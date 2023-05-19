https://sputnikarabic.ae/20230519/وزير-الخارجية-السعودي-المباحثات-السودانية-متواصلة-في-جدة-ومن-المبكر-الحديث-عن-انفراجة-1077232930.html

وزير الخارجية السعودي: المباحثات السودانية متواصلة في جدة ومن المبكر الحديث عن انفراجة

وزير الخارجية السعودي: المباحثات السودانية متواصلة في جدة ومن المبكر الحديث عن انفراجة

قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، إن المباحثات السودانية متواصلة في مدينة جدة، مشددا على أن من المبكر الحديث عن انفراجة . 19.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-19T17:12+0000

2023-05-19T17:12+0000

2023-05-19T17:27+0000

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وقال ابن فرحان خلال المؤتمر الصحفي الختامي للقمة العربية الـ 32 في جدة: "محادثات جدة بشأن السودان متواصلة لكن من المبكر الحديث عن انفراجة".وأضاف: "ندعو الأطراف السودانية إلى التحلي بالمسؤولية واللجوء للحوار".وتابع: "المملكة تعمل مع واشنطن للوصول إلى هدنة إنسانية في السودان".وفي وقت سابق اليوم، أكد إعلان جدة الصادر عن القمة العربية على ضرورة التهدئة في السودان وتغليب الحوار والمحافظة على مؤسسات الدولة الوطنية، والتأكيد على الحيلولة دون أي تدخل خرجي يؤجج الصراع في السودان ويهدد الأمن والسلم الإقليمي، كما اعتبر اجتماعات جدة بين الفرقاء السودانيين خطوة مهمة يمكن البناء عليها.وتدور منذ منتصف شهر نيسان/ أبريل الماضي اشتباكات في السودان، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي".وتستضيف جدة ممثلين عن طرفي الصراع في السودان، الجيش وقوات الدعم السريع، لإجراء محادثات يأمل المجتمع الدولي أن تضع حدا للمعارك المستمرة منذ أكثر شهر.وتأتي محادثات جدة في إطار السعي لإنهاء القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع، الذي حول أجزاء من العاصمة الخرطوم إلى مناطق حرب، وتسبب في مقتل المئات وفرار عشرات الآلاف.

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