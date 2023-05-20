https://sputnikarabic.ae/20230520/عرض-آثار-ضربة-لانتسيت-على-نظام-الدفاع-الجوي-البريطاني-ستورمر-فيديو--1077240230.html
عرض آثار ضربة "لانتسيت" على نظام الدفاع الجوي البريطاني "ستورمر"... فيديو
عرض آثار ضربة "لانتسيت" على نظام الدفاع الجوي البريطاني "ستورمر"... فيديو
عطّلت طائرات "لانتسيت" المسيرة الانتحارية الروسية ثلاثة من ستة أنظمة صواريخ "ستورمر" المضادة للطائرات التي قدمتها بريطانيا للتشكيلات المسلحة في نظام كييف. 20.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-20T06:09+0000
2023-05-20T06:09+0000
2023-05-20T06:09+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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يمكن تقييم حالة إحدى منشآت الدفاع الجوي ذاتية الدفع المدمرة من مقاطع الفيديو المنشورة على الشبكات الاجتماعية، حيث يظهر أثر للضربة على أحد جوانب بدن المركبة المدرعة. كما تأثرت القاذفة المصممة لحمل ثماني حاويات لذخائر أرض- جو موجهة بواسطة شعاع الليزر.تعرضت آلية الرفع لأضرار جسيمة، وبالتأكيد تعرّض نظام الكشف والتوجيه الإلكتروني البصري لأضرار بالغة.إذا كان من الممكن القضاء على الضرر الميكانيكي بطريقة أو بأخرى، فلا يمكن استبدال أنظمة تحديد الهدف المكسورة دون إرسال أخرى جديدة من الخارج، وفقا لصحيفة "روسيسكايا غازيتا".
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2023
سبوتنيك عربي
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الأخبار
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https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/04/12/1048723794_100:0:1700:1200_1920x0_80_0_0_b5c75237cd358d79baa18e13d8b64100.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
عرض آثار ضربة "لانتسيت" على نظام الدفاع الجوي البريطاني "ستورمر"... فيديو
تابعنا عبر
عطّلت طائرات "لانتسيت" المسيرة الانتحارية الروسية ثلاثة من ستة أنظمة صواريخ "ستورمر" المضادة للطائرات التي قدمتها بريطانيا للتشكيلات المسلحة في نظام كييف.
يمكن تقييم حالة إحدى منشآت الدفاع الجوي ذاتية الدفع المدمرة من مقاطع الفيديو المنشورة على الشبكات الاجتماعية، حيث يظهر أثر للضربة على أحد جوانب بدن المركبة المدرعة. كما تأثرت القاذفة المصممة لحمل ثماني حاويات لذخائر أرض- جو موجهة بواسطة شعاع الليزر.
إذا كان من الممكن القضاء على الضرر الميكانيكي بطريقة أو بأخرى، فلا يمكن استبدال أنظمة تحديد الهدف المكسورة دون إرسال أخرى جديدة من الخارج، وفقا لصحيفة "روسيسكايا غازيتا".