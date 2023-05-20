https://sputnikarabic.ae/20230520/بيانات-رسمية-صادرات-النفط-السعودية-تزيد-68-ألف-برميل-خلال-مارس-الماضي-1077251451.html
بيانات رسمية: صادرات النفط السعودية تزيد 68 ألف برميل خلال مارس الماضي
بيانات رسمية: صادرات النفط السعودية تزيد 68 ألف برميل خلال مارس الماضي
أوضحت بيانات رسمية صادرة عن مبادرة البيانات المشتركة للدول المنتجة للنفط (جودي)، أن الصادرات السعودية من النفط شهدت زيادة خلال شهر مارس/آذار الماضي، قدرت بـ 68... 20.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-20T12:33+0000
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ووفقا للبيانات التي نشرتها جريدة "عكاظ" السعودية، فإن "متوسط صادرات النفط خلال الأشهر الأولى من العام الحالي تجاوزت متوسط أسعار النفط للعام الماضي".وأشارت البيانات إلى أن "صادرات النفط ارتفعت خلال شهر مارس الماضي لتصل إلى نحو 7.52 مليون برميل يومياً، بزيادة مقدارها 68 ألف برميل يومياً، بارتفاع نسبته 0.91%".وقارنت البيانات بين متوسط عدد صادرات النفط اليومية للعام الحالي ومثيلتها في العام الماضي، مؤكدة أن "متوسط عدد البراميل المصدرة يوميا للعام الحالي بلغ نحو 7.55 مليون برميل، مقارنة بـ7.36 مليون برميل سجلها في العام الماضي".يشار إلى أن الصادرات السعودية كانت قد بلغت في فبراير/شباط الماضي، 7.46 مليون برميل نفط يوميا، وذلك بعد أن قررت المملكة وعدد من شركائها في "أوبك بلس" خفض إنتاج النفط بدءاً من شهر مايو/أيار الجاري.طالع أيضا: صادرات النفط السعودية في 2022 تحقق أعلى إيرادات في 10 سنوات
https://sputnikarabic.ae/20230509/أسعار-النفط-تنخفض-بأكثر-من-1-بعد-تقرير-عن-أرباح-أرامكو-السعودية-1076815004.html
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, أسعار النفط اليوم, الأخبار, العالم العربي
السعودية, أخبار السعودية اليوم, أسعار النفط اليوم, الأخبار, العالم العربي
بيانات رسمية: صادرات النفط السعودية تزيد 68 ألف برميل خلال مارس الماضي
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أوضحت بيانات رسمية صادرة عن مبادرة البيانات المشتركة للدول المنتجة للنفط (جودي)، أن الصادرات السعودية من النفط شهدت زيادة خلال شهر مارس/آذار الماضي، قدرت بـ 68 ألف برميل.
ووفقا للبيانات
التي نشرتها جريدة "عكاظ" السعودية، فإن "متوسط صادرات النفط خلال الأشهر الأولى من العام الحالي تجاوزت متوسط أسعار النفط للعام الماضي".
وأشارت البيانات إلى أن "صادرات النفط
ارتفعت خلال شهر مارس الماضي لتصل إلى نحو 7.52 مليون برميل يومياً، بزيادة مقدارها 68 ألف برميل يومياً، بارتفاع نسبته 0.91%".
وقارنت البيانات بين متوسط عدد صادرات النفط اليومية للعام الحالي ومثيلتها في العام الماضي، مؤكدة أن "متوسط عدد البراميل المصدرة يوميا للعام الحالي بلغ نحو 7.55 مليون برميل، مقارنة بـ7.36 مليون برميل سجلها في العام الماضي".
ولفتت البيانات إلى أن إنتاج النفط الخام السعودي ارتفع خلال الفترة الماضية، قرابة 14 ألف برميل يومياً، ليصل إنتاج المملكة إلى 10.46 مليون برميل نفط يومياً.
يشار إلى أن الصادرات السعودية كانت قد بلغت في فبراير/شباط الماضي، 7.46 مليون برميل نفط يوميا، وذلك بعد أن قررت المملكة وعدد من شركائها في "أوبك بلس" خفض إنتاج النفط
بدءاً من شهر مايو/أيار الجاري.