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https://sputnikarabic.ae/20230520/إيران-تصدر-بضائع-بأكثر-من-31-مليون-دولار-إلى-23-دولة-أفريقية-1077246439.html
إيران تصدر بضائع بأكثر من 31 مليون دولار إلى 23 دولة أفريقية
إيران تصدر بضائع بأكثر من 31 مليون دولار إلى 23 دولة أفريقية
صرح نائب رئيس نادي التجار الإيراني- الأفريقي، روح إله لطيفي، اليوم السبت، بأن بلاده صدّرت بضائع في شهر أبريل/ نيسان الماضي إلى عدد من الدول الأفريقية تقدر... 20.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-20T10:03+0000
2023-05-20T10:03+0000
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ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية عن لطيفي قوله بأن "البضائع الإيرانية المصدرة إلى أفريقيا في الفترة المذكورة بلغت 87 طنا و71 ألفا من البضائع وصلت إلى 23 دولة أفريقية"، مشيرا إلى أن أكثر من نصف هذه التصديرات تتعلق بمنتجات الحديد والصلب.وجاءت صادرات الحديد في المرتبة الأولى "بحصة 602 طن و29 ألفا وبقيمة 16 مليون و201 ألف و162 دولار بحصة 51.5% من إجمالي الصادرات إلى أفريقيا".وأضاف المسؤول الإيراني أن غانا جاءت في صدارة الوجهات التي استقبلت صادرات إيران إلى القارة السمراء، بشراء ما قيمته 15 مليون و277 ألف و159 دولار بزيادة تصل إلى 133%، فيما جاءت جنوب أفريقيا بالمركز الثاني من وجهات التصدير الإيرانية بقيمة تصدير 9 مليون و221 ألف و537 دولار بزيادة 96%، بينما احتلت تنزانيا المركز الثالث بقيمة مليون و794 ألفاً و845 دولارا بانخفاض 41%.وتطرق لطيفي إلى إحصاءات الواردات الإيرانية من أفريقيا خلال أبريل الماضي، حيث استوردت إيران 329 طنا وأربعة آلاف من البضائع بقيمة خمسة ملايين و879 ألفا 482 دولارا من 9 دول أفريقية.واحتلت جنوب أفريقيا المركز الأول من الواردات الأفريقية إلى إيران بمبيعات ملیونین و540 ألف و435 دولار بزيادة 107%، وجاءت الكونغو بالمركز الثاني بمليون و 346 ألف و 42 دولار، أما غانا فكانت في المركز الثالث من الواردات بقيمة 879 ألف و941 دولار.
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اقتصاد, العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, الأخبار

إيران تصدر بضائع بأكثر من 31 مليون دولار إلى 23 دولة أفريقية

10:03 GMT 20.05.2023
© Sputnik . Rami Solimanتجارة بضائع استيراد وتصدير
تجارة بضائع استيراد وتصدير - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2023
© Sputnik . Rami Soliman
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صرح نائب رئيس نادي التجار الإيراني- الأفريقي، روح إله لطيفي، اليوم السبت، بأن بلاده صدّرت بضائع في شهر أبريل/ نيسان الماضي إلى عدد من الدول الأفريقية تقدر بـ31.4 مليون دولار.
ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية عن لطيفي قوله بأن "البضائع الإيرانية المصدرة إلى أفريقيا في الفترة المذكورة بلغت 87 طنا و71 ألفا من البضائع وصلت إلى 23 دولة أفريقية"، مشيرا إلى أن أكثر من نصف هذه التصديرات تتعلق بمنتجات الحديد والصلب.
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وجاءت صادرات الحديد في المرتبة الأولى "بحصة 602 طن و29 ألفا وبقيمة 16 مليون و201 ألف و162 دولار بحصة 51.5% من إجمالي الصادرات إلى أفريقيا".
وأضاف المسؤول الإيراني أن غانا جاءت في صدارة الوجهات التي استقبلت صادرات إيران إلى القارة السمراء، بشراء ما قيمته 15 مليون و277 ألف و159 دولار بزيادة تصل إلى 133%، فيما جاءت جنوب أفريقيا بالمركز الثاني من وجهات التصدير الإيرانية بقيمة تصدير 9 مليون و221 ألف و537 دولار بزيادة 96%، بينما احتلت تنزانيا المركز الثالث بقيمة مليون و794 ألفاً و845 دولارا بانخفاض 41%.
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وتطرق لطيفي إلى إحصاءات الواردات الإيرانية من أفريقيا خلال أبريل الماضي، حيث استوردت إيران 329 طنا وأربعة آلاف من البضائع بقيمة خمسة ملايين و879 ألفا 482 دولارا من 9 دول أفريقية.
واحتلت جنوب أفريقيا المركز الأول من الواردات الأفريقية إلى إيران بمبيعات ملیونین و540 ألف و435 دولار بزيادة 107%، وجاءت الكونغو بالمركز الثاني بمليون و 346 ألف و 42 دولار، أما غانا فكانت في المركز الثالث من الواردات بقيمة 879 ألف و941 دولار.
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