https://sputnikarabic.ae/20230520/البحرين-تقرر-استئناف-التمثيل-الدبلوماسي-مع-لبنان-على-مستوى-السفراء-1077259859.html
البحرين تقرر استئناف التمثيل الدبلوماسي مع لبنان على مستوى السفراء
البحرين تقرر استئناف التمثيل الدبلوماسي مع لبنان على مستوى السفراء
قررت مملكة البحرين، اليوم السبت، استئناف التمثيل الدبلوماسي على مستوى السفراء مع جمهورية لبنان. 20.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-20T19:16+0000
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وقالت وزارة الخارجية البحرينية: "تنفيذا لتوجيهات القيادة الحكيمة، فقد قررت مملكة البحرين استئناف التمثيل الدبلوماسي على مستوى السفراء مع الجمهورية اللبنانية الشقيقة"، بحسب وكالة الأنباء البحرينية الرسمية.وأوضحت وزارة الخارجية أن "هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين والاحترام المتبادل".كما أنها تتوافق مع مبادئ ميثاق جامعة الدول العربية، وأحكام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، بحسب الوزارة.يأتي قرار البحرين بعد نحو عامين من سحب سفيرها لدى بيروت، على خلفية تصريحات صدرت عن جورج قرداحي، وزير الإعلام اللبناني آنذاك، والتي أدت لقطيعة خليجية مع لبنان.
https://sputnikarabic.ae/20230311/ميقاتي-يغازل-دول-الخليج-هل-ثمة-مقاربة-سعودية-لحل-أزمة-لبنان-بعد-المصالحة-مع-إيران؟-1074619778.html
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العالم العربي, البحرين, لبنان, أخبار لبنان, الأخبار
العالم العربي, البحرين, لبنان, أخبار لبنان, الأخبار
البحرين تقرر استئناف التمثيل الدبلوماسي مع لبنان على مستوى السفراء
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قررت مملكة البحرين، اليوم السبت، استئناف التمثيل الدبلوماسي على مستوى السفراء مع جمهورية لبنان.
وقالت وزارة الخارجية البحرينية: "تنفيذا لتوجيهات القيادة الحكيمة، فقد قررت مملكة البحرين استئناف التمثيل الدبلوماسي على مستوى السفراء مع الجمهورية اللبنانية الشقيقة"، بحسب وكالة الأنباء البحرينية
الرسمية.
وأوضحت وزارة الخارجية أن "هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز العلاقات
الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين والاحترام المتبادل".
كما أنها تتوافق مع مبادئ ميثاق جامعة الدول العربية، وأحكام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، بحسب الوزارة.
يأتي قرار البحرين بعد نحو عامين من سحب سفيرها لدى بيروت، على خلفية تصريحات صدرت عن جورج قرداحي، وزير الإعلام اللبناني آنذاك، والتي أدت لقطيعة خليجية مع لبنان.