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https://sputnikarabic.ae/20230520/زعيمة-تايوان-تستبعد-الحل-العسكري-لقضية-الجزيرة-1077239334.html
زعيمة تايوان تستبعد الحل العسكري لقضية الجزيرة
زعيمة تايوان تستبعد الحل العسكري لقضية الجزيرة
أعلنت رئيسة تايوان، تساي إنغ وين، اليوم السبت، أنه يجب حل قضية تايوان بالطرق السلمية وأن الحرب ليست خيارًا. 20.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-20T03:08+0000
2023-05-20T03:08+0000
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وقالت تساي إنغ وين، خلال مؤتمر صحفي: "الاتفاق الحالي في العالم واضح بما فيه الكفاية - يجب حل قضية تايوان بالطرق السلمية. الحرب ليست خيارًا. لا يمكن لأي طرف تغيير الوضع القائم بغير الطرق السلمية".وأشارت زعيمة الجزيرة إلى أن تايوان "لن تثير النزاعات وتتقدم عنوة"، لكنها أيضًا لن تتنازل تحت الضغوط.وأكدت:ومع ذلك، لفتت تساي إنغ وين الانتباه إلى أن استقلال الجزيرة في مجال الدفاع "لم يعد حلمًا"، وذكرت أنه في العام الماضي شهدت تايوان رحلة تجريبية للطائرة القتالية التعليمية الخاصة بها "يونجينغ"، ومن المتوقع أن يتم إطلاق نموذج أول غواصة تايوانية تحت الماء في النصف الثاني من هذا العام.وتفاقمت الأوضاع المحيطة بتايوان بشكل كبير بعد زيارة نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي آنذاك، للجزيرة في أوائل أغسطس من العام الماضي. واستنكرت الصين زيارة بيلوسي، ورأت في هذه الخطوة دعمًا من الولايات المتحدة للانفصالية التايوانية، وأجرت تدريبات عسكرية واسعة النطاق.وتخضع تايوان (الصين) للحكم بشكل مستقل عن البر الرئيسي للصين منذ عام 1949. وتنظر بكين إلى الجزيرة على أنها مقاطعة تابعة لها، بينما تؤكد تايوان أنها دولة تتمتع بالحكم الذاتي ولكنها لم تصل إلى حد إعلان الاستقلال.وتعارض بكين أي اتصالات رسمية للدول الأجنبية مع تايبيه، وتعتبر السيادة الصينية على الجزيرة أمرًا لا جدال فيه.
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أخبار تايوان, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, الصين, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار تايوان, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, الصين, العالم, أخبار العالم الآن

زعيمة تايوان تستبعد الحل العسكري لقضية الجزيرة

03:08 GMT 20.05.2023
© AFP 2023 / SAM YEHرئيسة تايوان تساي إنج وين
رئيسة تايوان تساي إنج وين - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2023
© AFP 2023 / SAM YEH
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أعلنت رئيسة تايوان، تساي إنغ وين، اليوم السبت، أنه يجب حل قضية تايوان بالطرق السلمية وأن الحرب ليست خيارًا.
وقالت تساي إنغ وين، خلال مؤتمر صحفي: "الاتفاق الحالي في العالم واضح بما فيه الكفاية - يجب حل قضية تايوان بالطرق السلمية. الحرب ليست خيارًا. لا يمكن لأي طرف تغيير الوضع القائم بغير الطرق السلمية".
المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وينبين - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2023
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أمس, 13:22 GMT
وأشارت زعيمة الجزيرة إلى أن تايوان "لن تثير النزاعات وتتقدم عنوة"، لكنها أيضًا لن تتنازل تحت الضغوط.
وأكدت:
"سنحمي الوضع القائم، ونتجنب الصراعات، ونحل الخلافات بين الجانبين في مضيق تايوان من خلال حوار متساوٍ، ونسهم في التفاعل الصحي والمنظم".
ومع ذلك، لفتت تساي إنغ وين الانتباه إلى أن استقلال الجزيرة في مجال الدفاع "لم يعد حلمًا"، وذكرت أنه في العام الماضي شهدت تايوان رحلة تجريبية للطائرة القتالية التعليمية الخاصة بها "يونجينغ"، ومن المتوقع أن يتم إطلاق نموذج أول غواصة تايوانية تحت الماء في النصف الثاني من هذا العام.
وتفاقمت الأوضاع المحيطة بتايوان بشكل كبير بعد زيارة نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي آنذاك، للجزيرة في أوائل أغسطس من العام الماضي. واستنكرت الصين زيارة بيلوسي، ورأت في هذه الخطوة دعمًا من الولايات المتحدة للانفصالية التايوانية، وأجرت تدريبات عسكرية واسعة النطاق.
التدريبات العسكرية المشتركة لبعثة السلام -2016 لمنظمة شنغهاي للتعاون في منطقة تدريب إديلويس في باليكشي، على بعد حوالي 200 كيلومتر من بيشكيك. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2023
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وتخضع تايوان (الصين) للحكم بشكل مستقل عن البر الرئيسي للصين منذ عام 1949. وتنظر بكين إلى الجزيرة على أنها مقاطعة تابعة لها، بينما تؤكد تايوان أنها دولة تتمتع بالحكم الذاتي ولكنها لم تصل إلى حد إعلان الاستقلال.
وتعارض بكين أي اتصالات رسمية للدول الأجنبية مع تايبيه، وتعتبر السيادة الصينية على الجزيرة أمرًا لا جدال فيه.
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