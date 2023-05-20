https://sputnikarabic.ae/20230520/بيان-مجموعة-السبع-تحث-الصين-للضغط-على-روسيا-لوقف-العملية-العسكرية-1077243199.html
بيان: مجموعة السبع تحث الصين للضغط على روسيا لوقف العملية العسكرية
بيان: مجموعة السبع تحث الصين للضغط على روسيا لوقف العملية العسكرية
كررت مجموعة الدول السبع التأكيد على التعهد بدعم أوكرانيا لأطول فترة ممكنة، ودعت الصين للضغط على موسكو لوقف العملية العسكرية. 20.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-20T08:04+0000
2023-05-20T08:04+0000
2023-05-20T08:04+0000
العالم
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وأفاد بيان مجموعة السبع عقب قمتها في هيروشيما، اليوم السبت: "نعيد تأكيد دعمنا الثابت لأوكرانيا طالما أن الأمر يتطلب إحلال سلام شامل وعادل ودائم".وفي البيان، أكدت المجموعة الالتزام "بتكثيف الدعم الدبلوماسي والمالي والإنساني والعسكري لأوكرانيا، وزيادة التكاليف التي تتحملها روسيا وتلك التي تدعم جهودها الحربية، ومواصلة مواجهة الآثار السلبية للحرب على بقية العالم، خاصة على الأشخاص الأكثر ضعفًا".علاوة على ذلك، حث قادة مجموعة السبع الصين على الضغط على روسيا لوقف عمليتها العسكرية، و"سحب قواتها بشكل فوري وكامل وغير مشروط من أوكرانيا".
https://sputnikarabic.ae/20230520/البيت-الأبيض-واشنطن-لا-تدعم-الضربات-الأوكرانية-على-الأراضي-الروسية-1077238734.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
بيان: مجموعة السبع تحث الصين للضغط على روسيا لوقف العملية العسكرية
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كررت مجموعة الدول السبع التأكيد على التعهد بدعم أوكرانيا لأطول فترة ممكنة، ودعت الصين للضغط على موسكو لوقف العملية العسكرية.
وأفاد بيان مجموعة السبع عقب قمتها في هيروشيما، اليوم السبت: "نعيد تأكيد دعمنا الثابت لأوكرانيا طالما أن الأمر يتطلب إحلال سلام شامل وعادل ودائم".
وفي البيان، أكدت المجموعة الالتزام "بتكثيف الدعم الدبلوماسي والمالي والإنساني والعسكري لأوكرانيا، وزيادة التكاليف التي تتحملها روسيا وتلك التي تدعم جهودها الحربية، ومواصلة مواجهة الآثار السلبية للحرب على بقية العالم، خاصة على الأشخاص الأكثر ضعفًا".
علاوة على ذلك، حث قادة مجموعة السبع الصين على الضغط على روسيا لوقف عمليتها العسكرية، و"سحب قواتها بشكل فوري وكامل وغير مشروط من أوكرانيا".