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https://sputnikarabic.ae/20230520/العراق-يرد-على-أنباء-تعرض-منتخبه-لـمشاكل-في-الأرجنتين-قبل-انطلاق-مونديال-تحت-20-عاما-1077249855.html
العراق يرد على أنباء تعرض منتخبه لـ"مشاكل" في الأرجنتين قبل انطلاق مونديال تحت 20 ‏عاما
العراق يرد على أنباء تعرض منتخبه لـ"مشاكل" في الأرجنتين قبل انطلاق مونديال تحت 20 ‏عاما
رد الاتحاد العراقي لكرة القدم، على أنباء متداولة على مواقع التواصل، حول وقوع مشاكل في مكان إقامة منتخبه الشبابي في الأرجنتين، ضمن مشاركته في بطولة كأس العالم... 20.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-20T11:39+0000
2023-05-20T11:39+0000
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ونفى الاتحاد تلك الأنباء، من خلال بيان رسمي، أمس الجمعة، دون أن يكشف عن تفاصيل حول المشاكل التي واجهها منتخبه الشبابي.وأضاف البيان: "تؤكد رئاسة الوفد العراقي أن الأمور طيبة، ولا يوجد ما يعكر صفو الوفد، وعلى الجميع التحلي بالمسؤولية، وتوخي الدقةِ في التعاطي مع المعلومات، خصوصا أن المنتخبَ تنتظره مباراة مهمة في افتتاح مبارياته ضمن المونديال العالمي أمام الأوروغواي"، وفقا لموقع "السومرية نيوز".ويشهد، اليوم السبت، انطلاق بطولة كأس العالم للشباب تحت 20 عاما، في الدولة المضيفة الأرجنتين، بمشاركة 24 منتخب، يتم تقسيمهم بواقع 4 منتخبات في 6 مجموعات.ويستمر مونديال تحت 20 عاما، في الفترة من 20 مايو/ أيار الجاري إلى 11 يونيو/ حزيران المقبل.وتشهد بطولة كأس العالم لكرة القدم تحت 20 عاما مشاركة عربية، تتمثل في منافسة منتخبي العراق وتونس، إضافة إلى مشاركة حكمين من مصر، هما محمد معروف وعمر أحمد الشناوي.
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رياضة, العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار
رياضة, العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار

العراق يرد على أنباء تعرض منتخبه لـ"مشاكل" في الأرجنتين قبل انطلاق مونديال تحت 20 ‏عاما

11:39 GMT 20.05.2023
© Photo / pixabay/pixel2013كرة قدم متمركزة في وسط الملعب
كرة قدم متمركزة في وسط الملعب - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2023
كرة قدم متمركزة في وسط الملعب
© Photo / pixabay/pixel2013
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رد الاتحاد العراقي لكرة القدم، على أنباء متداولة على مواقع التواصل، حول وقوع مشاكل في مكان إقامة منتخبه الشبابي في الأرجنتين، ضمن مشاركته في بطولة كأس العالم تحت 20 عاما.‏
ونفى الاتحاد تلك الأنباء، من خلال بيان رسمي، أمس الجمعة، دون أن يكشف عن تفاصيل حول المشاكل التي واجهها منتخبه الشبابي.
وأضاف البيان: "تؤكد رئاسة الوفد العراقي أن الأمور طيبة، ولا يوجد ما يعكر صفو الوفد، وعلى الجميع التحلي بالمسؤولية، وتوخي الدقةِ في التعاطي مع المعلومات، خصوصا أن المنتخبَ تنتظره مباراة مهمة في افتتاح مبارياته ضمن المونديال العالمي أمام الأوروغواي"، وفقا لموقع "السومرية نيوز".
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ويشهد، اليوم السبت، انطلاق بطولة كأس العالم للشباب تحت 20 عاما، في الدولة المضيفة الأرجنتين، بمشاركة 24 منتخب، يتم تقسيمهم بواقع 4 منتخبات في 6 مجموعات.
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ويستمر مونديال تحت 20 عاما، في الفترة من 20 مايو/ أيار الجاري إلى 11 يونيو/ حزيران المقبل.
وتشهد بطولة كأس العالم لكرة القدم تحت 20 عاما مشاركة عربية، تتمثل في منافسة منتخبي العراق وتونس، إضافة إلى مشاركة حكمين من مصر، هما محمد معروف وعمر أحمد الشناوي.
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