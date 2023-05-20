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https://sputnikarabic.ae/20230520/علماء-آثار-يكتشفون-منحوتات-صخرية-في-شبه-الجزيرة-العربية-عمرها-8000-عام-1077244824.html
علماء آثار يكتشفون منحوتات صخرية في شبه الجزيرة العربية عمرها 8000 عام
علماء آثار يكتشفون منحوتات صخرية في شبه الجزيرة العربية عمرها 8000 عام
اكتشف فريق دولي من علماء الآثار، منحوتات صخرية عمرها 8000 عام، في شبه الجزيرة العربية.‏ 20.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-20T09:27+0000
2023-05-20T09:27+0000
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ويعتقد العلماء أن تلك القطع الأثرية بُنيت كحظائر ومصائد للحيوانات، وتعرف باسم "الطائرات الورقية الصحراوية"، وهي نوع من الهياكل القديمة الموجودة في مناطق مختلفة حول العالم، والتي يُعتقد أنها بنيت من قبل السكان الرحل، لا سيما خلال العصر البرونزي، كوسيلة من وسائل الصيد.وعادة ما تكون هذه الهياكل كبيرة - بعضها بحجم ملعبين لكرة القدم - لذلك لا يمكن رؤيتها من الأرض، لكن تم رصد المنحوتات الحديثة بفضل التقدم التكنولوجي، من خلال الأقمار الصناعية.وتعليقا على الاكتشاف، قال عالم الآثار في المركز الوطني الفرنسي للبحوث العلمية، ريمي كراسارد: "لم يكن لدينا أي فكرة أن الناس في ذلك الوقت كانوا قادرين على القيام بذلك بهذه الدقة".
https://sputnikarabic.ae/20230311/العراق-يستعيد-قطعة-أثرية-سرقت-خلال-الغزو-الأمريكي-يبلغ-عمرها-2700-عام-صور-1074599281.html
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منوعات, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
منوعات, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

علماء آثار يكتشفون منحوتات صخرية في شبه الجزيرة العربية عمرها 8000 عام

09:27 GMT 20.05.2023
© Sputnik . kebaili el hocineنقوش شاهدة على تنوع الحياة في الصحراء الجزائرية قبل آلاف السنين
نقوش شاهدة على تنوع الحياة في الصحراء الجزائرية قبل آلاف السنين - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2023
نقوش شاهدة على تنوع الحياة في الصحراء الجزائرية قبل آلاف السنين
© Sputnik . kebaili el hocine
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اكتشف فريق دولي من علماء الآثار، منحوتات صخرية عمرها 8000 عام، في شبه الجزيرة العربية.‏
ويعتقد العلماء أن تلك القطع الأثرية بُنيت كحظائر ومصائد للحيوانات، وتعرف باسم "الطائرات الورقية الصحراوية"، وهي نوع من الهياكل القديمة الموجودة في مناطق مختلفة حول العالم، والتي يُعتقد أنها بنيت من قبل السكان الرحل، لا سيما خلال العصر البرونزي، كوسيلة من وسائل الصيد.
وعادة ما تكون هذه الهياكل كبيرة - بعضها بحجم ملعبين لكرة القدم - لذلك لا يمكن رؤيتها من الأرض، لكن تم رصد المنحوتات الحديثة بفضل التقدم التكنولوجي، من خلال الأقمار الصناعية.
آثار عراقية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2023
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العراق يستعيد قطعة أثرية سرقت خلال الغزو الأمريكي يبلغ عمرها 2700 عام... صور
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وتعليقا على الاكتشاف، قال عالم الآثار في المركز الوطني الفرنسي للبحوث العلمية، ريمي كراسارد: "لم يكن لدينا أي فكرة أن الناس في ذلك الوقت كانوا قادرين على القيام بذلك بهذه الدقة".
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