادو-إس لا يمنح العدو فرصة للرد، لأنه يعمل بسرعة.
يُظهر مقطع فيديو نشرته وزارة الدفاع الروسية وقوف مركبة محملة بالذخيرة في موقع مخفي في الغابة. يمكن أن نرى كيف يركب الطاقم ويغادر إلى نقطة إطلاق النار. يمر الطريق عبر الحقول. بعد إطلاق قذيفة واحدة عيار 300 ملم، تعود الراجمة إلى الغابة وتختبئ فيها.