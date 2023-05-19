https://sputnikarabic.ae/20230519/ولي-العهد-السعودي-المملكة-مستعدة-لبذل-جهود-الوساطة-بين-روسيا-وأوكرانيا-1077225675.html
ولي العهد السعودي: المملكة مستعدة لبذل جهود الوساطة بين روسيا وأوكرانيا
ولي العهد السعودي: المملكة مستعدة لبذل جهود الوساطة بين روسيا وأوكرانيا
أعرب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، اليوم الجمعة، عن استعداد بلاده للوساطة لحل الأزمة بين روسيا وأوكرانيا. 19.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-19T15:22+0000
2023-05-19T15:22+0000
2023-05-19T15:22+0000
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وقال في كلمته أمام القمة العربية الثانية والثلاثين المنعقدة بمدينة جدة: "نجدد تأكيد موقف المملكة الداعم لكل ما يساهم في خفض حدة الأزمة في أوكرانيا وعدم تدهور الأوضاع الإنسانية".وأضاف ولي العهد السعودي: "المملكة مستعدة للاستمرار في بذل جهود الوساطة بين روسيا وأوكرانيا ودعم جميع الجهود الدولية الرامية إلى حل الأزمة سياسيا بما يسهم في تحقيق الأمن والسلم".وأضاف: "ماضون للسلام والخير والتعاون والبناء بما يحقق مصالح شعوبنا".وأعلنت الجامعة العربية، في 7 مايو/ أيار الجاري، عودة دمشق لمقعدها في الجامعة بعد تجميد دام نحو 12 عاما، مؤكدة "على ضرورة اتخاذ خطوات فاعلة نحو حلحلة الأزمة وفقا لمقاربة خطوة مقابل خطوة"، وذلك عقب حراك عربي قادته السعودية ومصر والأردن، لوضع خريطة حل للأزمة السورية.وتابع بن سلمان: "لن نسمح لأن تتحول منطقتنا إلى ميدان للصراعات"، مستدركا بالقول "يكفينا مع طي صفحة الماضي تذكر سنوات مؤلمة من الصراعات عاشتها المنطقة، وعانت منها شعوبها وتعثرت بسببها مسيرة التنمية".وشدد على أن القضية الفلسطينية "ما زالت قضية العرب المركزية، وأضاف أن بلاده "تعمل على مساعدة الأطراف اليمنية في التوصل إلى حل سياسي شامل".
https://sputnikarabic.ae/20230519/الرئيس-السوري-نحن-أمام-فرصة-تاريخية-لإعادة-ترتيب-أوضاعنا-1077219839.html
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العالم العربي, ولي العهد محمد بن سلمان, السعودية, أخبار العالم الآن, الأخبار
العالم العربي, ولي العهد محمد بن سلمان, السعودية, أخبار العالم الآن, الأخبار
ولي العهد السعودي: المملكة مستعدة لبذل جهود الوساطة بين روسيا وأوكرانيا
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أعرب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، اليوم الجمعة، عن استعداد بلاده للوساطة لحل الأزمة بين روسيا وأوكرانيا.
وقال في كلمته أمام القمة العربية الثانية والثلاثين المنعقدة بمدينة جدة: "نجدد تأكيد موقف المملكة الداعم لكل ما يساهم في خفض حدة الأزمة في أوكرانيا وعدم تدهور الأوضاع الإنسانية".
وأضاف ولي العهد السعودي: "المملكة مستعدة للاستمرار في بذل جهود الوساطة بين روسيا وأوكرانيا ودعم جميع الجهود الدولية الرامية إلى حل الأزمة سياسيا بما يسهم في تحقيق الأمن والسلم".
وقال ولي العهد السعودي، إن المملكة تأمل في أن تساهم عودة سوريا للجامعة العربية في إنهاء أزمتها.
وأضاف: "ماضون للسلام والخير والتعاون والبناء بما يحقق مصالح شعوبنا".
وأعلنت الجامعة العربية
، في 7 مايو/ أيار الجاري، عودة دمشق لمقعدها في الجامعة بعد تجميد دام نحو 12 عاما، مؤكدة "على ضرورة اتخاذ خطوات فاعلة نحو حلحلة الأزمة وفقا لمقاربة خطوة مقابل خطوة"، وذلك عقب حراك عربي قادته السعودية ومصر والأردن، لوضع خريطة حل للأزمة السورية.
وتابع بن سلمان: "لن نسمح لأن تتحول منطقتنا إلى ميدان للصراعات"، مستدركا بالقول "يكفينا مع طي صفحة الماضي تذكر سنوات مؤلمة من الصراعات عاشتها المنطقة، وعانت منها شعوبها وتعثرت بسببها مسيرة التنمية".
وشدد على أن القضية الفلسطينية "ما زالت قضية العرب المركزية، وأضاف أن بلاده "تعمل على مساعدة الأطراف اليمنية في التوصل إلى حل سياسي شامل".