https://sputnikarabic.ae/20230520/الكويت-النظر-في-أول-طعن-على-انتخابات-مجلس-الأمة-2023--1077240621.html
الكويت... النظر في أول طعن على انتخابات مجلس الأمة 2023
الكويت... النظر في أول طعن على انتخابات مجلس الأمة 2023
قالت تقارير إعلامية إن المحكمة الكويتية ستنظر غدا الأحد، في أول طعن يتم تقديمه على انتخابات مجلس الأمة 2023. 20.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-20T06:11+0000
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ووفقا لما نقلته جريدة "القبس" عن مصادرها، فقد تقدم أحد المرشحين الذين تم شطبهم من سجلات المتقدمين بطعن على انتخابات مجلس الأمة المقبلة، وحددت له المحكمة جلسة عاجلة غدا الأحد 21 مايو/ أيار الجاري.وأوضحت المصادر أن هناك 7 مرشحين تم شطبهم رسميا من سباق الانتخابات المقبلة، لافتة إلى أن قرار الشطب يتعلق بـ "السجل الجنائي للبعض وعدم استكمال الإجراءات القانونية للبعض الآخر لدى التقدم للشطب".يشار إلى أن مجلس الوزراء الكويتي، كان قد قرر في أوائل مايو الجاري رفع مشروع مرسوم إلى ولي العهد بتحديد يوم السادس من يونيو/ حزيران موعدًا للانتخابات البرلمانية المقبلة.طالع أيضا: الكويت... المحكمة الدستورية تبطل انتخابات مجلس الأمة 2022 وتعيد تشكيلة المجلس لعام 2020
https://sputnikarabic.ae/20221012/الكويت-المحكمة-الدستورية-تتلقى-طعنا-بعدم-دستورية-حل-مجلس-الأمة-وبطلان-الانتخابات-1068936987.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الكويت, أخبار الكويت اليوم, الأخبار, العالم العربي, أخبار العالم الآن
الكويت, أخبار الكويت اليوم, الأخبار, العالم العربي, أخبار العالم الآن
الكويت... النظر في أول طعن على انتخابات مجلس الأمة 2023
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قالت تقارير إعلامية إن المحكمة الكويتية ستنظر غدا الأحد، في أول طعن يتم تقديمه على انتخابات مجلس الأمة 2023.
ووفقا لما نقلته
جريدة "القبس" عن مصادرها، فقد تقدم أحد المرشحين الذين تم شطبهم من سجلات المتقدمين بطعن على انتخابات مجلس الأمة المقبلة، وحددت له المحكمة جلسة عاجلة غدا الأحد 21 مايو/ أيار الجاري.
12 أكتوبر 2022, 12:33 GMT
وأوضحت المصادر
أن هناك 7 مرشحين تم شطبهم رسميا من سباق الانتخابات المقبلة، لافتة إلى أن قرار الشطب يتعلق بـ "السجل الجنائي للبعض وعدم استكمال الإجراءات القانونية للبعض الآخر لدى التقدم للشطب".
وأشارت إلى أن "مراجعة الأسماء جرت وفق آلية دقيقة، من خلال مراجعة الأحكام الصادرة وكل ما يتعلق بالسجل الجنائي، لعدد من المرشحين، وغيرها من إجراءات قانونية".
يشار إلى أن مجلس الوزراء الكويتي، كان قد قرر في أوائل مايو الجاري رفع مشروع مرسوم إلى ولي العهد بتحديد يوم السادس من يونيو/ حزيران موعدًا للانتخابات البرلمانية المقبلة.