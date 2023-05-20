https://sputnikarabic.ae/20230520/لبنان-يعلن-اعتقال-أحد-أبرز-قادة-تنظيم-القاعدة-1077261882.html
لبنان يعلن اعتقال أحد أبرز قادة تنظيم "القاعدة"
لبنان يعلن اعتقال أحد أبرز قادة تنظيم "القاعدة"
أعلنت السلطات اللبنانية اعتقال قيادي بارز في تنظيم "القاعدة" شمالي البلاد، وبدء التحقيق معه. 20.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-20T20:39+0000
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جاء ذلك في بيان صادر عن الجيش اللبناني، اليوم السبت، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.وقال البيان: "بعد مسار طويل من العمل الأمني والجهود الاستعلامية على مدى سنوات، أوقفت وحدة خاصة من مديرية المخابرات في بلدة دير عمار- الشمال المواطن (ط.م.)، وهو أحد أبرز قادة تنظيم القاعدة (محظور في روسيا ودول أخرى) ومؤسسي خلاياه في لبنان".وأشار البيان إلى أن الشخص المعتقل "اضطلع بدور ريادي" تزامن مع تأسيس تنظيم فتح الإسلام.وأضاف بيان الجيش اللبناني أن القيادي المعتقل كان على صلة وثيقة بقادة التنظيم، لكنه اختفى في عام 2007، وكان له "دور حساس" بعد ظهور تنظيم "داعش" الإرهابي (محظور في روسيا ودول أخرى) .وذكر البيان أن القيادي المذكور كان على ارتباط بالمجموعات الإرهابية التي نشطت شمالي لبنان، وأنه عمل على إيواء أحد أخطر قادتها عام 2014.
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لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط
لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط
لبنان يعلن اعتقال أحد أبرز قادة تنظيم "القاعدة"
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أعلنت السلطات اللبنانية اعتقال قيادي بارز في تنظيم "القاعدة" شمالي البلاد، وبدء التحقيق معه.
جاء ذلك في بيان صادر عن الجيش اللبناني، اليوم السبت، بحسب الوكالة الوطنية
للإعلام.
وقال البيان: "بعد مسار طويل من العمل الأمني والجهود الاستعلامية على مدى سنوات، أوقفت وحدة خاصة من مديرية المخابرات في بلدة دير عمار- الشمال المواطن (ط.م.)، وهو أحد أبرز قادة تنظيم القاعدة (محظور في روسيا ودول أخرى) ومؤسسي خلاياه في لبنان".
وأشار البيان إلى أن الشخص المعتقل "اضطلع بدور ريادي" تزامن مع تأسيس تنظيم فتح الإسلام.
وأضاف بيان الجيش اللبناني
أن القيادي المعتقل كان على صلة وثيقة بقادة التنظيم، لكنه اختفى في عام 2007، وكان له "دور حساس" بعد ظهور تنظيم "داعش" الإرهابي (محظور في روسيا ودول أخرى) .
وذكر البيان أن القيادي المذكور كان على ارتباط بالمجموعات الإرهابية التي نشطت شمالي لبنان، وأنه عمل على إيواء أحد أخطر قادتها عام 2014.