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Морской пехотинец Черноморского флота с письмом школьника на линии фронта на Запорожском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230520/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1077240376.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 20.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-20T06:23+0000
2023-05-20T06:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
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العالم, روسيا, новый онлайн для белой редактуры
العالم, روسيا, новый онлайн для белой редактуры
طاقم قذيفة هاون 240 ملم من احتياطي القيادة العليا 2إس4 تيوليبان (توليب) في اتجاه محور خيرسون. - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

06:23 GMT 20.05.2023
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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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06:23 GMT 20.05.2023
لانتسيت - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
عرض آثار ضربة "لانتسيت" على نظام الدفاع الجوي البريطاني "ستورمر"... فيديو
06:09 GMT
06:05 GMT 20.05.2023
الأزمة الأوكرانية.. الصين تدعو لتهيئة الظروف لوقف إطلاق النار
أعادت الصين أمس الجمعة التأكيد على موقفها من الأزمة الأوكرانية، داعية الأطراف لتهيئة الظروف لوقف إطلاق النار، وبدء محادثات السلام.
وقال لي هوى، الممثل الخاص للصين لشؤون أوراسيا، بحسب بيان لوزارة الخارجية الصينية إنه "يتعين على جميع الأطراف أن تضطلع بدورها في تعزيز الثقة المتبادلة وتهيئة الظروف لمحادثات السلام وإنهاء النزاع".
06:04 GMT 20.05.2023
وكالة" فرانس برس" عن مصدر دبلوماسي: زيلينسكي سيصل يوم السبت إلى مدينة هيروشيما اليابانية
أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، بأن فلاديمير زيلينسكي سيصل إلى مدينة هيروشيما اليابانية يوم السبت للمشاركة في قمة مجموعة " السبع".
06:03 GMT 20.05.2023
06:02 GMT 20.05.2023
التدريبات التكتيكتية الخامسة المتنوعة للقوات المشتركة فى المنطقة العسكرية الشرقية في الحقل العسكري سيرغيفسكي في بريمورسكي كراي. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تقضي على مجموعة استطلاع أوكرانية في الاتجاه الجنوبي لمدينة دونيتسك
02:50 GMT
06:02 GMT 20.05.2023
مقاتلات حربية تابعة للجيش الأمريكي- المقاتلة إف - 16 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
واشنطن: اتخاذ قرار بشأن الدول التي ستزود أوكرانيا مقاتلات "أف-16" خلال الأشهر المقبلة
02:25 GMT
06:02 GMT 20.05.2023
البيت الأبيض: واشنطن لا تدعم الضربات الأوكرانية على الأراضي الروسية
قال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، جايك سوليفان، يوم الجمعة، إن القدرات المقدمة لأوكرانيا تستند إلى افتراض أن الولايات المتحدة لا تمكّن أو تدعم الهجمات على الأراضي الروسية.
06:01 GMT 20.05.2023
البيت الأبيض: بايدن وافق على تدريب الأوكرانيين على مقاتلات "إف-16"
صرّح مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، جيك سوليفان، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وافق يوم الجمعة على تدريب القوات المسلحة الأوكرانية على مقاتلات من طراز"إف-16".
06:00 GMT 20.05.2023
إعلام صيني: الغرب يستعد للمفاوضات المستقبلية بشأن أوكرانيا
يدرك الغرب أن أوكرانيا لن تتمكن من تحقيق النصر على أرض المعركة ويستعد للمفاوضات المستقبلية، وفقًا لمقالة في صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية.
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