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Морской пехотинец Черноморского флота с письмом школьника на линии фронта на Запорожском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230520/الدفاعات-الجوية-الروسية-تعترض-12-قذيفة-هيمارس-وصواريخ-كروز-ستورم-شادو-1077247317.html
الدفاع الجوي الروسي يسقط 12 صاروخا من طراز "هيمارس" و"ستورم شادو"
الدفاع الجوي الروسي يسقط 12 صاروخا من طراز "هيمارس" و"ستورم شادو"
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن الدفاع الجوي الروسي اعترض 12 قذيفة أمريكية الصنع من راجمات "هيمارس" وصاروخ بريطاني من طراز "ستورم شادو" في يوم... 20.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-20T10:20+0000
2023-05-20T11:20+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
رصد عسكري
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وقالت الوزارة في بيان: "خلال النهار، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي 12 قاذفة من راجمة هيمارس وصواريخ كروز بعيدة المدى من طراز ستورم شادو، بالإضافة إلى قنبلة جوية موجهة GBU-32 أمريكية الصنع".يشار إلى أنه تم إسقاط 18 طائرة مسيرة أوكرانية في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.وأضافت الوزارة: "تم تدمير رادار مضاد للبطارية AN / TPQ-50 من صنع الولايات المتحدة بالقرب من كوبانكي في مقاطعة خاركوف".كما أعلنت الدفاع الروسية أن "الطيران العملياتي والتكتيكي والجيش والمدفعية أصابوا خلال النهار 72 وحدة مدفعية في مواقع إطلاق النار وقوى بشرية ومعدات عسكرية في 89 منطقة".
https://sputnikarabic.ae/20230520/مقاتلو-الفرق-الهجومية-الروسية-يستخدمون-رشاشات-ذات-ألوان-خاصة-للمعارك-بالقرب-من-ماريينكا-فيديو-1077242228.html
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العالم, روسيا, رصد عسكري
العالم, روسيا, رصد عسكري

الدفاع الجوي الروسي يسقط 12 صاروخا من طراز "هيمارس" و"ستورم شادو"

10:20 GMT 20.05.2023 (تم التحديث: 11:20 GMT 20.05.2023)
© Sputnik . Maxim Zakharov / الانتقال إلى بنك الصورتداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية بواسطة هيمارس في ستاخانوف، جمهورية لوغانسك الشعبية
تداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية بواسطة هيمارس في ستاخانوف، جمهورية لوغانسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2023
© Sputnik . Maxim Zakharov
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن الدفاع الجوي الروسي اعترض 12 قذيفة أمريكية الصنع من راجمات "هيمارس" وصاروخ بريطاني من طراز "ستورم شادو" في يوم واحد.
وقالت الوزارة في بيان: "خلال النهار، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي 12 قاذفة من راجمة هيمارس وصواريخ كروز بعيدة المدى من طراز ستورم شادو، بالإضافة إلى قنبلة جوية موجهة GBU-32 أمريكية الصنع".
يشار إلى أنه تم إسقاط 18 طائرة مسيرة أوكرانية في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.
مارينكا أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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07:44 GMT
وأضافت الوزارة: "تم تدمير رادار مضاد للبطارية AN / TPQ-50 من صنع الولايات المتحدة بالقرب من كوبانكي في مقاطعة خاركوف".
كما أعلنت الدفاع الروسية أن "الطيران العملياتي والتكتيكي والجيش والمدفعية أصابوا خلال النهار 72 وحدة مدفعية في مواقع إطلاق النار وقوى بشرية ومعدات عسكرية في 89 منطقة".
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