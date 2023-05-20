https://sputnikarabic.ae/20230520/على-حساب-صن-داونز-الوداد-المغربي-يلتقي-الأهلي-المصري-في-نهائي-أبطال-أفريقيا-فيديوهات-1077257723.html

على حساب صن داونز.. الوداد المغربي يلتقي الأهلي المصري في نهائي أبطال أفريقيا.. فيديوهات

على حساب صن داونز.. الوداد المغربي يلتقي الأهلي المصري في نهائي أبطال أفريقيا.. فيديوهات

تأهل فريق الوداد البيضاوي المغربي لنهائي دوري أبطال أفريقيا، عقب تعادله الإيجابي مع صن داونز الجنوب أفريقي، ليواجه الأهلي المصري في المباراة النهائية. 20.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-20T16:53+0000

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وتعادل الوداد مع صن داونز بهدفين لكل منهما، في المباراة التي جمعت بينهما في ملعب "لوفتوس فيرسفيلد" في جنوب أفريقيا، ضمن منافسات إياب دور نصف النهائي من البطولة.وجاء تأهل الفريق المغربي إلى نهائي البطولة بناءً على قاعدة احتساب الهدف بهدفين خارج الأرض، وذلك بعد الخروج بنتيجة التعادل السلبي بدون أهداف في مباراة الذهاب، والتي جمعت بينهما على ملعب مركب محمد الخامس، في المغرب.ورغم سيطرة صن داونز على المباراة، وتشكيل عدد من الهجمات الخطيرة على مرمى حارس الوداد، إلا أن تلك السيطرة لم تترجم إلى أهداف، خلال الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي.وفي الدقيقة 51 تمكن ثيما زواني من تسجيل هدف أصحاب الأرض الأول في شباك الوداد.في الدقيقة 72 أحرز أيوب العملود هدف التعادل لفريقه الوداد من تمريرة رائعة من زميله يحي جبران.لم يدم التعادل طويلا، وفي الدقيقة 79، سجل بيتر شالوليلي التقدم لصن داونز.وفي الدقيقة 82 أخطأ مدافع صن دوانز في إبعاد الكرة وسجل في مرماه، ليهدي منافسه التعادل وبطاقة التأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا.ويلتقي الأهلي المصري مع الوداد المغربي في مباراة الذهاب على استاد القاهرة، يوم 4 يونيو/ حزيران المقبل، وتقام مباراة الإياب في استاد محمد الخامس فى كازابلانكا، في 11 من الشهر نفسه.وكان الأهلي قد تأهل إلى نهائي أفريقيا، بعد الفوز على الترجي التونسي برباعية نظيفة فى مجموع مباراتي نصف النهائي.

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الأخبار, العالم, رياضة, منوعات, نادي الأهلي