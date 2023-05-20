https://sputnikarabic.ae/20230520/عضو-مجلس-إدارة-الغرفة-التجارية-العمانية-ما-يهمنا-هو-تسويق-فكرة-المنتج-الحلال-للدول-الأخرى--1077245115.html
عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية العمانية: ما يهمنا هو تسويق فكرة "المنتج الحلال" للدول الأخرى
عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية العمانية: ما يهمنا هو تسويق فكرة "المنتج الحلال" للدول الأخرى
تحدثت عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة سلطنة عمان، سهام الحارثي، في لقاء مع "سبوتنيك" على هامش منتدى روسيا والعالم الإسلامي "منتدى قازان"، معربة عن سعادتها... 20.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-20T09:33+0000
2023-05-20T09:33+0000
2023-05-20T09:33+0000
روسيا
العالم العربي
قمة قازان
قمة قازان 2023
حصري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/14/1077244960_0:1:1280:721_1920x0_80_0_0_5732ac683ccba9f03589378eb16a219a.jpg
وقالت: "إن صناعات الحلال لا تضم فقط المواد الغذائية كما يعتقد الكثيرون، وصناعات الحلال كثيرة وكذلك فوائدها من حيث العوائد، ومن ضمنها السياحة، وأعتقد أن شركات الطيران يجب أن تضع في اعتبارها أن هناك سياح من دول إسلامية يفضلون الذهاب إلى دول تحترم رغباتهم وطلباتهم وطبيعة الأكل الذي يفضلون تناوله، بالإضافة لطريقة اللباس وتخصيص أماكن مخصصة للنساء لممارسة الرياضة وأمور أخرى".وتابعت قائلة: "في عُمان، معظم المنتجات حلال، لكن تسويق فكرة المنتج الحلال للدول الأخرى هذا هو المهم، وأن تكون سلطنة عمان مركزا للتصدير والاستثمار في مجالات أخرى و إيصالها للأسواق الأخرى أيضا هذا هدف وتوجه، ولدينا الكثير من المناطق الحرة التي يمكن أن تقام بها صناعات مختلفة وفيها الكثير من الحوافز لهذه الشركات والتي يمكن أن تبدأ وتكون مرتبطة مع دول كثيرة".واختتمت عضو مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة في سلطنة عمان، سهام الحارثي، قولها بأن السلطنة "لها علاقات طيبة مع الجميع ودول كثيرة ترغب بالتجارة مع السلطنة، لذلك أي شركة ترغب بالاستثمار في عُمان سيكون لها هذا النصيب".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/14/1077244960_159:0:1122:722_1920x0_80_0_0_497ae362c9888fc2ed2fc2fac6ba9724.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم العربي, قمة قازان, قمة قازان 2023, حصري
روسيا, العالم العربي, قمة قازان, قمة قازان 2023, حصري
عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية العمانية: ما يهمنا هو تسويق فكرة "المنتج الحلال" للدول الأخرى
تابعنا عبر
تحدثت عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة سلطنة عمان، سهام الحارثي، في لقاء مع "سبوتنيك" على هامش منتدى روسيا والعالم الإسلامي "منتدى قازان"، معربة عن سعادتها بالمشاركة في هذا المنتدى، من أجل الترويج للصناعات "الحلال" وتطويرها.
وقالت: "إن صناعات الحلال لا تضم فقط المواد الغذائية كما يعتقد الكثيرون، وصناعات الحلال كثيرة وكذلك فوائدها من حيث العوائد، ومن ضمنها السياحة، وأعتقد أن شركات الطيران يجب أن تضع في اعتبارها أن هناك سياح من دول إسلامية يفضلون الذهاب إلى دول تحترم رغباتهم وطلباتهم وطبيعة الأكل الذي يفضلون تناوله، بالإضافة لطريقة اللباس وتخصيص أماكن مخصصة للنساء لممارسة الرياضة وأمور أخرى".
وتابعت قائلة: "في عُمان، معظم المنتجات حلال، لكن تسويق فكرة المنتج الحلال للدول الأخرى هذا هو المهم، وأن تكون سلطنة عمان مركزا للتصدير والاستثمار في مجالات أخرى و إيصالها للأسواق الأخرى أيضا هذا هدف وتوجه، ولدينا الكثير من المناطق الحرة التي يمكن أن تقام بها صناعات مختلفة وفيها الكثير من الحوافز لهذه الشركات والتي يمكن أن تبدأ وتكون مرتبطة مع دول كثيرة".
واختتمت عضو مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة في سلطنة عمان، سهام الحارثي، قولها بأن السلطنة "لها علاقات طيبة مع الجميع ودول كثيرة ترغب بالتجارة مع السلطنة، لذلك أي شركة ترغب بالاستثمار في عُمان سيكون لها هذا النصيب".