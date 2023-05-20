https://sputnikarabic.ae/20230520/توصية-برلمانية-لرفع-حظر-السفر-من-كوريا-الجنوبية-إلى-العراق-1077252327.html
توصية برلمانية لرفع حظر السفر من كوريا الجنوبية إلى العراق
توصية برلمانية لرفع حظر السفر من كوريا الجنوبية إلى العراق
أعلن وفد برلماني كوري جنوبي، اليوم السبت، أنه تم تقديم توصية لحكومة بلاده لرفع حظر السفر إلى العراق. 20.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-20T13:03+0000
2023-05-20T13:03+0000
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ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" بيانا عن الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي أفاد بأن "رئيس لجنة العلاقات الخارجية النائب ديلان غفور صالح ورئيس لجنة الصداقة العراقية – الكورية النائب محمد صديق محمد، استقبلا الوفد البرلماني الكوري برئاسة النائب هان بيونغ دو (رئيس لجنة الصداقة الكورية – العراقية) وحضور السفير الكوري والوفد المرافق له في مقر لجنة العلاقات الخارجية".شهد اللقاء بحث سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين العراق وكوريا الجنوبية من خلال تفعيل لجنة الصداقة وتبادل الزيارات والخبرات، بحسب البيان.في السياق ذاته، أشاد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان العراقي بالدعم الكوري المستمر لبلاده، داعيا إلى تشجيع الشركات الكورية للاستثمار في العراق وإقامة مشاريع رائدة والتعاون الجدي المشترك لتذليل الصعوبات التي تواجه هذه الشركات.ودعا المسؤول العراقي إلى مراجعة قرار الحكومة الكورية بمنع مواطنيها من السفر إلى العراق ونقل صورة واقعية عن الوضع الأمني المستقر والتطور المشهود على كافة المستويات.من جانبهم، أكد رئيس وأعضاء الوفد البرلماني الكوري على رفع توصية الى حكومة بلادهم برفع حظر السفر إلى العراق، مشددين على أن العراق اليوم أكثر أمانا واستقرارا وازدهارا ما يشجعهم لتعزيز التواصل والتعاون العملي.واقترح رئيس لجنة الصداقة العراقية الكورية فتح خط نقل مباشر بين العراق وكوريا الجنوبية، وكذلك فتح أكاديمية أو معهد كوري داخل العراق لتعلم اللغة الكورية.
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العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, كوريا الجنوبية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, كوريا الجنوبية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
توصية برلمانية لرفع حظر السفر من كوريا الجنوبية إلى العراق
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أعلن وفد برلماني كوري جنوبي، اليوم السبت، أنه تم تقديم توصية لحكومة بلاده لرفع حظر السفر إلى العراق.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية
"واع" بيانا عن الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي أفاد بأن "رئيس لجنة العلاقات الخارجية النائب ديلان غفور صالح ورئيس لجنة الصداقة العراقية – الكورية النائب محمد صديق محمد، استقبلا الوفد البرلماني الكوري برئاسة النائب هان بيونغ دو (رئيس لجنة الصداقة الكورية – العراقية) وحضور السفير الكوري والوفد المرافق له في مقر لجنة العلاقات الخارجية".
شهد اللقاء بحث سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية
بين العراق وكوريا الجنوبية من خلال تفعيل لجنة الصداقة وتبادل الزيارات والخبرات، بحسب البيان.
في السياق ذاته، أشاد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان العراقي بالدعم الكوري المستمر لبلاده، داعيا إلى تشجيع الشركات الكورية للاستثمار في العراق وإقامة مشاريع رائدة والتعاون الجدي المشترك لتذليل الصعوبات التي تواجه هذه الشركات.
ودعا المسؤول العراقي إلى مراجعة قرار الحكومة الكورية بمنع مواطنيها من السفر إلى العراق ونقل صورة واقعية عن الوضع الأمني المستقر والتطور المشهود على كافة المستويات.
من جانبهم، أكد رئيس وأعضاء الوفد البرلماني الكوري على رفع توصية الى حكومة بلادهم برفع حظر السفر إلى العراق، مشددين على أن العراق اليوم أكثر أمانا واستقرارا وازدهارا ما يشجعهم لتعزيز التواصل والتعاون العملي.
واقترح رئيس لجنة الصداقة العراقية الكورية فتح خط نقل مباشر بين العراق وكوريا الجنوبية، وكذلك فتح أكاديمية أو معهد كوري داخل العراق لتعلم اللغة الكورية.