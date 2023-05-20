تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
06:23 GMT 20.05.2023
06:05 GMT 20.05.2023
الأزمة الأوكرانية.. الصين تدعو لتهيئة الظروف لوقف إطلاق النار
أعادت الصين أمس الجمعة التأكيد على موقفها من الأزمة الأوكرانية، داعية الأطراف لتهيئة الظروف لوقف إطلاق النار، وبدء محادثات السلام.
وقال لي هوى، الممثل الخاص للصين لشؤون أوراسيا، بحسب بيان لوزارة الخارجية الصينية إنه "يتعين على جميع الأطراف أن تضطلع بدورها في تعزيز الثقة المتبادلة وتهيئة الظروف لمحادثات السلام وإنهاء النزاع".
06:04 GMT 20.05.2023
وكالة" فرانس برس" عن مصدر دبلوماسي: زيلينسكي سيصل يوم السبت إلى مدينة هيروشيما اليابانية
أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، بأن فلاديمير زيلينسكي سيصل إلى مدينة هيروشيما اليابانية يوم السبت للمشاركة في قمة مجموعة " السبع".
06:03 GMT 20.05.2023
06:02 GMT 20.05.2023
06:02 GMT 20.05.2023
06:02 GMT 20.05.2023
قال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، جايك سوليفان، يوم الجمعة، إن القدرات المقدمة لأوكرانيا تستند إلى افتراض أن الولايات المتحدة لا تمكّن أو تدعم الهجمات على الأراضي الروسية.
06:01 GMT 20.05.2023
صرّح مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، جيك سوليفان، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وافق يوم الجمعة على تدريب القوات المسلحة الأوكرانية على مقاتلات من طراز"إف-16".
06:00 GMT 20.05.2023
يدرك الغرب أن أوكرانيا لن تتمكن من تحقيق النصر على أرض المعركة ويستعد للمفاوضات المستقبلية، وفقًا لمقالة في صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية.