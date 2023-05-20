عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20230520/فيديو-يثير-ضجة-واسعة-لاعب-تركي-يبصق-على-المصري-تريزيغيه-أثناء-سجوده-احتفالا-بهدف-1077248848.html
فيديو يثير ضجة واسعة... لاعب تركي يبصق على المصري تريزيغيه أثناء سجوده احتفالا بهدف
فيديو يثير ضجة واسعة... لاعب تركي يبصق على المصري تريزيغيه أثناء سجوده احتفالا بهدف
تعرض النجم المصري محمود حسن "تريزيغيه" لاعب نادي "طرابزون سبور" التركي لواقعة صادمة أثناء مباراة فريقه ضد نادي "فنربخشه"، أثارت غضبا عارما في تركيا. 20.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-20T11:10+0000
2023-05-20T11:10+0000
مجتمع
رياضة
نادي الفيديو
أخبار تركيا اليوم
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104331/30/1043313057_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_fbf54332d27677c8c3af961cdc8115c3.jpg
وكان تريزيغيه قد سجل من ضربة جزاء، في الدقيقة 80، لتنتهي المباراة بهزيمة فريقه 1-3 أمام "فنربخشه"، في قمة الدوري التركي مساء الخميس الماضي.وبعد تسديد ضربة الجزاء، أقدم لاعب فنبرخشه، التركي ساميت أكايدين، على البصق على لاعب "طرابزون سبور"، تريزيغيه، أثناء سجود الأخير، احتفالا بهدفه.الواقعة أثارت جدلا كبيرا في تركيا، ونددت الجماهير بتصرف أكايدين "غير المبرر".بدوره، أصدر طرابزون سبور التركي بيانا، اليوم السبت، للتنديد بسلوك لاعب فنربخشه، واصفا الواقعة بأنها "مثيرة للاشمئزاز".ودعا النادي في بيانه الاتحاد التركي لكرة القدم باتخاذ إجراء فوري ضد اللاعب بسبب هذا التصرف العدواني.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104331/30/1043313057_101:0:2832:2048_1920x0_80_0_0_3ef37ae3bb8fcf5ed48e93971c50bfa6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رياضة, نادي الفيديو, أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
رياضة, نادي الفيديو, أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

فيديو يثير ضجة واسعة... لاعب تركي يبصق على المصري تريزيغيه أثناء سجوده احتفالا بهدف

11:10 GMT 20.05.2023
© AFP 2023 / GEOFF CADDICK اللاعب المصري محمود تريزيجيه يحتفل بعد أن سجل هدف فريقه الأول خلال مباراة كرة القدم في الدوري الإنجليزي الممتاز بين أستون فيلا وليفربول في فيلا بارك في برمنغهام بوسط إنجلترا، 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2019
 اللاعب المصري محمود تريزيجيه يحتفل بعد أن سجل هدف فريقه الأول خلال مباراة كرة القدم في الدوري الإنجليزي الممتاز بين أستون فيلا وليفربول في فيلا بارك في برمنغهام بوسط إنجلترا، 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2023
© AFP 2023 / GEOFF CADDICK
تابعنا عبرTelegram
تعرض النجم المصري محمود حسن "تريزيغيه" لاعب نادي "طرابزون سبور" التركي لواقعة صادمة أثناء مباراة فريقه ضد نادي "فنربخشه"، أثارت غضبا عارما في تركيا.
وكان تريزيغيه قد سجل من ضربة جزاء، في الدقيقة 80، لتنتهي المباراة بهزيمة فريقه 1-3 أمام "فنربخشه"، في قمة الدوري التركي مساء الخميس الماضي.
وبعد تسديد ضربة الجزاء، أقدم لاعب فنبرخشه، التركي ساميت أكايدين، على البصق على لاعب "طرابزون سبور"، تريزيغيه، أثناء سجود الأخير، احتفالا بهدفه.
الواقعة أثارت جدلا كبيرا في تركيا، ونددت الجماهير بتصرف أكايدين "غير المبرر".
بدوره، أصدر طرابزون سبور التركي بيانا، اليوم السبت، للتنديد بسلوك لاعب فنربخشه، واصفا الواقعة بأنها "مثيرة للاشمئزاز".
ودعا النادي في بيانه الاتحاد التركي لكرة القدم باتخاذ إجراء فوري ضد اللاعب بسبب هذا التصرف العدواني.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
240-мм миномет артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования 2С4 Тюльпан - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:31 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو06:25 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... القمة العربية الـ 32 في جدةأمس, 12:49 GMT240-мм миномет артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования 2С4 Тюльпан - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 12:34 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала