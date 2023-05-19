https://sputnikarabic.ae/20230519/وزير-الصناعة-الأفغاني-ينتقد-العقوبات-الأمريكية-التي-تمنع-التعاون-مع-موسكو-1077197669.html
وزير الصناعة الأفغاني ينتقد العقوبات الأمريكية التي تمنع التعاون مع موسكو
وزير الصناعة الأفغاني ينتقد العقوبات الأمريكية التي تمنع التعاون مع موسكو
أعرب وزير الصناعة والتجارة الأفغاني، نور الدين عزيزي، اليوم الجمعة، عن أن العقوبات المفروضة من قبل الولايات المتحدة تعرقل التعاون الاقتصادي بين موسكو وكابول،... 19.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-19T01:06+0000
2023-05-19T01:06+0000
2023-05-19T01:06+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العقوبات الأمريكية ضد روسيا
أخبار أفغانستان اليوم
روسيا
أخبار روسيا اليوم
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/12/1077169484_0:0:3253:1830_1920x0_80_0_0_77dba8ea3fc36ba02b5c927df5b0aad8.jpg
وقال عزيزي لوكالة "سبوتنيك"، خلال المنتدى الاقتصادي الدولي الروسي "روسيا والعالم الإسلامي: منتدى قازان"، "هناك مجموعة من المشاكل والقيود، تحديدًا العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على روسيا وبعض البلدان الأخرى، بالإضافة إلى القيود التي تفرضها على أفغانستان فيما يتعلق بتحويل الأموال".وأوضح أنه نظرًا للوضع الصعب الذي يواجهه الشعب الأفغاني، يجب أن يتم استثناءات تسمح بتعزيز التعاون بين روسيا وأفغانستان.وأمس الخميس، افتتح في مدينة قازان الروسية المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا-العالم الإسلامي: منتدى قازان"، وسُجل نحو 15 ألف شخص من 85 دولة للمشاركة بفعاليات المنتدى.ويُعقد "منتدى قازان" هذا العام للمرة الـ14 يومي 18-19 أيار/ مايو في عاصمة تتارستان، ويُعد المنتدى منصة لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والعلمية والتقنية والاجتماعية والثقافية بين روسيا ودول منظمة التعاون الإسلامي. ومنذ العام 2023 نال هذا المنتدى الصفة الفيدرالية في روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230424/بوريل-وزراء-خارجية-الاتحاد-الأوروبي-لن-يتبنوا-اليوم-عقوبات-إضافية-ضد-روسيا-1076215187.html
أخبار أفغانستان اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/12/1077169484_95:0:2826:2048_1920x0_80_0_0_4d8274076fe5c45178d75344b3cb4a21.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العقوبات الأمريكية ضد روسيا, أخبار أفغانستان اليوم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
العقوبات الأمريكية ضد روسيا, أخبار أفغانستان اليوم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
وزير الصناعة الأفغاني ينتقد العقوبات الأمريكية التي تمنع التعاون مع موسكو
تابعنا عبر
أعرب وزير الصناعة والتجارة الأفغاني، نور الدين عزيزي، اليوم الجمعة، عن أن العقوبات المفروضة من قبل الولايات المتحدة تعرقل التعاون الاقتصادي بين موسكو وكابول، وأنه من الضروري استثناء أفغانستان من هذه القيود لصالح الشعب الأفغاني.
وقال عزيزي لوكالة "سبوتنيك
"، خلال المنتدى الاقتصادي الدولي الروسي "روسيا والعالم الإسلامي: منتدى قازان"، "هناك مجموعة من المشاكل والقيود، تحديدًا العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على روسيا وبعض البلدان الأخرى، بالإضافة إلى القيود التي تفرضها على أفغانستان فيما يتعلق بتحويل الأموال".
وأوضح أنه نظرًا للوضع الصعب الذي يواجهه الشعب الأفغاني، يجب أن يتم استثناءات تسمح بتعزيز التعاون بين روسيا وأفغانستان.
وأمس الخميس، افتتح في مدينة قازان الروسية المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا-العالم الإسلامي: منتدى قازان"
، وسُجل نحو 15 ألف شخص من 85 دولة للمشاركة بفعاليات المنتدى.
ويُعقد "منتدى قازان" هذا العام للمرة الـ14 يومي 18-19 أيار/ مايو في عاصمة تتارستان، ويُعد المنتدى منصة لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والعلمية والتقنية والاجتماعية والثقافية بين روسيا ودول منظمة التعاون الإسلامي. ومنذ العام 2023 نال هذا المنتدى الصفة الفيدرالية في روسيا.