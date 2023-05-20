https://sputnikarabic.ae/20230520/إعلام-تسليم-أوكرانيا-مقاتلات-إف-16-سيتحول-إلى-كابوس-لها-1077244651.html

إعلام: تسليم أوكرانيا مقاتلات "إف-16" سيتحول إلى "كابوس" لها

إعلام: تسليم أوكرانيا مقاتلات "إف-16" سيتحول إلى "كابوس" لها

ذكرت وسائل إعلام غربية أنه إذا قرر حلفاء أوكرانيا إرسال مقاتلات "إف-16" إلى القوات المسلحة الأوكرانية، فإن البلاد ستواجه "كابوسًا لوجستيًا" حقيقيًا. 20.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-20T09:12+0000

2023-05-20T09:12+0000

2023-05-20T09:13+0000

رصد عسكري

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وأضافت أن المقاتلين يجب أن يكونوا مجهزين بالمعدات والأسلحة، ولكن فيما يخص التزود بالمعدات، فيمكن أن تنشأ مشاكل واسعة النطاق بشكل خاص، لأن مخزون القذائف "ليس كبيرا جدًا".وقال الخبير العسكري مارك تشاسيليان: "يتم تزويد الطائرات بمجموعة كاملة من المعدات، والآن ليس هناك ما يضمن توفرها.. هناك أيضا مشكلة في الأسلحة التي ستحملها هذه المقاتلات، هل سيكون لدى الحلفاء الغربيين ما يكفي من القنابل والصواريخ؟ والقذائف؟ المخزونات الحالية ليست كبيرة بما فيه الكفاية"، وفقا لقناة "فرانس 24".ووفقا للمقال، نقلا عن الخبير العسكري، فإنه لن تكون عمليات تسليم الطائرات منطقية إذا لم تجد دول "الناتو" صواريخ كافية لها. بالإضافة إلى ذلك، فإن نقل مقاتلات من طراز "إف-16" إلى أوكرانيا سيكون تحديا لوجستيا صعبا.وأضاف تشاسيليان أنه إذا لم تتلق أوكرانيا ما يكفي من الصواريخ، فإن إرسال المقاتلات سيفقد أي معنى. من بين أمور أخرى، يعقّد الوضع أيضا صعوبة نقل الطائرات.وكانت وسائل إعلام أمريكية نقلت، يوم الجمعة، عن مسؤول أمريكي كبير، تصريحات حول خطط الولايات المتحدة وحلفائها لنقل طائرات مقاتلة إلى القوات الأوكرانية، مشيرا إلى أن كييف لا يمكنها تسّم المقاتلات مباشرة من واشنطن.

https://sputnikarabic.ae/20230520/ضابط-أمريكي-سابق-لهذه-الأسباب-يصعب-حصول-أوكرانيا-على-إف-16-في-الوقت-المناسب-1077243574.html

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