عربي
Морской пехотинец Черноморского флота с письмом школьника на линии фронта на Запорожском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230520/الدفاع-الروسية-تعلن-تحرير-أرتيموفسك-1077262366.html
القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك 38 مرة خلال 24 ساعة
القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك 38 مرة خلال 24 ساعة
أفادت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في مركز تسجيل جرائم الحرب من جانب أوكرانيا، صباح اليوم الأحد، بأن القوات الأوكرانية قد قامت بقصف الأراضي الخاضعة للجمهورية... 20.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-20T22:26+0000
2023-05-20T22:26+0000
أخبار أوكرانيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/18/1076218761_0:0:3095:1742_1920x0_80_0_0_ae86bf04652b9c4043d542a2d0a453ca.jpg
دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان صادر عن الممثلية ونشر على صفحتها في تطبيق "تلغرام": خلال الـ24 ساعة الماضية، سُجلت 38 حالة إطلاق نار من قبل القوات الأوكرانية. تم إطلاق 10 قذائف من راجمات ومدافع عيار 155 ملم على محور دونيتسك، وتم إطلاق 24 قذيفة مدفعية عيار 152 ملم على غورلوفكا. وتم إطلاق قذيفتان عيار 155 ملم على محور ياسينوفاتسكي وقذيفتان من نفس العيار على فولنوخافسك".وأكد البيان أن العدو أطلق ما مجموعه 148 قذيفة من مختلف العيارات، مشيرا إلى أن قصف القوات الأوكرانية استهدف سبع مناطق سكنية: غورلوفكا، دونيتسك، ياسينوفاتا، أوزريانوفكا، ماكيفكا، ألكساندروفكا، فلاديميروفكا.وأضاف البيان أنه تم تلقي معلومات خلال اليوم الماضي أيضًا عن إصابة أربعة مدنيين في ماكيفكا وألكساندروفكا وفلاديميروفكا.يشار إلى أنه أنه تم تسجيل 48 حالة قصف مدفعي من قبل القوات الأوكرانية في اليوم السابق.وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230520/القوات-الروسية-تقضي-على-مجموعة-استطلاع-أوكرانية-في-الاتجاه-الجنوبي-لمدينة-دونيتسك-1077239176.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/18/1076218761_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_6dbb30e1847754b0480233ba062b37b7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم

القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك 38 مرة خلال 24 ساعة

22:26 GMT 20.05.2023
© Sputnik . Sergey Baturin / الانتقال إلى بنك الصورتداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في حي كييفسكي في دونيتسك
تداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في حي كييفسكي في دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2023
© Sputnik . Sergey Baturin
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أفادت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في مركز تسجيل جرائم الحرب من جانب أوكرانيا، صباح اليوم الأحد، بأن القوات الأوكرانية قد قامت بقصف الأراضي الخاضعة للجمهورية 38 مرة خلال اليوم الماضي.
دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان صادر عن الممثلية ونشر على صفحتها في تطبيق "تلغرام": خلال الـ24 ساعة الماضية، سُجلت 38 حالة إطلاق نار من قبل القوات الأوكرانية. تم إطلاق 10 قذائف من راجمات ومدافع عيار 155 ملم على محور دونيتسك، وتم إطلاق 24 قذيفة مدفعية عيار 152 ملم على غورلوفكا. وتم إطلاق قذيفتان عيار 155 ملم على محور ياسينوفاتسكي وقذيفتان من نفس العيار على فولنوخافسك".
التدريبات التكتيكتية الخامسة المتنوعة للقوات المشتركة فى المنطقة العسكرية الشرقية في الحقل العسكري سيرغيفسكي في بريمورسكي كراي. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تقضي على مجموعة استطلاع أوكرانية في الاتجاه الجنوبي لمدينة دونيتسك
02:50 GMT
وأكد البيان أن العدو أطلق ما مجموعه 148 قذيفة من مختلف العيارات، مشيرا إلى أن قصف القوات الأوكرانية استهدف سبع مناطق سكنية: غورلوفكا، دونيتسك، ياسينوفاتا، أوزريانوفكا، ماكيفكا، ألكساندروفكا، فلاديميروفكا.
وأضاف البيان أنه تم تلقي معلومات خلال اليوم الماضي أيضًا عن إصابة أربعة مدنيين في ماكيفكا وألكساندروفكا وفلاديميروفكا.
يشار إلى أنه أنه تم تسجيل 48 حالة قصف مدفعي من قبل القوات الأوكرانية في اليوم السابق.
وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.
فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو12:53 GMT240-мм миномет артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования 2С4 Тюльпан - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:31 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... القمة العربية الـ 32 في جدةأمس, 12:49 GMT240-мм миномет артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования 2С4 Тюльпан - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 12:34 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала