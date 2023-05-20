https://sputnikarabic.ae/20230520/الحرس-الثوري-الإيراني-يهدد-الحكومة-العراقية-بإعادة-استهداف-مواقع-الجماعات-المسلحة-في-كردستان-1077248710.html
الحرس الثوري الإيراني يهدد الحكومة العراقية بإعادة استهداف مواقع الجماعات المسلحة في كردستان
الحرس الثوري الإيراني يهدد الحكومة العراقية بإعادة استهداف مواقع الجماعات المسلحة في كردستان
هدد الحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، "الحكومة العراقية من إعادة استهداف مواقع الجماعات المسلحة في إقليم كردستان العراق لو لم تلتزم بنزع سلاح هذه الجماعات". 20.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-20T11:00+0000
2023-05-20T11:00+0000
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وقال قائد القوات البرية للحرس الثوري الإيراني محمد باكبور، في حديث مع وكالة "تسنيم" الإيرانية، إنه "تم الاتفاق مع الحكومة العراقية وتعهدت بالقضاء على الجماعات الإرهابية ونزع سلاحها وطردها من العراق".وأضاف باكبور: "نحن ننتظر أن تفي الحكومة العراقية بالتزاماتها وأعطيناها فرصة وإذا لم يحدث شيء فإن هجمات الحرس الثوري الإيراني على تلك المواقع ستستمر"، مؤكدا في الوقت ذاته أن "الأمن جيد ومستقر في جميع أنحاء البلاد، وخاصة المناطق الحدودية".ووقع مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، مؤخرا، اتفاقا أمنيا للتنسيق بين البلدين في حماية الحدود المشتركة بينهما.وأعلنت القوات البرية في الحرس الثوري الإيراني، في مارس/ آذار الماضي، شن هجمات جديدة ضد مقر من وصفتها بـ "الجماعة الإرهابية الانفصالية" في كركوك شمالي العراق.وذكر التلفزيون الرسمي الإيراني أن "القوات البرية التابعة للحرس الثوري تعلن استهداف مقر الجماعة الإرهابية الانفصالية (حزب آزاد كردستان) بالصواريخ والمسيرات الملغومة في أطراف كركوك".وتستهدف إيران بشكل متكرر، إقليم كردستان العراق بهدف قصف ما تسميه "مواقع جماعات انفصالية وإرهابية"، في الوقت الذي تنفي فيه بغداد إيواء أي جماعات تهدد دول الجوار.
https://sputnikarabic.ae/20230403/الجيش-الإيراني-بغداد-قررت-تجريد-الزمر-الإرهابية-من-السلاح-وطردها-إلى-خارج-العراق-1075487664.html
https://sputnikarabic.ae/20221114/الحرس-الثوري-الإيراني-يتهم-مسؤولي-إقليم-كردستان-العراق-بالتقاعس-في-التصدي-للمجموعات-الإرهابية-1070173513.html
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إيران, أخبار إيران, أخبار العراق اليوم, العراق, الحرس الثوري الإيراني, العالم
إيران, أخبار إيران, أخبار العراق اليوم, العراق, الحرس الثوري الإيراني, العالم
الحرس الثوري الإيراني يهدد الحكومة العراقية بإعادة استهداف مواقع الجماعات المسلحة في كردستان
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هدد الحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، "الحكومة العراقية من إعادة استهداف مواقع الجماعات المسلحة في إقليم كردستان العراق لو لم تلتزم بنزع سلاح هذه الجماعات".
وقال قائد القوات البرية للحرس الثوري الإيراني محمد باكبور، في حديث مع وكالة
"تسنيم" الإيرانية، إنه "تم الاتفاق مع الحكومة العراقية وتعهدت بالقضاء على الجماعات الإرهابية ونزع سلاحها وطردها من العراق".
وأضاف باكبور: "نحن ننتظر أن تفي الحكومة العراقية بالتزاماتها وأعطيناها فرصة وإذا لم يحدث شيء فإن هجمات الحرس الثوري الإيراني على تلك المواقع ستستمر"، مؤكدا في الوقت ذاته أن "الأمن جيد ومستقر في جميع أنحاء البلاد، وخاصة المناطق الحدودية".
ووقع مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، مؤخرا، اتفاقا أمنيا للتنسيق بين البلدين
في حماية الحدود المشتركة بينهما.
وأعلنت القوات البرية في الحرس الثوري الإيراني، في مارس/ آذار الماضي، شن هجمات جديدة
ضد مقر من وصفتها بـ "الجماعة الإرهابية الانفصالية" في كركوك شمالي العراق.
14 نوفمبر 2022, 21:41 GMT
وذكر التلفزيون الرسمي الإيراني أن "القوات البرية التابعة للحرس الثوري تعلن استهداف مقر الجماعة الإرهابية الانفصالية (حزب آزاد كردستان) بالصواريخ والمسيرات الملغومة في أطراف كركوك
".
وتستهدف إيران بشكل متكرر، إقليم كردستان العراق بهدف قصف ما تسميه "مواقع جماعات انفصالية وإرهابية"، في الوقت الذي تنفي فيه بغداد إيواء أي جماعات تهدد دول الجوار.