تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

الأزمة الأوكرانية.. الصين تدعو لتهيئة الظروف لوقف إطلاق النار

أعادت الصين أمس الجمعة التأكيد على موقفها من الأزمة الأوكرانية، داعية الأطراف لتهيئة الظروف لوقف إطلاق النار، وبدء محادثات السلام.

وقال لي هوى، الممثل الخاص للصين لشؤون أوراسيا، بحسب بيان لوزارة الخارجية الصينية إنه "يتعين على جميع الأطراف أن تضطلع بدورها في تعزيز الثقة المتبادلة وتهيئة الظروف لمحادثات السلام وإنهاء النزاع".