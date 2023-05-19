https://sputnikarabic.ae/20230519/وزير-الصناعة-الأفغاني-ينتقد-العقوبات-الأمريكية-التي-تمنع-التعاون-مع-موسكو-1077197669.html

وزير الصناعة الأفغاني ينتقد العقوبات الأمريكية التي تمنع التعاون مع موسكو

وزير الصناعة الأفغاني ينتقد العقوبات الأمريكية التي تمنع التعاون مع موسكو

أعرب وزير الصناعة والتجارة الأفغاني، نور الدين عزيزي، اليوم الجمعة، عن أن العقوبات المفروضة من قبل الولايات المتحدة تعرقل التعاون الاقتصادي بين موسكو وكابول،... 19.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-19T01:06+0000

2023-05-19T01:06+0000

2023-05-19T01:06+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العقوبات الأمريكية ضد روسيا

أخبار أفغانستان اليوم

روسيا

أخبار روسيا اليوم

العالم

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وقال عزيزي لوكالة "سبوتنيك"، خلال المنتدى الاقتصادي الدولي الروسي "روسيا والعالم الإسلامي: منتدى قازان"، "هناك مجموعة من المشاكل والقيود، تحديدًا العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على روسيا وبعض البلدان الأخرى، بالإضافة إلى القيود التي تفرضها على أفغانستان فيما يتعلق بتحويل الأموال".وأوضح أنه نظرًا للوضع الصعب الذي يواجهه الشعب الأفغاني، يجب أن يتم استثناءات تسمح بتعزيز التعاون بين روسيا وأفغانستان.وأمس الخميس، افتتح في مدينة قازان الروسية المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا-العالم الإسلامي: منتدى قازان"، وسُجل نحو 15 ألف شخص من 85 دولة للمشاركة بفعاليات المنتدى.ويُعقد "منتدى قازان" هذا العام للمرة الـ14 يومي 18-19 أيار/ مايو في عاصمة تتارستان، ويُعد المنتدى منصة لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والعلمية والتقنية والاجتماعية والثقافية بين روسيا ودول منظمة التعاون الإسلامي. ومنذ العام 2023 نال هذا المنتدى الصفة الفيدرالية في روسيا.

https://sputnikarabic.ae/20230424/بوريل-وزراء-خارجية-الاتحاد-الأوروبي-لن-يتبنوا-اليوم-عقوبات-إضافية-ضد-روسيا-1076215187.html

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العقوبات الأمريكية ضد روسيا, أخبار أفغانستان اليوم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم