https://sputnikarabic.ae/20230520/كوريا-الجنوبية-تنشئ-مجمعا-للطاقة-الشمسية-في-سلطنة-عمان-1077241552.html
كوريا الجنوبية تنشئ مجمعا للطاقة الشمسية في سلطنة عمان
كوريا الجنوبية تنشئ مجمعا للطاقة الشمسية في سلطنة عمان
قالت تقارير إعلامية إن شركة كورية جنوبية سوف تنشئ مجمّعًا للطاقة الشمسية في سلطنة عمان. 20.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-20T07:31+0000
2023-05-20T07:31+0000
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ووفق بيان نشرته وكالة "يونهاب"، أعلنت شركة "ويسترن باور" أنها "وقعت على مشروع محطة "منح 1" لتوليد 500 ميغاواط من الطاقة الشمسية في عمان لصالح الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه"، وذلك بالاشتراك مع شركة"EDF-R" الفرنسية.وأوضحت الوكالة أن حفل التوقيع على الاتفاقيات حضره كل من السفير الكوري الجنوبي لدى عمان، كيم كي-جو، ووزير الإسكان والتخطيط الحضري، خلفان السهيلي، ورئيس الشركة العمانية يعقوب بن سيف الكيومي.ونقلت الوكالة عن مدير المشاريع بالشركة، كيم سيونغ-غيون، قوله: "يسعدنا الحصول على مشروع ضخم لتطوير الطاقة المتجددة لأول مرة في سلطنة عمان، سننجح في إكمال المشروع بالالتزام بجدول تنفيذ المشروع مع الشركة الفرنسية الشريكة".وكانت الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه قد طرحت المشروع في العام 2019، ووفقا للإجراءات "حصلت الشركة الكورية على صفقة بناء "منح 1"، وحصلت شركتان من الصين وسنغافورة على مشروع "منح 2".طالع أيضا: كوريا الجنوبية تستأنف مع دول خليجية المحادثات بشأن اتفاق التجارة الحرة بعد توقف دام 13 عاما
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أخبار العالم الآن, كوريا الجنوبية, سلطنة عمان, الأخبار, العالم
أخبار العالم الآن, كوريا الجنوبية, سلطنة عمان, الأخبار, العالم
كوريا الجنوبية تنشئ مجمعا للطاقة الشمسية في سلطنة عمان
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قالت تقارير إعلامية إن شركة كورية جنوبية سوف تنشئ مجمّعًا للطاقة الشمسية في سلطنة عمان.
ووفق بيان نشرته
وكالة "يونهاب"، أعلنت شركة "ويسترن باور" أنها "وقعت على مشروع محطة "منح 1" لتوليد 500 ميغاواط من الطاقة الشمسية في عمان لصالح الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه"، وذلك بالاشتراك مع شركة"EDF-R" الفرنسية.
وأوضحت الوكالة
أن حفل التوقيع على الاتفاقيات حضره كل من السفير الكوري الجنوبي لدى عمان، كيم كي-جو، ووزير الإسكان والتخطيط الحضري، خلفان السهيلي، ورئيس الشركة العمانية يعقوب بن سيف الكيومي.
ونقلت الوكالة عن مدير المشاريع بالشركة، كيم سيونغ-غيون، قوله: "يسعدنا الحصول على مشروع ضخم لتطوير الطاقة المتجددة لأول مرة في سلطنة عمان، سننجح في إكمال المشروع بالالتزام بجدول تنفيذ المشروع مع الشركة الفرنسية الشريكة".
يشار إلى أن المشروع المسمى "منح" للطاقة الشمسية يتضمن "بناء محطتين للطاقة الشمسية بقدرة إجمالية تصل إلى ألف ميغاواط في مدينة منح العمانية"، على أن يبدأ البناء في هذا المشروع في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، وينتهي في مارس/ آذار 2024.
وكانت الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه قد طرحت المشروع في العام 2019، ووفقا للإجراءات "حصلت الشركة الكورية على صفقة بناء "منح 1"، وحصلت شركتان من الصين وسنغافورة على مشروع "منح 2".