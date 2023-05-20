https://sputnikarabic.ae/20230520/إعلام-تايوان-تطلب-من-الولايات-المتحدة-تسريع-توريد-أنظمة-الدفاع-الجوي-باتريوت-1077239919.html
إعلام: تايوان تطلب من الولايات المتحدة تسريع توريد أنظمة الدفاع الجوي "باتريوت"
إعلام: تايوان تطلب من الولايات المتحدة تسريع توريد أنظمة الدفاع الجوي "باتريوت"
ذكرت صحيفة أن تايوان ستطلب من الولايات المتحدة الإسراع في توريد أنظمة الصواريخ "باتريوت باك -3" المضادة للطائرات. 20.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-20T05:21+0000
2023-05-20T05:21+0000
2023-05-20T05:21+0000
رصد عسكري
العالم
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وكتبت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية نقلا عن الخبير العسكري تشي لي: "تجربة أوكرانيا، على الرغم من أي خلافات حول دقة النظام (باتريوت)، ستدفع تايبيه لتجديد الطلبات إلى واشنطن للإسراع في تسليمها".ووفقا للصحيفة، حثت تايوان الولايات المتحدة على تسريع تسليم صواريخ "PAC-3 MSE" الاعتراضية المطورة. وفقًا للمنشور، من المتوقع أن تستغرق عمليات التسليم أربع سنوات على الأقل.وقال تشي لي: "إذا زودت الولايات المتحدة تايوان بـ PAC-3 MSE، فإنها ستعزز بالتأكيد الثقة السياسية بين تايبيه وواشنطن"، مضيفًا أن الولايات المتحدة قد نشرتها سابقًا فقط في أراضي الحلفاء مثل اليابان وكوريا الجنوبية. تمتلك تايوان الآن ما لا يقل عن تسع بطاريات "باتريوت سام" تغطي تايبيه وكاوشيونغ ومدن رئيسية وقواعد عسكرية أخرى.
https://sputnikarabic.ae/20230519/كولونيل-أمريكي-يرجح-تحييد-عسكريين-أمريكيين-في-كييف-بعد-تدمير-بطارية-باتريوت-1077234694.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, العالم
إعلام: تايوان تطلب من الولايات المتحدة تسريع توريد أنظمة الدفاع الجوي "باتريوت"
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ذكرت صحيفة أن تايوان ستطلب من الولايات المتحدة الإسراع في توريد أنظمة الصواريخ "باتريوت باك -3" المضادة للطائرات.
وكتبت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية نقلا عن الخبير العسكري تشي لي: "تجربة أوكرانيا، على الرغم من أي خلافات حول دقة النظام (باتريوت)، ستدفع تايبيه لتجديد الطلبات إلى واشنطن للإسراع في تسليمها".
ووفقا للصحيفة، حثت تايوان الولايات المتحدة على تسريع تسليم صواريخ "PAC-3 MSE" الاعتراضية المطورة. وفقًا للمنشور، من المتوقع أن تستغرق عمليات التسليم أربع سنوات على الأقل.
وقال تشي لي: "إذا زودت الولايات المتحدة تايوان بـ PAC-3 MSE، فإنها ستعزز بالتأكيد الثقة السياسية بين تايبيه وواشنطن"، مضيفًا أن الولايات المتحدة قد نشرتها سابقًا فقط في أراضي الحلفاء مثل اليابان وكوريا الجنوبية.
تمتلك تايوان الآن ما لا يقل عن تسع بطاريات "باتريوت سام" تغطي تايبيه وكاوشيونغ ومدن رئيسية وقواعد عسكرية أخرى.