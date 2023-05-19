https://sputnikarabic.ae/20230519/-زلزال-بقوة-77-درجة-يضرب-قبالة-كاليدونيا-الجديدة-1077198934.html
زلزال بقوة 7.7 درجة يضرب قبالة كاليدونيا الجديدة وتحذيرات من تسونامي
زلزال بقوة 7.7 درجة يضرب قبالة كاليدونيا الجديدة وتحذيرات من تسونامي
ضرب زلزال بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر، صباح اليوم الجمعة، جنوب شرق جزر لويالتي في كاليدونيا الجديدة، حسبما أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية. 19.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-19T03:41+0000
2023-05-19T03:41+0000
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ووفقًا للهيئة، كان مركز الزلزال على بُعد 448 كيلومترًا من عاصمة كاليدونيا الجديدة، نوميا. وكان مركز الزلزال على عمق 37 كيلومترًا.وحسبما أفاد نظام الإنذار الأمريكي بشأن التسونامي فإنه "بناءً على المعلومات الأولية، قد تحدث موجات تسونامي على السواحل الممتدة في نطاق 1000 كيلومتر من مركز الزلزال".يشار إلى أن كاليدونيا الجديدة هي تجمع خاص تابع لفرنسا يقع في أوقيانوسيا في جنوب غرب المحيط الهادئ على بُعد 1210 كم (750 ميلًا) إلى الشرق من أستراليا وعلى بُعد 16,136 كم (10,026 ميلاً) إلى الشرق من الأراضي الفرنسية.
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زلزال, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار فرنسا
زلزال, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار فرنسا
زلزال بقوة 7.7 درجة يضرب قبالة كاليدونيا الجديدة وتحذيرات من تسونامي
03:41 GMT 19.05.2023 (تم التحديث: 03:54 GMT 19.05.2023) تابعنا عبر
ضرب زلزال بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر، صباح اليوم الجمعة، جنوب شرق جزر لويالتي في كاليدونيا الجديدة، حسبما أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.
ووفقًا للهيئة
، كان مركز الزلزال على بُعد 448 كيلومترًا من عاصمة كاليدونيا الجديدة، نوميا. وكان مركز الزلزال على عمق 37 كيلومترًا.
وحسبما أفاد نظام الإنذار الأمريكي بشأن التسونامي فإنه "بناءً على المعلومات الأولية، قد تحدث موجات تسونامي على السواحل الممتدة في نطاق 1000 كيلومتر من مركز الزلزال".
يشار إلى أن كاليدونيا الجديدة هي تجمع خاص تابع لفرنسا يقع في أوقيانوسيا في جنوب غرب المحيط الهادئ على بُعد 1210 كم (750 ميلًا) إلى الشرق من أستراليا وعلى بُعد 16,136 كم (10,026 ميلاً) إلى الشرق من الأراضي الفرنسية.