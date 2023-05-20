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https://sputnikarabic.ae/20230520/تقنية-جديدة-تتيح-الشعور-بالحرارة-لأصحاب-الأطراف-الصناعية-فيديو-1077251188.html
تقنية جديدة تتيح الشعور بالحرارة لأصحاب الأطراف الصناعية... فيديو
تقنية جديدة تتيح الشعور بالحرارة لأصحاب الأطراف الصناعية... فيديو
يستطيع أصحاب الأطراف الصناعية الآن الإحساس بالحرارة مباشرة على الطرف الصناعي بفضل فريق من الباحثين من المعهد الفدرالي للتكنولوجيا في لوزان بسويسرا. 20.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-20T12:29+0000
2023-05-20T12:29+0000
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وقالت مجلة "فوكاس" الإيطالية إن الفريق البحثي ابتكر نظاما يستجيب لردود الفعل الحسية لجعل الأحاسيس اللمسية أكثر واقعية للأطراف الصناعية.يوضح سليمان شكور، مهندس الأعصاب والعالم الذي شارك في أبحاث التقنية الجديدة، أن "تقنيتنا العصبية تتكون من مستشعر يتعرف على درجات الحرارة على أطراف أصابع الطرف الصناعي بالإضافة إلى أقطاب كهربائية تحاكي هذا الإحساس على الطرف المبتور".تمكن الفريق السويسري من التوصل إلى تلك التقنية القائمة على نظام التغذية المرتدة غير الجراحي بالتعاون مع معهد سانت آنا في مدينة بيزا الإيطالية ومركز الأطراف الصناعية "إينيل".وبفضل التقنية الجديد، تمكن 17 مريضا مبتور الأطراف من الإحساس بدرجة حرارة مجموعة من الأشياء، حيث تم إرسال الأحاسيس مباشرة من الطرف الصناعي إلى أقرب نقطة من الطرف المبتور.تم تطوير جهاز يسمى MiniTouch "اللمسة الصغيرة" وهو مصمم خصيصا لتوفير الإحساس بالحرارة والبرودة ليتم دمجه في الأطراف الصناعية، حيث إنه مستشعر يوضع تحت أصابع الطرف الصناعي ويتعرف على حرارة الجسم الملموس.
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علوم, منوعات, الأخبار, الصحة
علوم, منوعات, الأخبار, الصحة

تقنية جديدة تتيح الشعور بالحرارة لأصحاب الأطراف الصناعية... فيديو

12:29 GMT 20.05.2023
© Sputnik . Fedaa Shahin / طلبة سوريون يخترعون طرف صناعي لمبتوري الأيدي
طلبة سوريون يخترعون طرف صناعي لمبتوري الأيدي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2023
© Sputnik . Fedaa Shahin /
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يستطيع أصحاب الأطراف الصناعية الآن الإحساس بالحرارة مباشرة على الطرف الصناعي بفضل فريق من الباحثين من المعهد الفدرالي للتكنولوجيا في لوزان بسويسرا.
وقالت مجلة "فوكاس" الإيطالية إن الفريق البحثي ابتكر نظاما يستجيب لردود الفعل الحسية لجعل الأحاسيس اللمسية أكثر واقعية للأطراف الصناعية.
يوضح سليمان شكور، مهندس الأعصاب والعالم الذي شارك في أبحاث التقنية الجديدة، أن "تقنيتنا العصبية تتكون من مستشعر يتعرف على درجات الحرارة على أطراف أصابع الطرف الصناعي بالإضافة إلى أقطاب كهربائية تحاكي هذا الإحساس على الطرف المبتور".
تمكن الفريق السويسري من التوصل إلى تلك التقنية القائمة على نظام التغذية المرتدة غير الجراحي بالتعاون مع معهد سانت آنا في مدينة بيزا الإيطالية ومركز الأطراف الصناعية "إينيل".
وبفضل التقنية الجديد، تمكن 17 مريضا مبتور الأطراف من الإحساس بدرجة حرارة مجموعة من الأشياء، حيث تم إرسال الأحاسيس مباشرة من الطرف الصناعي إلى أقرب نقطة من الطرف المبتور.
تم تطوير جهاز يسمى MiniTouch "اللمسة الصغيرة" وهو مصمم خصيصا لتوفير الإحساس بالحرارة والبرودة ليتم دمجه في الأطراف الصناعية، حيث إنه مستشعر يوضع تحت أصابع الطرف الصناعي ويتعرف على حرارة الجسم الملموس.
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