https://sputnikarabic.ae/20230520/بعد-ارتداء-الكمامة-3-سنوات-اليابانيون-يستعينون-بمعلمين-لتدريبهم-على-كيفية-الابتسام-1077246915.html
بعد ارتداء الكمامة 3 سنوات... اليابانيون يستعينون بمعلمين لتدريبهم على كيفية الابتسام
بعد ارتداء الكمامة 3 سنوات... اليابانيون يستعينون بمعلمين لتدريبهم على كيفية الابتسام
أصبح الكثير من اليابانيين بحاجة إلى التدرب من جديد على تطويع تعبيرات وجوههم، للابتسام دون حرج، وذلك بعد نحو 3 سنوات من ارتداء كمامات، بسبب تفشي كوفيد-19. 20.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-20T10:07+0000
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وذكر موقع "أوديتي سنترال"، أن الكثير من اليابانيين "نسوا الابتسام بسبب ارتداء الكمامات، وبالتالي أصبحوا يستعينون بمعلمين، لتدريبهم على كيفية الابتسام دون الوقوع في حرج".وفي السياق، نقلت صحيفة "جابان تايمز" عن رائدة الأعمال كيكو كاوانو، قولها إن "الابتسامة لا تكون ابتسامة إلا إذا تم التعبير عنها.. حتى لو كنت سعيدا، فإذا لم تكن لديك تلك الإيماءات على وجهك فإن فرحتك لن تصل الآخرين".وتابعت: "قمت بتدريس فن الابتسام لنحو 4000 شخص حتى الآن، وساعدت أيضًا في تدريب نحو 700 من أخصائيي الابتسامة منذ 2017".من جانبه، يقول مدرب "الابتسامة"، ميهو كيتانو: "البعض يقولون إنهم يرون التجاعيد حول أعينهم بعد محاولة الابتسام والضحك مرة أخرى، أو يشعرون أن وجوههم تتدلى لأنهم لم يستخدموها بنفس القدر من قبل".يشار إلى أن دروس الابتسام كانت جزءًا من الثقافة اليابانية لعدة عقود، لكن شعبيتها عادت مرة أخرى بعد رفع القيود التي فرضت لمواجهة فيروس كوفيد-19 الذي تسبب بجائحة على مستوى العالم.
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منوعات, أخبار اليابان, أخبار العالم الآن, الأخبار
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بعد ارتداء الكمامة 3 سنوات... اليابانيون يستعينون بمعلمين لتدريبهم على كيفية الابتسام
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أصبح الكثير من اليابانيين بحاجة إلى التدرب من جديد على تطويع تعبيرات وجوههم، للابتسام دون حرج، وذلك بعد نحو 3 سنوات من ارتداء كمامات، بسبب تفشي كوفيد-19.
وذكر
موقع "أوديتي سنترال"، أن الكثير من اليابانيين "نسوا الابتسام بسبب ارتداء الكمامات، وبالتالي أصبحوا يستعينون بمعلمين، لتدريبهم على كيفية الابتسام دون الوقوع في حرج".
وفي السياق، نقلت
صحيفة "جابان تايمز" عن رائدة الأعمال كيكو كاوانو، قولها إن "الابتسامة لا تكون ابتسامة إلا إذا تم التعبير عنها.. حتى لو كنت سعيدا، فإذا لم تكن لديك تلك الإيماءات على وجهك فإن فرحتك لن تصل الآخرين".
وأضافت: "سمعت أشخاصا يقولون إنهم حتى لو تمكنوا من التخلص من الكمامات فلن يستطيعوا الابتسام مرة أخرى".
وتابعت: "قمت بتدريس فن الابتسام لنحو 4000 شخص حتى الآن، وساعدت أيضًا في تدريب نحو 700 من أخصائيي الابتسامة منذ 2017".
من جانبه، يقول مدرب "الابتسامة"، ميهو كيتانو: "البعض يقولون إنهم يرون التجاعيد حول أعينهم بعد محاولة الابتسام والضحك مرة أخرى، أو يشعرون أن وجوههم تتدلى لأنهم لم يستخدموها بنفس القدر من قبل".
وأوضح أن "كورس تعليم الابتسام يبدأ بجلسة تمدد، وبعد ذلك يُطلب من المشاركين أخذ مرايا صغيرة محمولة باليد ومراقبة أنفسهم أثناء اتباع تعليمات المدرب".
يشار إلى أن دروس الابتسام كانت جزءًا من الثقافة اليابانية لعدة عقود، لكن شعبيتها عادت مرة أخرى بعد رفع القيود التي فرضت لمواجهة فيروس كوفيد-19
الذي تسبب بجائحة على مستوى العالم.