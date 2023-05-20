https://sputnikarabic.ae/20230520/الدفاعات-الجوية-الروسية-تعترض-12-قذيفة-هيمارس-وصواريخ-كروز-ستورم-شادو-1077247317.html
الدفاع الجوي الروسي يسقط 12 صاروخا من طراز "هيمارس" و"ستورم شادو"
الدفاع الجوي الروسي يسقط 12 صاروخا من طراز "هيمارس" و"ستورم شادو"
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن الدفاع الجوي الروسي اعترض 12 قذيفة أمريكية الصنع من راجمات "هيمارس" وصاروخ بريطاني من طراز "ستورم شادو" في يوم... 20.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-20T10:20+0000
2023-05-20T10:20+0000
2023-05-20T11:20+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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روسيا
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وقالت الوزارة في بيان: "خلال النهار، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي 12 قاذفة من راجمة هيمارس وصواريخ كروز بعيدة المدى من طراز ستورم شادو، بالإضافة إلى قنبلة جوية موجهة GBU-32 أمريكية الصنع".يشار إلى أنه تم إسقاط 18 طائرة مسيرة أوكرانية في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.وأضافت الوزارة: "تم تدمير رادار مضاد للبطارية AN / TPQ-50 من صنع الولايات المتحدة بالقرب من كوبانكي في مقاطعة خاركوف".كما أعلنت الدفاع الروسية أن "الطيران العملياتي والتكتيكي والجيش والمدفعية أصابوا خلال النهار 72 وحدة مدفعية في مواقع إطلاق النار وقوى بشرية ومعدات عسكرية في 89 منطقة".
https://sputnikarabic.ae/20230520/مقاتلو-الفرق-الهجومية-الروسية-يستخدمون-رشاشات-ذات-ألوان-خاصة-للمعارك-بالقرب-من-ماريينكا-فيديو-1077242228.html
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العالم, روسيا, رصد عسكري
الدفاع الجوي الروسي يسقط 12 صاروخا من طراز "هيمارس" و"ستورم شادو"
10:20 GMT 20.05.2023 (تم التحديث: 11:20 GMT 20.05.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن الدفاع الجوي الروسي اعترض 12 قذيفة أمريكية الصنع من راجمات "هيمارس" وصاروخ بريطاني من طراز "ستورم شادو" في يوم واحد.
وقالت الوزارة في بيان: "خلال النهار، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي 12 قاذفة من راجمة هيمارس وصواريخ كروز بعيدة المدى من طراز ستورم شادو، بالإضافة إلى قنبلة جوية موجهة GBU-32 أمريكية الصنع".
يشار إلى أنه تم إسقاط 18 طائرة مسيرة أوكرانية في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.
وأضافت الوزارة: "تم تدمير رادار مضاد للبطارية AN / TPQ-50 من صنع الولايات المتحدة بالقرب من كوبانكي في مقاطعة خاركوف".
كما أعلنت الدفاع الروسية أن "الطيران العملياتي والتكتيكي والجيش والمدفعية أصابوا خلال النهار 72 وحدة مدفعية في مواقع إطلاق النار وقوى بشرية ومعدات عسكرية في 89 منطقة".