https://sputnikarabic.ae/20230520/إعلام-روسيا-تدمر-أغلى-نظام-قتالي-في-أوكرانيا-وأفراده-الغربيين-1077251625.html
إعلام: روسيا تدمر "أغلى" نظام قتالي في أوكرانيا وأفراده الغربيين
إعلام: روسيا تدمر "أغلى" نظام قتالي في أوكرانيا وأفراده الغربيين
عطّلت روسيا أغلى نظام قتالي تملكه كييف، حسب خبراء عسكريين أمريكيين. 20.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-20T12:38+0000
2023-05-20T12:38+0000
2023-05-20T12:38+0000
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103560/21/1035602186_0:277:3536:2266_1920x0_80_0_0_533b262da8c4c97d153d0eeabd5c6540.jpg
قبل أيام، هاجم الجيش الروسي منشآت للقوات المسلحة الأوكرانية المنتشرة في العاصمة الأوكرانية. وفقًا للخبراء الأمريكيين، نتيجة لهذه العملية، أصابت صواريخ "كينجال" الأسرع من الصوت أغلى المعدات التي تمتلكها أوكرانيا، وهي أنظمة الدفاع الجوي "باتريوت".وقال الخبراء: "تم تسليم أنظمة باتريوت مؤخرًا من ألمانيا والولايات المتحدة، وتعتبر أنظمة باتريوت أغلى الأنظمة التي تملكها أوكرانيا. كما تستخدم العديد من دول الناتو على نطاق واسع هذه المنظومة، وكذلك الشركاء الاستراتيجيون الأجانب الرئيسيون للولايات المتحدة، مثل اليابان وتايوان وكوريا الجنوبية وإسرائيل".جاءت الضربات على "باتريوت" عقب تحذيرات من مسؤولين روس وعدد من المحللين الغربيين، وتوقعوا أن أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية المسلمة إلى أوكرانيا سيتم اكتشافها وتدميرها بسرعة. وفقًا لمجلة "ميلاتري واتش"، تم تدمير خمس قاذفات صواريخ "باتريوت" نتيجة لضربة "كينجال".يقول الخبراء: "لا يُعرف سوى القليل عن الخسائر في صفوف طاقم نظام باتريوت"، حسبما نقل موقع "بوليت روس" عن المجلة.
https://sputnikarabic.ae/20230519/إعلام-إهدار-32-صاروخ-باتريوت-في-محاولة-إسقاط-كينجال-1077199860.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103560/21/1035602186_72:0:3464:2544_1920x0_80_0_0_26f700d07f4b91a74e2840bf7f00eb14.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
إعلام: روسيا تدمر "أغلى" نظام قتالي في أوكرانيا وأفراده الغربيين
تابعنا عبر
عطّلت روسيا أغلى نظام قتالي تملكه كييف، حسب خبراء عسكريين أمريكيين.
قبل أيام، هاجم الجيش الروسي منشآت للقوات المسلحة الأوكرانية المنتشرة في العاصمة الأوكرانية. وفقًا للخبراء الأمريكيين، نتيجة لهذه العملية، أصابت صواريخ "كينجال" الأسرع من الصوت أغلى المعدات التي تمتلكها أوكرانيا، وهي أنظمة الدفاع الجوي "باتريوت".
وقال الخبراء: "تم تسليم أنظمة باتريوت مؤخرًا من ألمانيا والولايات المتحدة، وتعتبر أنظمة باتريوت أغلى الأنظمة التي تملكها أوكرانيا. كما تستخدم العديد من دول الناتو على نطاق واسع هذه المنظومة، وكذلك الشركاء الاستراتيجيون الأجانب الرئيسيون للولايات المتحدة، مثل اليابان وتايوان وكوريا الجنوبية وإسرائيل".
جاءت الضربات على "باتريوت" عقب تحذيرات من مسؤولين روس وعدد من المحللين الغربيين، وتوقعوا أن أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية المسلمة إلى أوكرانيا سيتم اكتشافها وتدميرها بسرعة. وفقًا لمجلة "ميلاتري واتش"، تم تدمير خمس قاذفات صواريخ "باتريوت" نتيجة لضربة "كينجال".
يقول الخبراء: "لا يُعرف سوى القليل عن الخسائر في صفوف طاقم نظام باتريوت
"، حسبما نقل موقع "بوليت روس" عن المجلة.