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Морской пехотинец Черноморского флота с письмом школьника на линии фронта на Запорожском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230520/عرض-آثار-ضربة-لانتسيت-على-نظام-الدفاع-الجوي-البريطاني-ستورمر-فيديو--1077240230.html
عرض آثار ضربة "لانتسيت" على نظام الدفاع الجوي البريطاني "ستورمر"... فيديو
عرض آثار ضربة "لانتسيت" على نظام الدفاع الجوي البريطاني "ستورمر"... فيديو
عطّلت طائرات "لانتسيت" المسيرة الانتحارية الروسية ثلاثة من ستة أنظمة صواريخ "ستورمر" المضادة للطائرات التي قدمتها بريطانيا للتشكيلات المسلحة في نظام كييف. 20.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-20T06:09+0000
2023-05-20T06:09+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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يمكن تقييم حالة إحدى منشآت الدفاع الجوي ذاتية الدفع المدمرة من مقاطع الفيديو المنشورة على الشبكات الاجتماعية، حيث يظهر أثر للضربة على أحد جوانب بدن المركبة المدرعة. كما تأثرت القاذفة المصممة لحمل ثماني حاويات لذخائر أرض- جو موجهة بواسطة شعاع الليزر.تعرضت آلية الرفع لأضرار جسيمة، وبالتأكيد تعرّض نظام الكشف والتوجيه الإلكتروني البصري لأضرار بالغة.إذا كان من الممكن القضاء على الضرر الميكانيكي بطريقة أو بأخرى، فلا يمكن استبدال أنظمة تحديد الهدف المكسورة دون إرسال أخرى جديدة من الخارج، وفقا لصحيفة "روسيسكايا غازيتا".
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رصد عسكري
رصد عسكري

عرض آثار ضربة "لانتسيت" على نظام الدفاع الجوي البريطاني "ستورمر"... فيديو

06:09 GMT 20.05.2023
© Photo / KALASHNIKOV MEDIAلانتسيت
لانتسيت - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2023
© Photo / KALASHNIKOV MEDIA
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عطّلت طائرات "لانتسيت" المسيرة الانتحارية الروسية ثلاثة من ستة أنظمة صواريخ "ستورمر" المضادة للطائرات التي قدمتها بريطانيا للتشكيلات المسلحة في نظام كييف.
يمكن تقييم حالة إحدى منشآت الدفاع الجوي ذاتية الدفع المدمرة من مقاطع الفيديو المنشورة على الشبكات الاجتماعية، حيث يظهر أثر للضربة على أحد جوانب بدن المركبة المدرعة. كما تأثرت القاذفة المصممة لحمل ثماني حاويات لذخائر أرض- جو موجهة بواسطة شعاع الليزر.
تعرضت آلية الرفع لأضرار جسيمة، وبالتأكيد تعرّض نظام الكشف والتوجيه الإلكتروني البصري لأضرار بالغة.
إذا كان من الممكن القضاء على الضرر الميكانيكي بطريقة أو بأخرى، فلا يمكن استبدال أنظمة تحديد الهدف المكسورة دون إرسال أخرى جديدة من الخارج، وفقا لصحيفة "روسيسكايا غازيتا".
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