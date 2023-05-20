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السعودية... قرارات جديدة بخصوص ضريبة القيمة المضافة على السيارات

السعودية... قرارات جديدة بخصوص ضريبة القيمة المضافة على السيارات

قررت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية أن يكون احتساب قيمة ضريبة القيمة المضافة على هامش ربح بيع السيارات المستعملة لا على إجمالي قيمة البيع. 20.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-20T08:37+0000

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ووفق بيان نشرته هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر حسابها في موقع "تويتر"، أكدت أنها أضافت "خيار احتساب ضريبة القيمة المضافة على هامش ربح بيع السيارات المستعملة المؤهلة، دون أن تكون على إجمالي قيمة البيع، وذلك ابتداءً من 1 يوليو (تموز) 2023".وحسب البيان، فإن إتاحة الهيئة هذا الخيار تأتي في إطار سعيها "إلى خفض قيمة ضريبة القيمة المضافة على السيارات المستعملة المؤهلة"، لافتة إلى أنها "تستهدف وكالات ومعارض السيارات المسجلين لدى الهيئة لأغراض ضريبة القيمة المضافة والذين يزاولون نشاط تجارة السيارات وفق شروط محددة".واشترط البيان لتطبيق هذا الخيار عدة شروط منها "أن تكون السيارة مصنفة كسيارة مستعملة مؤهلة من قبل الهيئة، وأن تكون السيارة موجودة وسبق استعمالها داخل السعودية، وأن يكون البائع مسجلًا لدى الهيئة لأغراض ضريبة القيمة المضافة ومن المرخّص لهم بمزاولة نشاط تجارة السيارات، إلى جانب ضرورة أن يحصل التاجر المرخص له على موافقة الهيئة ليتم اعتباره مؤهلًا لاستخدام طريقة هامش الربح على السيارات المستعملة المؤهلة".​ونشرت الهيئة بيانا لطريقة حساب ضريبة القيمة المضافة بالطريقة الجديدة، موضحة أنها "تُطبَّق على الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع، -هامش الربح المحقَّق- بدلًا من فرضها على كامل مبلغ المقابل المُستلَم".وأهابت الهيئة بالمعنيين بالقرار أن يتواصلوا معها من خلال وسائل نشرتها على حسابها في موقع "تويتر"، وذلك عند وجود أي استفسار بشأن طريقة احتساب هامش ربح بيع السيارات المستعملة المؤهلة.طالع أيضا: ما أهمية التعديلات الجديدة على ضريبة القيمة المضافة في السعودية وتأثيرها على الاقتصاد؟

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