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البحرين تقرر استئناف التمثيل الدبلوماسي مع لبنان على مستوى السفراء
البحرين تقرر استئناف التمثيل الدبلوماسي مع لبنان على مستوى السفراء
قررت مملكة البحرين، اليوم السبت، استئناف التمثيل الدبلوماسي على مستوى السفراء مع جمهورية لبنان. 20.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-20T19:16+0000
2023-05-20T19:16+0000
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وقالت وزارة الخارجية البحرينية: "تنفيذا لتوجيهات القيادة الحكيمة، فقد قررت مملكة البحرين استئناف التمثيل الدبلوماسي على مستوى السفراء مع الجمهورية اللبنانية الشقيقة"، بحسب وكالة الأنباء البحرينية الرسمية.وأوضحت وزارة الخارجية أن "هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين والاحترام المتبادل".كما أنها تتوافق مع مبادئ ميثاق جامعة الدول العربية، وأحكام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، بحسب الوزارة.يأتي قرار البحرين بعد نحو عامين من سحب سفيرها لدى بيروت، على خلفية تصريحات صدرت عن جورج قرداحي، وزير الإعلام اللبناني آنذاك، والتي أدت لقطيعة خليجية مع لبنان.
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العالم العربي, البحرين, لبنان, أخبار لبنان, الأخبار
العالم العربي, البحرين, لبنان, أخبار لبنان, الأخبار

البحرين تقرر استئناف التمثيل الدبلوماسي مع لبنان على مستوى السفراء

19:16 GMT 20.05.2023
© AFP 2023دخان كثيف يتصاعد فوق المباني المجاورة لمطار الخرطوم في 15 أبريل 2023، وسط اشتباكات في العاصمة السودانية.
دخان كثيف يتصاعد فوق المباني المجاورة لمطار الخرطوم في 15 أبريل 2023، وسط اشتباكات في العاصمة السودانية. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2023
© AFP 2023
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قررت مملكة البحرين، اليوم السبت، استئناف التمثيل الدبلوماسي على مستوى السفراء مع جمهورية لبنان.
وقالت وزارة الخارجية البحرينية: "تنفيذا لتوجيهات القيادة الحكيمة، فقد قررت مملكة البحرين استئناف التمثيل الدبلوماسي على مستوى السفراء مع الجمهورية اللبنانية الشقيقة"، بحسب وكالة الأنباء البحرينية الرسمية.
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وأوضحت وزارة الخارجية أن "هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين والاحترام المتبادل".
كما أنها تتوافق مع مبادئ ميثاق جامعة الدول العربية، وأحكام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، بحسب الوزارة.
يأتي قرار البحرين بعد نحو عامين من سحب سفيرها لدى بيروت، على خلفية تصريحات صدرت عن جورج قرداحي، وزير الإعلام اللبناني آنذاك، والتي أدت لقطيعة خليجية مع لبنان.
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