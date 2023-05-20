علماء آثار يكتشفون منحوتات صخرية في شبه الجزيرة العربية عمرها 8000 عام
© Sputnik . kebaili el hocineنقوش شاهدة على تنوع الحياة في الصحراء الجزائرية قبل آلاف السنين
نقوش شاهدة على تنوع الحياة في الصحراء الجزائرية قبل آلاف السنين
© Sputnik . kebaili el hocine
اكتشف فريق دولي من علماء الآثار، منحوتات صخرية عمرها 8000 عام، في شبه الجزيرة العربية.
ويعتقد العلماء أن تلك القطع الأثرية بُنيت كحظائر ومصائد للحيوانات، وتعرف باسم "الطائرات الورقية الصحراوية"، وهي نوع من الهياكل القديمة الموجودة في مناطق مختلفة حول العالم، والتي يُعتقد أنها بنيت من قبل السكان الرحل، لا سيما خلال العصر البرونزي، كوسيلة من وسائل الصيد.
8,000-year-old rock carvings in Arabia may be world's oldest megastructure blueprints https://t.co/OFofcAOfNa— Kristina Killgrove (@DrKillgrove) May 17, 2023
وعادة ما تكون هذه الهياكل كبيرة - بعضها بحجم ملعبين لكرة القدم - لذلك لا يمكن رؤيتها من الأرض، لكن تم رصد المنحوتات الحديثة بفضل التقدم التكنولوجي، من خلال الأقمار الصناعية.
وتعليقا على الاكتشاف، قال عالم الآثار في المركز الوطني الفرنسي للبحوث العلمية، ريمي كراسارد: "لم يكن لدينا أي فكرة أن الناس في ذلك الوقت كانوا قادرين على القيام بذلك بهذه الدقة".