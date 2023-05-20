https://sputnikarabic.ae/20230520/قطر-بعد-اقتحام-سفارتها-في-الخرطوم-لابد-من-تجنيب-البعثات-الدبلوماسية-تبعات-القتال-الدائر-1077246719.html

قطر بعد اقتحام سفارتها في الخرطوم: لابد من تجنيب البعثات الدبلوماسية تبعات القتال الدائر

قطر بعد اقتحام سفارتها في الخرطوم: لابد من تجنيب البعثات الدبلوماسية تبعات القتال الدائر

أعربت دولة قطر عن إدانتها الشديدة، لعملية اقتحام سفارتها في الخرطوم وتخريبها، عن طريق قوة مسلحة غير نظامية. 20.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-20T10:05+0000

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ووفق بيان نشرته وزارة الخارجية القطرية عبر حسابها في موقع "تويتر"، قالت: "تدين دولة قطر بأشد العبارات قيام قوات مسلحة غير نظامية باقتحام وتخريب مبنى سفارتها في الخرطوم"، لافتة إلى أن طاقم السفارة كان قد تم إجلاؤه مسبقا ولم يتعرض أي من أفراده لأي سوء.وشدد بيان الخارجية القطرية على "ضرورة تجنيب السفارات والبعثات الدبلوماسية ومقار المنظمات الدولية والمنشآت المدنية تبعات القتال الدائر في السودان، وملاحقة الجناة وتحميلهم عواقب هذا الفعل الإجرامي المشين والذي يمثل انتهاكا للقانون والاتفاقات الدولية".ولفت البيان إلى أن موقف دولة قطر ثابت ولم يتغير، وهو الدعوة إلى "وقف القتال في السودان فورا، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس والاحتكام لصوت العقل وتغليب المصلحة العامة، وتجنيب المدنيين تبعات القتال"، معربا عن تطلع الدوحة إلى أن "تنتهج جميع الأطراف الحوار والطرق السلمية لتجاوز الخلافات".يشار إلى أن القتال بين القوات المسلحة السودانية، وبين قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي، كان قد اندلع في 15 أبريل/نيسان الماضي، بعد خلافات بشأن خطط دمج "الدعم السريع" في الجيش، وتسلسل القيادة في المستقبل بموجب اتفاق مدعوم دوليًا.ونتيجة للمعارك التي امتدت لمختلف الولايات السودانية، فقد قتل ما لا يقل عن 1000 قتيل، ونزح قرابة مليون سوداني، تاركين مدنهم وقراهم جراء القتال الدائر هناك، في حين تؤكد المنظمات الدولية حاجة قرابة 25 مليون شخص، أي نحو نصف السكان، إلى مساعدات إنسانية.طالع أيضا: الصحة العالمية: مقتل أكثر من 700 وإصابة 5300 بعد مرور شهر من الصراع في السودان

https://sputnikarabic.ae/20230520/-قوى-الحرية-والتغيير-في-السودان-تتحدث-عن-هدنة-جديدة-لمدة-عشرة-أيام-برعاية-سعودية-أمريكية-1077243424.html

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