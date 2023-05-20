https://sputnikarabic.ae/20230520/العراق-يعلن-القبض-على-11-أجنبيا-حاولوا-التسلل-إلى-البلاد-صور-1077242999.html
العراق يعلن القبض على 11 أجنبيا حاولوا التسلل إلى البلاد... صور
العراق يعلن القبض على 11 أجنبيا حاولوا التسلل إلى البلاد... صور
أعلنت العراق، اليوم السبت، القبض على 11 شخصا أجنبيا حاولوا التسلل إلى أراضيه. 20.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-20T07:57+0000
2023-05-20T07:57+0000
2023-05-20T07:57+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
تنظيم داعش الإرهابي
العالم العربي
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101997/25/1019972501_0:22:1037:605_1920x0_80_0_0_3725bb2e609f5da000ac1e647a0d0ac1.jpg
وقالت وزارة الداخلية العراقية في بيان، إن "مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية تمكنت من إلقاء القبض على 11 شخصا من جنسية أجنبية حاولوا التسلل إلى العراق".وأوضح البيان أن "المتسللين حاولوا دخول البلاد من إحدى دول الجوار".وأشار إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.ووفقا للبيان، يأتي ذلك في إطار الجهود الاستخبارية والأمنية الخاصة بملاحقة شبكات التهريب.وتسعى القوات العراقية للتصدي لعناصر تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي تحاول التسلل إلى البلاد لتنفيذ عمليات إرهابية.وكان العراق، قد أعلن في كانون الأول/ديسمبر 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا والكثير من دول العالم)، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد.
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101997/25/1019972501_100:0:935:626_1920x0_80_0_0_bf20740e92a1ac770638356069e23a34.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, أخبار العراق اليوم, تنظيم داعش الإرهابي, العالم العربي, الأخبار
العراق, أخبار العراق اليوم, تنظيم داعش الإرهابي, العالم العربي, الأخبار
العراق يعلن القبض على 11 أجنبيا حاولوا التسلل إلى البلاد... صور
تابعنا عبر
أعلنت العراق، اليوم السبت، القبض على 11 شخصا أجنبيا حاولوا التسلل إلى أراضيه.
وقالت وزارة الداخلية العراقية في بيان، إن "مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية تمكنت من إلقاء القبض على 11 شخصا من جنسية أجنبية حاولوا التسلل إلى العراق
".
وأوضح البيان أن "المتسللين حاولوا دخول البلاد من إحدى دول الجوار".
وأشار إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
ووفقا للبيان، يأتي ذلك في إطار الجهود الاستخبارية والأمنية الخاصة بملاحقة شبكات التهريب.
وتسعى القوات العراقية للتصدي لعناصر تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي تحاول التسلل إلى البلاد لتنفيذ عمليات إرهابية.
وكان العراق، قد أعلن في كانون الأول/ديسمبر 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش
" الإرهابي (المحظور في روسيا والكثير من دول العالم)، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد.