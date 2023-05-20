https://sputnikarabic.ae/20230520/فيديو-يثير-ضجة-واسعة-لاعب-تركي-يبصق-على-المصري-تريزيغيه-أثناء-سجوده-احتفالا-بهدف-1077248848.html
فيديو يثير ضجة واسعة... لاعب تركي يبصق على المصري تريزيغيه أثناء سجوده احتفالا بهدف
فيديو يثير ضجة واسعة... لاعب تركي يبصق على المصري تريزيغيه أثناء سجوده احتفالا بهدف
تعرض النجم المصري محمود حسن "تريزيغيه" لاعب نادي "طرابزون سبور" التركي لواقعة صادمة أثناء مباراة فريقه ضد نادي "فنربخشه"، أثارت غضبا عارما في تركيا. 20.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-20T11:10+0000
2023-05-20T11:10+0000
2023-05-20T11:10+0000
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وكان تريزيغيه قد سجل من ضربة جزاء، في الدقيقة 80، لتنتهي المباراة بهزيمة فريقه 1-3 أمام "فنربخشه"، في قمة الدوري التركي مساء الخميس الماضي.وبعد تسديد ضربة الجزاء، أقدم لاعب فنبرخشه، التركي ساميت أكايدين، على البصق على لاعب "طرابزون سبور"، تريزيغيه، أثناء سجود الأخير، احتفالا بهدفه.الواقعة أثارت جدلا كبيرا في تركيا، ونددت الجماهير بتصرف أكايدين "غير المبرر".بدوره، أصدر طرابزون سبور التركي بيانا، اليوم السبت، للتنديد بسلوك لاعب فنربخشه، واصفا الواقعة بأنها "مثيرة للاشمئزاز".ودعا النادي في بيانه الاتحاد التركي لكرة القدم باتخاذ إجراء فوري ضد اللاعب بسبب هذا التصرف العدواني.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, نادي الفيديو, أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
رياضة, نادي الفيديو, أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
فيديو يثير ضجة واسعة... لاعب تركي يبصق على المصري تريزيغيه أثناء سجوده احتفالا بهدف
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تعرض النجم المصري محمود حسن "تريزيغيه" لاعب نادي "طرابزون سبور" التركي لواقعة صادمة أثناء مباراة فريقه ضد نادي "فنربخشه"، أثارت غضبا عارما في تركيا.
وكان تريزيغيه قد سجل من ضربة جزاء، في الدقيقة 80، لتنتهي المباراة بهزيمة فريقه 1-3 أمام "فنربخشه"، في قمة الدوري التركي
مساء الخميس الماضي.
وبعد تسديد ضربة الجزاء، أقدم لاعب فنبرخشه، التركي ساميت أكايدين، على البصق على لاعب "طرابزون سبور"، تريزيغيه، أثناء سجود الأخير، احتفالا بهدفه.
الواقعة أثارت جدلا كبيرا في تركيا، ونددت الجماهير بتصرف أكايدين "غير المبرر".
بدوره، أصدر طرابزون سبور
التركي بيانا، اليوم السبت، للتنديد بسلوك لاعب فنربخشه، واصفا الواقعة بأنها "مثيرة للاشمئزاز".
ودعا النادي في بيانه الاتحاد التركي لكرة القدم باتخاذ إجراء فوري ضد اللاعب بسبب هذا التصرف العدواني.