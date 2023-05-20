https://sputnikarabic.ae/20230520/إيران-تدين-تدخل-أوروبا-وأمريكا-في-شؤونها-الداخلية-وتدعوهما-إلى--الإصغاء-لصوت-احتجاجات-مواطنيهما-1077251313.html

إيران تدين تدخل أوروبا وأمريكا في شؤونها الداخلية وتدعوهما إلى الإصغاء لصوت احتجاجات مواطنيهما

إيران تدين تدخل أوروبا وأمريكا في شؤونها الداخلية وتدعوهما إلى الإصغاء لصوت احتجاجات مواطنيهما

أدانت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم السبت، "التصريحات التدخلية الجديدة لبعض المسؤولين الأمريكيين والأوروبيين ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية". 20.05.2023, سبوتنيك عربي

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وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في تصريحات له، إن "الانتهاك الواسع للحقوق الأساسية للمواطنين الغربيين، تشير بوضوح إلى أن استخدام حقوق الإنسان كأداة يهدف إلى دفع الأهداف قدماً وتحقيق المصالح السياسية غير المشروعة".وشدد على أن "الأفضل للسياسيين الغربيين الإصغاء إلى صوت احتجاجات مواطنيهم وقضاء وقتهم في تلبية حقوق الإنسان الخاصة بهم ومطالبهم المدنية، بدلا من التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى وإظهار صورة إنسانية لهم".وأكد كنعاني أن "أوروبا وأمريكا لا تتمتعان بالأهلية القانونية والقضائية والأخلاقية للتعبير عن وجهة نظرهما في القضايا القضائية وحقوق الإنسان في الدول الأخرى".وكانت الخارجية الإيرانية أعربت مؤخرا، عن رفضها لتنديد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بوضع حقوق الإنسان في طهران، فيما يخص أحكام الإعدام والتظاهرات التي شهدتها البلاد منذ أشهر، مؤكدة أن القرار "انتقائي وله أهداف سياسية".وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، في بيان: "تعليقا على قرار مجلس حقوق الإنسان ضد إيران: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ترفض هذا القرار الخاص بحالة حقوق الإنسان فيها، والذي يقوم على موقف انتقائي وبأهداف سياسية".

https://sputnikarabic.ae/20221220/إيران-تدين-دعم-الغرب-لـمثيري-الشغب-وفرض-عقوبات-غير-قانونية-بذرائع-واهية-عن-حماية-حقوق-الإنسان-1071391862.html

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